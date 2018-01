Deset procent to nebude, to je málo, to bychom se všichni styděli, narýsoval na počátku podzimu první hranici požadavků na zvýšení platů vrchní škodovácký odborář Jaroslav Povšík. Od včerejška už víme, že přidání, za které by se odboráři nestyděli, je procent 18 (jde o mzdu zaměstnanců, kteří pracují přímo pro Škodovku). Podobu výplatní pásky, která by byla podle odborů pro letošek přiměřená, ovlivní různé příplatky za přesčasy, navyšování osobního ohodnocení či dvě velké prémie během roku (ty loni škodovákům přinesly 90 tisíc), takže průměrná mzda by v optimálním případě měla vystoupat někam mezi 45 a 50 tisíc korun.

To vypadá impozantně. Vyjednávání v automobilce jsou však teprve na počátku a je jasné, že protihráči z vedení firmy odborářům, jejichž organizace má značnou sílu díky růstu počtu členů až na současných 33 tisíc, kývnou jen na něco. Ostatně vsuvku "je zřejmé, že konečný výsledek bude dílem kompromisu" najdeme i v hlavním článku nejnovějšího vydání novin škodováckých odborářů, jehož tón je jinak, logicky, spíše bojovný a mobilizační. I tak je ale jisté, že mzda dělníků v Mladé Boleslavi, Kvasinách a ve Vrchlabí zase o kus poodskočí od úrovně, s jakou mohou počítat v konkurenčních automobilkách v Kolíně a Nošovicích. V nich jsou výdělky i kvůli jinému charakteru výroby tradičně nižší a jednání, která tam jsou již uzavřená, skončila dohodou o nižším přidání.

České automobilky vyrábějí z drtivé většiny pro exportní trhy, takže náklady musí primárně poměřovat v eurech. Vůči nim za poslední rok, tedy přesněji od dubna, kdy skončily intervence ČNB, koruna posílila o více než šest procent. Takže kdyby vyjednávání skončila někde mezi cílem odborů a už nepřijatelnými 10 procenty, vzrostou mzdy vyjádřené v měně hlavních trhů oproti úrovni platné loni na jaře zhruba o pětinu. A to koruna své posilování zřejmě ještě nekončí, už jen proto, že na trhu převládá názor, že ani ČNB není vývoj v tomto směru proti mysli. S jistotou se to dozvíme příští týden, kdy centrální banka v rámci svého klíčového dokumentu po letech opět zveřejní svůj pohled na vývoj kurzu koruny.

I když škodováci letos udělají výrazný krok směrem k západoevropské úrovni, cesta ke srovnání platů bude ještě dlouhá. Dva tisíce eur bude ve Škodovce stále hodně dobrá mzda, přičemž v Dolním Sasku, kde je jádro koncernu VW, by za ni nebyl ochoten pracovat ani dělník po vyučení. Konkurenceschopnost tak Škodovka určitě neztratí. Tedy pokud bude investovat, což dělá. Například nová svařovna má být z 85 procent robotizovaná a dosažená produktivita zase umožní "zbylé" zaměstnance dobře zaplatit.

Radikálnost požadavků odborářů je poháněna palčivým nedostatkem zaměstnanců. Doba, kdy je nezaměstnanost celostátně u své přirozené míry a v regionech, kde má Škodovka továrny, i hluboko pod ní, jim hraje do karet. A podle toho dopadne i vyjednávání. Automobilka svaly a hlavy svých zaměstnanců potřebuje a má je z čeho zaplatit. Odchody z jednání či hrozby "časově neomezenou stávkou" následující týdny a měsíce pravděpodobně přinesou, ale to je spíše folklor. Pokroku směrem ke konci levné práce, což je heslo odborů, se dočkáme. Ostatně kde jinde než ve firmě, která není jen subdodavatelem a má opravdu silnou značku.

Související