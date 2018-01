Největší české firmě se loni rekordně dařilo a její zaměstnanci to chtějí vidět i na svých výplatních páskách. Odboráři mladoboleslavské Škody Auto požadují pro letošní rok růst mezd minimálně o 18 procent. Vůbec poprvé tak odboráři představili své mzdové požadavky ještě před začátkem kolektivního vyjednávání o výši platů.

"Už nikdo nebude moci říkat, že jsme levní, práci našich zaměstnanců výrazně zdražíme," uvedl hlavní odborář Škody Auto Jaroslav Povšík pro týdeník Škodovácký odborář.

Zástupci automobilky se k návrhu na růst platů odmítli vyjádřit. "Do ukončení kolektivního vyjednávání se k jeho průběhu nevyjadřujeme," uvedla Kamila Biddle, mluvčí firmy, jež patří pod německý koncern Volkswagen.

První kolo jednání o výši mezd proběhne příští týden v pondělí. Nová dohoda o mzdách má platit od letošního dubna do konce března 2019. Odbory a vedení automobilky tak mají zhruba dva měsíce na to, aby se dohodly.

Rekordní rok

Zástupcům zaměstnanců ve Škodě Auto nyní hraje vše do karet. První věcí je fakt, že se mladoboleslavské společnosti daří. Jeden z největších tuzemských zaměstnavatelů má za sebou nejlepší rok v historii. Automobilka loni ve svých českých závodech vyrobila 858 103 vozů, což je téměř o 93 tisíc více než v roce 2016. Zákazníkům dodala Škoda po celém světě 1,2 milionu aut.

Související Infografika Automobilky a jejich zaměstnanci

Vysoká poptávka po škodovkách se projevuje i v zisku automobilky. Ten se za první tři čtvrtletí loňského roku zvýšil více než o 28 procent na 1,2 miliardy eur (30,8 miliardy korun). "Odvedli jsme miliardy do Volkswagenu, pomáháme řešit situaci s emisními problémy. Teď je čas, aby námi vydělané peníze šly i našim zaměstnancům v tuzemsku," je přesvědčen Povšík.

Volný víkend jednou za 13 týdnů

České závody automobilky jsou navíc na svých limitech. Aby Škoda dokázala auta svým zákazníkům v Evropě doručit včas, musí jí vypomáhat závod v Rusku. Ten bude na evropský trh dodávat Octavie, které jsou nejžádanějším modelem automobilky. Vozy se nejprve dovezou do Česka a odtud se pak budou distribuovat dál po Evropě.

Škoda potřebuje vyrábět co nejvíce, a proto zavedla systém směn, kdy volno v sobotu a neděli vyjde jen jednou za 13 týdnů.

Dohoda o tomto systému pracovní doby, kterou někteří zaměstnanci kritizují, ale brzy vyprší. Odboráři včera připustili, že ji prodlouží, pokud by se výsledek jednání o mzdách blížil jejich představám. Ve hře jsou podle nich stávky. Pokud by k nim opravdu došlo nebo by dělníci chodili pracovat jen od pondělí do pátku, byl by to velký zásah nejen pro automobilku, ale i pro celou českou ekonomiku.

Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar ale věří, že se Škoda s odbory dohodne. "Odstavení by na firmu mělo negativní dopad. Škodovka je teď v konjunktuře, kterou je potřeba využít a vydělat si na horší časy, jež přijdou," tvrdí.

Nikdy dříve firmy do svých závodů nehledaly tolik lidí jako nyní. Počet volných míst narostl loni v prosinci na 217 tisíc. Bez práce je ale nejméně lidí za posledních 20 let. Zaměstnanci se tak nebojí říci si o vyšší plat. Naposledy svým pracovníkům přidala kolínská automobilka TPCA. Její zaměstnanci si v příštích dvou letech polepší celkem o 16 procent. Průměrná mzda na dělnických pozicích vzroste na 34 500 korun. Loni v létě si díky šestidenní stávce vymohli 14procentní zvýšení mezd zaměstnanci továrny VW v Bratislavě.

