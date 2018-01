Od našeho zpravodaje z Bruselu - Záměrné šíření nepravdivých zpráv, takzvaných fake news, je podle jedné z nejmocnějších žen v Evropě zásadní problém, který ohrožuje demokratickou společnost. HN a několika vybraným českým médiím to v rozhovoru v Bruselu řekla eurokomisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová. Šíření lživých informací je tématem, o kterém se mluví i v souvislosti s dnešní a zítřejší volbou českého prezidenta.

"Loňský rok byl obrovským budíčkem, abychom si uvědomili, že sociální sítě mají i stinné stránky," prohlásila Vestagerová, která byla před nástupem do Evropské komise dánskou ministryní financí. Loni se dostaly na veřejnost zprávy o tom, že skupiny napojené na Rusko se pomocí šíření nepravdivých zpráv pokusily ovlivnit výsledek amerických prezidentských voleb i britského referenda o vystoupení z EU. Vestagerová působení Ruska konkrétně nekomentovala, mluvila o problému obecně.

O hrozbě, že by se ruské tajné služby prostřednictvím šíření dezinformací mohly pokusit ovlivnit i české prezidentské volby, mluvil prezidentský kandidát Jiří Drahoš. Stávající prezident Miloš Zeman to označil za urážku inteligence českých občanů. HN následně zjistily, že to byla dezinformační média, jako je server Aeronet, která přišla s kauzou týkající se těžby lithia v Česku, jež hrála velkou roli v poslední fázi kampaně před říjnovými parlamentními volbami.

"Máme všechny důvody pro to, abychom byli znepokojení a našli způsob, jak se s tímto problémem vyrovnat," upozorňuje Vestagerová na to, že hrozba šíření dezinformací je skutečná. Podobné zprávy se objevily i v české prezidentské kampani. Odpůrci Jiřího Drahoše o něm například šířili lži, že zneužíval malé chlapce, byl agentem komunistické rozvědky nebo že pracuje za peníze amerického miliardáře maďarského původu George Sorose. Na druhou stranu se objevily i nepotvrzené spekulace o zdraví Miloše Zemana.

Vestagerová připomněla, že Evropská komise vyzvala experty, aby jí do konce března doporučili další postup. Následně se i na základě těchto podnětů rozhodne, jestli navrhne nějaké nové zákony, které by měly šíření takzvaných fake news předcházet.

Vestagerová zároveň některým technologických gigantům vyčítá, že zneužívají svého dominantního postavení na trhu. Na firmu Google už uvalila pokutu v přepočtu přes 60 miliard korun za to, že ve svém vyhledávači diskriminovala nabídky konkurenčních firem. Google pak podezírá i z dalších případů porušení pravidel férové hospodářské soutěže. Firma to odmítá a hodlá se bránit u soudu.

"Je důležitější než kdykoliv dřív, aby hospodářská soutěž fungovala a sloužila zájmům spotřebitelů," hájí svůj postup Vestagerová. Upozorňuje, že firmy ve všech oborech, nejen v technologiích, velmi rychle rostou, což s sebou nese riziko potlačování konkurence. Podle Vestagerové přitom v Evropě v posledních letech vzniká spousta malých technologických společností, které mají potenciál dosáhnout úspěchu. Zneužívání dominantního postavení na trhu také znamená omezenou nabídku pro spotřebitele. V Česku nejsou spory ohledně Googlu tak citlivé, protože na českém trhu má mnohem silnější postavení domácí vyhledávač Seznam.

Vestagerová se rovněž dostala do sporu s firmami jako Apple nebo Starbucks. Upozornila na to, že v Evropě navzdory vysokým ziskům často platily jen zcela minimální daně. Apple v některých letech platil daň, která nedosahovala ani jednoho procenta z jeho zisku. Firma tak podle rozhodnutí Vestagerové musí doplatit Irsku, kde má své evropské sídlo, na dlužných daních 13 miliard eur, tedy asi 330 miliard korun. Apple i Irsko se proti rozhodnutí odvolaly k evropskému soudu.

