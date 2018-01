Rektora Masarykovy univerzity v Brně Mikuláše Beka láká kariéra senátora. Zvažuje, že by do horní komory parlamentu na podzim tohoto roku kandidoval. V současné době proto vyjednává s několika politickými stranami, zda by ho nepodpořily. Bek, profesí muzikolog, patří mezi nejvýraznější tváře akademické obce.

"V nejbližších dnech mám v plánu několik jednání," uvádí Bek s tím, že by pak mělo být jasné, jak se definitivně rozhodne. Kandidovat chce v padesátém devátém obvodu Brno-město. Tuto oblast zatím zastupuje nezávislá senátorka za zelené Eliška Wagnerová. "Kandidoval bych jako nezávislý − ideálně s podporou stran zaměřených od středu do prava politického spektra," říká rektor.

Rozhodl se vyměnit univerzitu za politiku ve chvíli, kdy některé strany jako SPD či hnutí ANO začaly hovořit o zrušení Senátu, zavedení všeobecného referenda a o změnách ústavy. "Politická situace je nyní komplikovaná. Role Senátu je proto výrazně důležitější, než jaká byla před nějakými pěti nebo deseti lety," dodává Bek. V době, kdy je společnost tak polarizovaná jako nyní, podle něj není vhodný čas na "radikální změny" ústavy. "V této chvíli je v zájmu demokratického vývoje zachovat ústavní pořádek a zasahovat do něj jen velmi opatrně. A Senát v tom hraje důležitou roli," říká rektor.

Ve vedení univerzity dokončuje Bek již druhé období, potřetí do funkce rektora kandidovat nemůže. S bývalým rektorem Jihočeské univerzity Liborem Grubhofferem navíc patří k akademikům, kteří mívají spory s prezidentem Milošem Zemanem. V jeho případě neshody odstartovaly na podzim roku 2013, kdy Bek kvůli probíhající předvolební kampani neumožnil Zemanovi přednášet na půdě univerzity. Hlava státu ho následně opakovaně nezvala na oslavy 28. října. Když pak v roce 2015 Bek obhájil post rektora, tak Zeman jeho jmenování sice podepsal, ale dekret mu poslal po tehdejší ministryni školství Kateřině Valachové.

Jestliže uspěje, bude zastávat obě funkce zhruba půl roku. V srpnu 2019 by tak jako tak musel z čela univerzity odejít. "Pak bych ale asi usiloval, aby volba nového rektora proběhla dříve, než bývá zvykem," dodal Bek.