Přerovský pivovar Zubr má za sebou solidní rok. "V podstatě dopadl stejně jako rok 2016 a to je vzhledem k sérii opatření státu, která přinesla odliv pivních štamgastů z hospod, úspěch," říká ředitel podniku Tomáš Pluháček.

"Vyrobený objem je stejný jako loni, tedy zhruba čtvrt milionu hektolitrů. Tříprocentní pokles v sudech jsme kompenzovali v lahvích a plechovkách. Rok skončí v zisku," popisuje.

Zubr, který je spolu s dalšími dvěma moravskými pivovary Holbou a Litovlí součástí holdingu PMS, měl ale podle šéfa pivovaru horší období hlavně koncem roku a mírné problémy se dají očekávat i v dalších měsících.

255 tis. hl piva uvařil loni přerovský Zubr. Šlo přibližně o stejný výstav jako v roce 2016.

Důvodem je především dopad zákazu kouření v restauracích. "Do září loňského roku jsme v hospodách drželi výčepnost i návštěvnost, poslední měsíce se zákaz projevil kvůli konci zahrádek výrazněji, měsíční poklesy jsou 10 až 15 procent," upozorňuje Pluháček.

K tomu zhruba pět desítek z celkového počtu tisíce hospod, které Zubr zásobuje pivem, loni ukončilo provoz a mnoho dalších to nyní zvažuje.

Zákaz kouření byl zásadním opatřením pro celý pivní trh. Podle Svazu pivovarů a sladoven klesly prodeje čepovaného piva loni od ledna do září meziročně o čtyři procenta. Pokles v posledním čtvrtletí už byl ale víc než desetiprocentní.

Zubr se na situaci snaží reagovat několika způsoby. Pokud je příležitost, stává se pivovar sám nájemcem hospod, pro něž pak hledá vhodné provozovatele. Takových podniků je dnes už téměř 50.

"Pomáhají nám i obce, které dávají třeba nájmy za korunu, jen aby tam někdo tu hospodu měl," poznamenává Pluháček. "Můj názor je ten, že protikuřácký zákon nemusel být tak přísný. Mohl myslet na výjimky typu vesnických hospod, barů bez jídla, nonstop barů, kam nechodí lidé pod 18 let, míst, kam nechodí personál, a podobně. Snížení DPH na pivo, které se slibuje, je sice hezké, ale spíš bych uvítal zmírnění protikuřáckého zákona," dodává.

Dále se pak Zubr snaží víc orientovat na retail. Tomu aby chodilo víc lidí do hospod, by podle Pluháčka určitě pomohlo zdražení piva v obchodech, ale se slevovou spirálou, která v řetězcích je, to asi nebude tak snadné. "Ty největší pivovary si navíc postavily obrovské stáčecí linky na lahve a plechovky a potřebují odbyt, tedy ani ony tolik netlačí na zdražování v obchodech," podotýká.

Zubr, podobně jako sesterské Litovel a Holba se snaží profilovat jako regionální pivovar. Dohromady však loni holding držený v rukou několika českých podnikatelů v čele s Karlem Kuropatou uvařil 840 tisíc hektolitrů piva, čímž se dostal na páté místo v Česku. Předskočil tak dlouhodobou "pětku" − skupinu Pivovary Lobkowicz Group. V tržbách podle posledních dostupných údajů za rok 2016 dosáhl holding PMS 1,7 miliardy korun.

Pro srovnání: jednička trhu, skupina Plzeňský Prazdroj, vyrobí ročně přes deset milionů hektolitrů piva, tržby za její poslední finanční rok do března 2017 dosáhly 16 miliard korun.

"Máme rozdělenou Moravu. My se se Zubrem soustřeďujeme na východ a sever k Ostravě. Litovel, to je čistá Haná. Holba má severní Moravu až k východním Čechám. Plošně po celé zemi se snažíme dostat do obchodních řetězců," popisuje Pluháček. Tomu mají více pomoci i čerstvé investice v Zubru − loňská linka na stále populárnější plechovkové balení a letošní rekonstrukce filtrační linky.

Dalším příspěvkem k lepším hospodářským výsledkům může být export. Tady šéf pivovaru Zubr, který je zajímavý a výjimečný i tím, že nemá sládka, ale sládkovou Natašu Rouskovou, vyzdvihuje zejména čerstvý zájem o moravské pivo v Asii. "Začali jsme za zajímavé ceny vozit plechovky do Číny a Jižní Koreje," říká Pluháček.

