Poslední dobou není dne, kdy by se nemluvilo o kryptoměnách. Ty se proslavily v minulém roce, když předvedly výnosy jako z říše snů. Nejznámější bitcoin se loni zhodnotil o 1400 procent, jeho menší bratříček ripple přidal dokonce 34 tisíc procent. Zní to sice krásně, ale není všechno zlato, co se třpytí.

V závěru roku se většina kryptoměn začala propadat, což trvá do dnešních dnů. Běžné jsou ztráty kolem poloviny hodnoty. Až to začíná připomínat dřívější cenové bubliny − tulipánovou v 17. století nebo internetovou z konce 20. století. Podívejme se proto kryptoměnám trochu na zoubek, ať víme, co od nich můžeme čekat. Rozkolísanost kurzu je značná. Bitcoin se v roce 2011 propadl téměř o 90 procent, v roce 2013 o 70 procent a letos o necelých 40 procent. Moc se nemluví ani o životnosti kryptoměn, ale od roku 2013 jich zkrachovalo přes 860. To je zhruba 40 procent všech známých kryptoměn. Doba od vydání do krachu v průměru vychází na necelý rok.

Aby toho nebylo málo, kryptoměny nekorelují s drahými kovy, jinými reálnými měnami, a dokonce ani samy mezi sebou. To jen podtrhuje extrémní úroveň spekulací a absenci smysluplné struktury. Pro toho, kdo má chuť riskovat, jsou kryptoměny zajímavou příležitostí. Jako dlouhodobou investici bych je ale rozhodně nedoporučil.

