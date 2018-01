Schody se zametají odshora. To je základní důvod, proč bychom měli dnes a zítra v co nejvyšší míře využít svého volebního práva a přijít vybrat nového prezidenta pro příštích pět let. Jestli někdo může výrazně ovlivnit atmosféru v české společnosti k lepšímu (ale i k horšímu), je to podle dlouholeté tuzemské tradice právě hlava státu. Ne náhodou se mluví o Masarykově republice, Gottwaldově diktatuře, Novotného době tání, Husákových dětech nebo o havlovských devadesátých letech.

Zahájit novou, vlastní éru se před pěti lety pokusil i dosavadní prezident Miloš Zeman. "Teď už nejste sami," vzkazoval hned po svém zvolení sebevědomě z billboardů nejen 2,7 milionu svých voličů. O Vánocích roku 2015 dokonce vyhlásil, že skončila blbá nálada, což mělo být jasnou tečkou za dávným povzdechem Václava Havla i za vytahováním kostlivců z časů zemanovsko-klausovské opoziční smlouvy.

Nic z toho se ale Zemanovi nepovedlo. Může snad dnes někdo tvrdit, že většina Čechů je svorně spokojena s poměry v zemi? Nebo že se miliony lidí na Ústecku, na Ostravsku či na vylidňujícím se českém, moravském a slezském venkově necítí opuštěny politickou reprezentací? Opak je pravdou. Společnost je rozdělená a vystrašená z lavírování mezi Západem a Východem, z údajného vnějšího i vnitřního ohrožení, jako snad nebyla nikdy předtím. Přičemž v čele panikářů a u provýchodního kormidla stojí sám Hrad.

Zeman, usilující teď ve finále prezidentské volby o své znovuzvolení a vítězství nad protikandidátem Jiřím Drahošem, se jistě může legitimovat výraznou stopou, kterou zanechal v polistopadové politice. Je to však stopa čím dál negativnější.

Když coby teprve krátce známý prognostik v listopadu 1989 na pražské Letné hřímal, že náš stát je s dvaatřicetiprocentním podílem zdevastované plochy na prvním místě v Evropě, nikdo netušil, že právě v pohraničí a ve vyloučených lokalitách si Zeman jednou bude hýčkat a pěstovat nejvíc svých protisystémově naštvaných voličů. Neboli že se během osmadvaceti polistopadových let stane postupně součástí problému.

Jen si trochu osvěžme paměť. Jako poslanec Zeman začal svými bonmoty dráždit voličské bránice jak od řečnického pultu federálního shromáždění, tak z pódia Semaforu. V čele ČSSD přitvrdil štulci o vázání legitimací do kůže členů ODS. Jako premiér pokračoval nebezpečným "oposmluvním" mocenským kšeftem a okázalým ignorováním plného Václavského náměstí, které jeho a Václava Klause rozzlobeně vyzývalo "Děkujeme, odejděte". A po desetiletém nuceném odstavení na Vysočině se pomocí nepříliš férové kampaně vyšvihl na Hradčany, odkud rozkládá společnost virózami, podlézáním Rusku a Číně, ohýbáním ústavy, bezskrupulózně účelovými změnami názorů, problematickými spolupracovníky či paktováním se s extremisty.

Zeman pomohl rozpoutat bouři, která dnes hrozí rozvratem demokracie i vazeb Česka vůči NATO a Evropské unii. Vždycky rád mluvil o hrubém národním produktu, dnes je jedním z nejhrubějších domácích "produktů" on sám.

Někdo může namítnout, že případné nezvolení Zemana by šlo vykládat i jako debakl listopadu 1989. Hle, revoluce pozřela posledního mohykána, teď se nadějeme návratu mocenského monopolu kariéristů a manipulátorů davu, řeklo by se.

Skutečnost je však taková, že dnešní Zeman se má k tomu listopadovému jako generál Napoleon k idealistům od Bastily. Návrat k vládě jedné strany už sám nastartoval. Nejvýmluvnějším důkazem je Zemanovo tvrdošíjné lpění na jednobarevném kabinetu neideologického byznysmena a marketéra Andreje Babiše.

Jestli dnes něco může tento nepochybně neblahý stav české společnosti a politiky začít pomalu otáčet k lepšímu, pak je to právě změna na Hradě. Dalo by se říci: jakákoli. Teoreticky by postačil i onen pověstný "fíkus", pokud by jen poklidně vykonával ústavní povinnosti, kladl věnce a nesoupeřil za všech okolností s vládou, jíž především náleží podle české ústavy exekutivní moc.

Můžeme se jenom domýšlet, jak by vypadalo Česko, kdyby se prezidentem stal v roce 2003 filozof Jan Sokol, v roce 2008 ekonom a nepolitik Jan Švejnar nebo v roce 2013 Karel Schwarzenberg.

Žádný z patnáct let trvajících pokusů proměnit úřad hlavy státu z ostře vyhraněného mocenského centra ve sjednocující svorník společnosti se zatím nepovedl. I proto jsme dnes tam, kde jsme.

Klíčová je tudíž samotná změna. A zcela nepodstatný je fakt, že bývalý šéf Akademie věd Jiří Drahoš evidentně neumí jako Zeman drze skákat do řeči oponentům, vysmívat se kritikům ani pomáhat si při argumentaci plynně tekoucím proudem polopravd. To je naopak plus. K tomu, aby z míst, kde svého času úřadovali Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš či Václav Havel, nadále nezněly nenávistné útoky a jedovatosti, má věcný, zdrženlivý, střízlivý a vlídný Drahoš dobré předpoklady.

Profesorovo vítězství by sice nebylo dalším ze zázraků, které českou politiku provázejí každých plus minus dvacet let. Mohlo by ale být začátkem zametání dalších schodů a schůdků. Zklidněná politická scéna by musela rychle začít tlumit frustraci velké části společnosti, která se cítí být na okraji a imponuje jí Zemanova zaťatá pěst a napřažená hůl. Jinak přijde za pět let něco ještě horšího.

