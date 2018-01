Falešné zprávy aneb anglicky fake news jsou texty či jiné výstupy, které se tváří zpravodajsky. Jsou nezřídka dokonce opatřeny citacemi nebo i detaily vzbuzujícími dojem zasvěcenosti. Jenže jsou tendenční, lživé. A slouží politickým zájmům někoho, kdo v té zprávě samozřejmě není uveden. Celý vtip je ale v tom, že ač samy o sobě nejsou ničím novým, neboť lži oděné do pláště zdánlivé pravdy tu byly vždy, zažívají ohromný rozmach díky sociálním sítím. Pomocí falešných zpráv šířených zejména přes Facebook, ale i jinak se například ruské propagandistické weby snažily ovlivnit prezidentské volby v USA, britské hlasování o brexitu, francouzské prezidentské volby, katalánské referendum o nezávislosti a skrz kauzu lithium i říjnové volby v Česku.

Situace je zkrátka prekérní. Po celém světě se vede debata, jak tomu čelit. Toť na úvod, aby bylo jasno, proč považoval papež František za nutné vyslovit se k tomu ve svém poselství. Svatý otec diagnostikuje, jak takové zprávy poznat. Jsou zlomyslné. Snaží se ve čtenáři vyvolat hněv, úzkost či strach. "Uchvacují pozornost tím, že využívají stereotypy a společenské předsudky," píše František a dodává: "Neexistuje nic takového jako neškodná dezinformace."

Zde příklad, který ovšem papež sám neuvádí, z loňského března. Terorista hlásící se k Islámskému státu tehdy zaútočil v Londýně autem na lidi, kteří šli po chodníku na mostě. Sociálními sítěmi se pak začal šířit snímek ženy v hidžábu, tedy se šátkem přes vlasy, jak kráčí kolem hloučku viditelně šokovaných lidí shromážděných kolem jedné oběti ležící bezvládně na zemi. Žena si však jen čte na svém mobilu. Fotku rozšířil twitterový uživatel pod názvem @SouthLoneStar, který byl později americkými vyšetřovateli zkoumajícími ruské ovlivnění prezidentských voleb v USA identifikován jako účet založený a obhospodařovaný z Ruska.

Tento uživatel fotku doprovodil větou "Muslimská žena jde nezúčastněně kolem oběti a jen se dívá na mobil" a vyzval k modlitbě za Londýn. Šířilo se to jako blesk. Žena se sice pak ozvala médiím, že to je nesmysl a že byla z masakru šokovaná stejně jako ostatní. Což nakonec doložily i jiné záběry, pořízené v tu chvíli na mostě, kde je vidět, jak má obličej stažený hrůzou.

Jenže to už se internetem moc nešířilo, škoda již byla napáchána. "Pravdu poznáme podle ovoce, kterou daná informace přináší," říká papež, jenž, aby nezůstalo pouze u teoretizování, jeden příklad přece jen uvede. Je však z jiného soudku − z první knihy Mojžíšovy. Když Bůh stvořil zemi a vytvořil na ní člověka, odehrála se zlá věc. Člověk svého Boha zradil. Jedl ze stromu poznání. Ze všech jiných stromů v rajské zahradě přitom směli Adam a Eva jíst dle libosti, hladem zkrátka umřít nemohli, jen tenhle jim byl zapovězen. Bůh jim řekl, že pokud ho neposlechnou, propadnou smrti. Lstivý had je obalamutil svůdnou lživou argumentací, když Evě řekl: "Nikoliv, nepropadnete smrti." Eva mu uvěřila, aniž by se o tom s někým jiným poradila, aniž by o tom vedla dialog s ostatními, aniž by − v intencích dnešních reálií − opustila svoji facebookovou bublinu.

Františkovo poselství v sobě skrývá ještě jeden vzkaz: mezi dnešní internetovou dobou a časem, kdy Hospodin dokončil nebesa i zemi a kdy člověku, tedy původně prachu ze země, vdechl život, není z jeho pohledu zase až takový rozdíl.

