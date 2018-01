Mezinárodní elita, jež na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu od úterka debatuje o palčivých globálních problémech, s napětím očekává dnešní odpolední vystoupení amerického prezidenta Donalda Trumpa. Bude to současně tečka za v pořadí již osmačtyřicátým fórem.

Donald Trump přiletěl svým Air Force One do Curychu včera a odtud pokračoval vrtulníkem do přísně střeženého a sněhem zavaleného Davosu, kde na bezpečnost účastníků dohlížejí také čtyři tisíce švýcarských vojáků.

"Chystám se do Davosu, abych světu sdělil, jak velkolepá je nyní Amerika a jak si vede," tweetoval před odletem prezident Trump. Jeho dnešní projev se podle všeobecného očekávání ponese v duchu motta America First (Amerika na prvním místě, pozn. red.).

Donald Trump se v Davosu střetne se zastánci globalizace. Tedy s těmi, jimž během své předvolební kampaně, nesoucí se pod heslem zmíněného motta, dával co proto.

Tichý potlesk pro Trumpa?

Trumpova návštěva vyvolává v Davosu smíšené pocity. Jak sděluje agentura Reuters, mnozí šéfové firem "soukromě" dávají najevo svoji nedůvěru vůči prezidentovi a jsou rozladěni z jeho zahraniční politiky. "Někteří ředitelé dokonce odmítli pozvání na setkání s prezidentem Trumpem ve čtvrtek večer," uvádí agentura Reuters.

Podle ní se ale v Davosu projevuje určitý rozpor. Donald Trump, vnímaný jako odpůrce globalizace, je pro mnohé účastníky nevítaný host. Ale jsou i takoví, kteří mu potichu tleskají. Proč ne, když ekonomika USA roste, akciové kurzy stoupají a domácnosti ochotněji utrácejí. A rozsáhlá daňová reforma firmám "nasype" spoustu miliard dolarů navíc. "Z hlediska uznávaných hodnot těžko očekávat, že mezinárodní elita bude Trumpovi v Davosu tleskat. Avšak jinak se to jeví, podíváme-li se na to skrz peněženku," komentuje Helene Reyová, profesorka ekonomie z London School of Economics.

V Davosu ještě před Trumpovým příjezdem promluvili klíčoví členové jeho vlády. Jejich výroky zastánce globalizace nepotěšily. "Během letošního roku očekávám, že přijmeme další obchodní opatření," sdělil například americký ministr financí Steven Mnuchin.

Jak dodal, Spojené státy energicky zasáhnou všude tam, kde existuje velká obchodní nerovnováha a porušují se pravidla férového obchodu. USA se například snaží vyjednat s Mexikem a Kanadou nové podmínky, jimiž se řídí Severoamerická dohoda o volném obchodu (NAFTA). Chtěl by ji upravit tak, aby mohly případně zavést dovozní cla. Washington je před několika dny už uvalil na dovoz solárních panelů a praček, což postihlo hlavně čínské a jihokorejské výrobce.

Steven Mnuchin přitom tvrdí, že výraz "ochranářství" vůbec neužívá, dokonce ho nemá rád. Spojeným státům jde podle něj o to, aby se obchodovalo "na základě reciprocity". Ministr Mnuchin se rovněž vyjádřil k vývoji americké měny. Ve svém vystoupení dal najevo, že nová administrativa se odklání od tradiční politiky silného dolaru. "Je zřejmé, že slabší dolar je pro nás dobrý, neboť se týká obchodu a příležitostí," prohlásil Mnuchin.

Ekonomy jeho slova překvapila. Tvrdí, že nejméně dvacet let neslyšeli, aby se oficiální představitel USA takto otevřeně postavil za slabší dolar. "Myslím si ale, že Američanům nejde ani tak o oslabení dolaru jako o to, aby přitlačili obchodní partnery k jednání," míní Masayuki Kichikawa z firmy Sumitomo Mitsui Asset Management. Podle Karen Wardové z JPMorgan Asset Management se mohou USA snažit dosáhnout svých cílů nejen zaváděním dovozních cel, ale i oslabováním své měny.

Izolace není dobré řešení

Účastníci fóra varovali před vztyčováním ochranářských bariér. "Odpověď na současné výzvy nespočívá v izolaci, ale v porozumění probíhajícím změnám a v jejich akceptování," prohlásil například indický premiér Naréndra Módí, aniž kohokoliv jmenoval. Na rozdíl od norské premiérky Erny Solbergové, která Trumpa přímo vyzvala, aby se USA podílely na řešení mezinárodních problémů, včetně změn klimatu.

Do Davosu byl pozván také český premiér v demisi Andrej Babiš a strávil tam celý včerejší den. Během jednání s premiéry evropských zemí i během diskusního panelu o budoucnosti EU mimo jiné sdělil, že Česko zásadně odmítá rozdělování migrantů na základě kvót. "Musíme si to vysvětlit a musí se najít řešení, protože každá země má na migraci jiný názor. Je třeba najít kompromis všech členských zemí," řekl podle agentury ČTK Babiš.