Největší česká petrochemická skupina Unipetrol dosáhla loni čistého zisku 8,7 miliardy korun. To je meziročně o devět procent více. Rekordní zisk tak zvyšuje již třetím rokem po sobě. Provozovateli jediných dvou rafinerií v Česku výrazně rostly i tržby, a to téměř o dvě pětiny na 122,5 miliardy korun.

Méně pozitivní je to ale s čísly Unipetrolu za poslední čtvrtletí. Negativně je ovlivnila další nehoda v rafinerii v Litvínově, kde v prosinci hořela část provozu. Využití rafinérských kapacit Unipetrolu spadlo na 81 procent. Firma zničená zařízení kompletně zprovoznila až 10. ledna.

Vliv na hospodaření Unipetrolu měly také menší rafinérské marže a vyšší cena ropy, která se u severomořské ropy Brent pohybuje u hranice 70 dolarů za barel (159 litrů). A čím vyšší jsou ceny ropy, tím menší jsou zisky rafinerií, které ji zpracovávají.

Do zisku Unipetrolu stále přispívají i platby pojišťoven za havárii v Litvínově v roce 2015. Jen loni to bylo celkem 2,8 miliardy korun. V letošním roce si Unipetrol nárokuje kompenzace ve výši 2,6 miliardy. Generální ředitel Andrzej Modrzejewski očekává, že jednání s pojišťovnami se uzavřou v první polovině roku 2018: "Jsme velmi optimističtí." Peníze by se tak projevily ještě v letošních výsledcích.

Modrzejewski zdůraznil i dobrý rok neratovické chemičky Spolana, která loňský rok uzavřela se ziskem 433,5 milionu korun. Unipetrol ji předloni přes odpor menšinových akcionářů koupil od společnosti Anwil, jež je rovněž součástí polské, státem kontrolované skupiny PKN Orlen.

Většinovému majiteli Unipetrolu v posledním čtvrtletí poklesl zisk o 11 procent na 1,59 miliardy zlotých (9,7 miliardy korun). Tržby naopak rostly o osm procent na 27,73 miliardy zlotých (169,8 miliardy Kč).

