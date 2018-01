Negativní kampaň? Stále slyším a čtu nářky, proč existuje. Psychologové vědí. Prostě proto, že negativní emoce jsou silnější než ty pozitivní. Negativní kampaň funguje. Když proti sobě budou stát dva kandidáti, oba budou fajn a jeden o trošku lepší než druhý, v takovém případě studie prorokují nízkou volební účast. Ale když jeden z kandidátů, neřkuli oba, vzbudí negativní pocity, volební účast trhne rekordy. Zároveň studie varují, že není vůbec jasné, kdo ty volby vyhraje. Jedny takové nás čekají tento víkend, tak uvidíme. Abyste si před sobotním vyhlášením výsledků ukrátili čas, zde je pět příkladů, proč a jak se u voleb často chováme iracionálně.

Volíme někoho "jako my"

Podle čeho se rozhodujeme mezi kandidáty? Většina z nás odpoví, že podle názorů, kompetencí a charakteru. Možná i vzdělání a zkušeností. Ale řada experimentů naznačuje, že to může být jinak.

Psychologové nejčastěji říkají, že ve svém kandidátovi hledáme někoho, kdo je nám podobný a s kým se můžeme poměřovat. Kdo nemusí mít stejné názory ani nemusí být z naší sociální skupiny, ale s kým bychom uměli hovořit. Kdo nás svou přítomností nebude uvádět do rozpaků. "Klidně bychom si s ním dali pivo" byla nejčastější odpověď voličů v prezidentských volbách v USA roku 2000, kdy těsně zvítězil George W. Bush.

Lidé mnohdy volí proti svým zájmům. Ze stovky nejchudších okresů v USA jich pravidelně až 80 procent podporuje republikány. Byť jsou zcela závislí na vládní pomoci, proti které se republikáni principiálně vymezují.

Proč je tedy lidé volí? Protože republikáni je oslovují jejich jazykem. Protože se podobně chovají. A to jsou ve skutečnosti bohatí a úspěšní! Pro chudé Američany je paradoxně přijatelnější miliardář Trump než liberální střední třída s dobrým vzděláním, jejímuž životnímu stylu ani jazyku oni nerozumí.

Voliči, kteří se nemají dobře, představují solidní základnu pro nestandardní kandidáty slibující změnu, kdežto "spokojení" voliči jsou vnímáni jako rizikoví. Zakladatel behaviorální ekonomie Amos Tversky to už v roce 1988 vysvětloval tím, jak máme za různých okolností různý vztah k riziku.

Obecně platí, že když můžeme něco získat, radši bereme "vrabce v hrsti" než "holuba na střeše". Když vám někdo nabídne 50 korun, nebo to, že s pravděpodobností 50 procent − třeba hozením mincí − získáte 100 korun, většina lidí vezme jistých padesát.

Ale když budete stát před možností, že někomu musíte dát 50 korun, anebo se bude házet mincí, zda o 100 korun přijdete, většina lidí naopak zvolí riziko. Zdánlivě nemají co ztratit, mohou jen získat. Ale tak to není, z hlediska teorie pravděpodobnosti jsou obě situace stejné.

Převedeno do politiky: lidé, kteří se pocitově nemají dobře, budou vždy na straně politiků, které média či ostatní politici líčí jako příliš riskantní a nepředvídatelné. Tím spíš jim tito lidé dají hlas. A taky i trochu proto, aby "vytrestali" voliče protikandidáta. Ty rozumné a odpovědné… kterým ovšem nerozumí.

Ano, volby jsou zábava

Lidé to neradi slyší a zvlášť v Česku, kde svobodné volby minimálně pro střední a starší generaci nejsou samozřejmostí, raději mluvíme o volbách jako o "svátku demokracie". Aspoň tak to slyšíme od komentátorů a aktivistů. Jenže jsme jenom lidé, že ano. Možná je docela dobrou zprávou o stavu demokracie i to, že pomalu přestáváme brát každé volby jako "osudovou křižovatku", ale učíme se je vnímat jako docela normální věc.

Jak napsali izraelští ekonomové Esteban Klor a Eyal Winter z jeruzalémské univerzity, pro spoustu lidí jsou volby svým způsobem "volnočasovou aktivitou", která přináší emoce, a tudíž i rozptýlení.

Tito ekonomové publikovali studii, která srovnává účast ve volbách v několika amerických státech s návštěvností amerického fotbalu. A zjistili zajímavou souvislost. V obou případech je zájem vysoký, pokud jsou splněny následující předpoklady: proti sobě stojí dva silní a ostře vyhranění soupeři, mají zhruba stejnou pravděpodobnost na vítězství, ale náš "favorit" ji má o něco málo vyšší. Taková konstelace slibuje napínavý zážitek s dobrým koncem. Do něj jsme pak ochotni investovat svůj čas a v případě sportovních zápasů i peníze za vstupenky.

Mimochodem zmíněná studie dokládá, jak důležité jsou předvolební průzkumy. A to i v případě, že se nejedná o strany či kandidáty na hranici volitelnosti. Navzdory racionálnímu předpokladu neplatí, že větší účast svých příznivců má ten kandidát, který podle průzkumů prohrává − a tudíž potřebuje co nejvíc podpořit. Procentuálně víc příznivců přijde hlasovat pro favorita.

Volební účast lze zvýšit, ale těžko

Změnit preference přesvědčených je těžké a nerozhodnutí jsou chimérou předvolebních průzkumů. Psychologové tvrdí, a dokládají to různými experimenty, že těch, kteří se rozhodují těsně před volbami, je naprosté minimum. "Nerozhodnutí" jsou obvykle ti, kteří se z různých důvodů zdráhají dát své sympatie najevo, někdy i sami sobě. Největším potenciálním zdrojem hlasů jsou tedy ti, kteří k volbám nepřijdou.

Volební účast má ve většině západních demokracií spíše klesající trend. Existuje jediný fungující způsob, jak lidi k volbám dostat, a to tak, že se volební právo zákonem změní na povinnost. Ale ani pak není účast stoprocentní, například v posledních parlamentních volbách v Austrálii předloni činila 91 procent. Kdo opravdu nechce volit, radši zaplatí pokutu ve výši 20 australských dolarů.

Účast často komentátoři a politologové prezentují jako určitý ukazatel "kvality voleb", ale ani to nemusí být pravda. Neexistují důkazy, že by si lidé v zemích s povinným volebním právem vybírali lepší politiky než jinde. Obecně platí, že volební účast je vyšší, když se vysoká účast předpokládá. Funguje takzvaný stádní efekt. Další důkaz, že se lidé často nerozhodují racionálně. Impulzem jít k volbám by měla být naopak očekávaná nízká účast, vždyť pak je teoreticky větší šance něco změnit. Ale je to naopak.

Jak známo, volební účast ovlivňuje počasí. Obvykle tak, že když je ošklivo, chodí volit méně lidí. Politologové Larry Bartels a Christopher Achen v roce 2000 zkoumali korelaci mezi počasím a volební účastí a zjistili, že ve státech, kde byly v době voleb nezvykle velká sucha nebo naopak záplavy, klesla účast až o 3,6 procentního bodu.

V českých volbách je to paradoxně spíš naopak, nebo se to aspoň traduje. Protože volíme v pátek a v sobotu, volební účast je ohrožena spíš tehdy, když je hezky. Protože lidé jezdí na chatu.

Političtí marketéři v řadě studií zkoumali, jak účast zvýšit, nejlépe ve vybrané demografické skupině, aby to bylo výhodné pro jednoho z kandidátů. Avšak to je obtížné a riskantní. Motivování, například zasílání letáků nebo telefonické kampaně, funguje málo. A hodně záleží na konkrétní formě. Pak na řadu opět přichází psychologie.

Například podle jedné studie fungovala otázka "Je pro vás důležité, že budete v nadcházejících volbách volič?" mnohem lépe než "Je pro vás důležité, že budete v nadcházejících volbách volit?". Podstatné jméno "volič" evokuje status, něco, na co člověk může být pyšný. Sloveso "volit" je pouhým označením činnosti.

Všechno zvládnu!

Říkáme: Chceme politika slušného, vzdělaného a důstojného. Ale ve skutečnosti chceme taky někoho, kdo naplňuje naši představu silného, možná i neporazitelného vůdce. Rozum − a politická korektnost − nám říká, že tělesný handicap přece nemůže stát v cestě zvolení do úřadu. Realita nám však naznačuje, že je to složitější.

Franklin Delano Roosevelt v roce 1921, kdy mu bylo devětatřicet let, ochrnul. Od té doby se pohyboval jen na invalidním vozíku. Koncem dvacátých let se stal guvernérem státu New York a v roce 1933 byl zvolen prezidentem, kterým zůstal do roku 1945. Přesto o jeho handicapu velká část Američanů neměla ani tušení.

Roosevelt to tak chtěl. Vydal přísný zákaz být fotografován nebo natáčen. Z více než deseti tisíc fotografií, archivovaných v jeho knihovně, jsou jen čtyři, které ho zachycují na vozíku. A dlouho neexistoval žádný takový videozáznam. Byl objeven až nedávno a trvá dvě nebo tři vteřiny. Je na něm nejasně a nezřetelně vidět, jak prezidenta vezou na vozíku z železničního vagonu.

Když v lednu roku 1997 prezident Bill Clinton představil veřejnosti Rooseveltovu sochu, na níž je bývalý prezident na vozíku, stále to budilo velké emoce. Mnozí tvrdili, že se Rooseveltovo postižení může stát inspirací pro ty, kteří jsou sami handicapovaní. Jiní argumentovali, že si Roosevelt zveřejnění svého postižení nepřál a že ho nepovažoval za důležitý. Socha Roosevelta na vozíku nakonec byla odhalena. Ale téma se z toho nestalo.

Lídři to mají ve tváři

Spousta studií potvrzuje, že větší šance ve volbách mají kandidáti vysocí a pohlední. Některé dokonce zjistily, že čím je země v obtížnější situaci − třeba při ekonomické krizi nebo když jí hrozí válečný konflikt −, tím je inklinace k těmto vcelku povrchním charakteristikám silnější.

A co se týče kompetencí, skoro se zdá, že je kandidáti mají vepsané ve tváři. Psycholog Alexander Todorov z Princetonu v minulé dekádě tisícům lidí ukazoval soubor fotografií dvojic kandidátů. Ptal se, který jim připadá schopnější. Čistě podle vzhledu. To, že se jednalo o skutečné politiky usilující o funkce v letech 2000, 2002 a 2004 do Senátu, respondenti nevěděli.

Poté Todorov porovnal ty, které občané označili za kompetentnější, s reálnými volebními výsledky. A jak to dopadlo? Respondenti se strefili v míře, která poměrně převyšovala to, pokud by rozhodovala pouhá náhoda. Odhadnout nepřímo vítěze volebního souboje se jim povedlo v 66 až 73 procentech případů.

Experiment v ještě o něco zajímavější podobě zopakovali psychologové John Antonakis a Olaf Dalgas ze švýcarské Univerzity v Lausanne. A zjistili, že to funguje i u dětí ve věku od pěti do 13 let. Nechali je hrát počítačovou hru, ve které putovaly po trase, kterou absolvoval Odysseus z Troji do Ithaky. A v jedné chvíli je nechali vybrat ze dvou fotografií člověka, který by měl být kapitánem lodi.

Ve skutečnosti to byli politici, kteří proti sobě kandidovali ve francouzských volbách. Děti a také kontrolní skupina dospělých dokázali vybrat ty, kteří ve volbách uspěli. Aniž by věděli cokoli o jejich vzdělání nebo profesi. Prostě odhadli, kdo bude výpravu řídit lépe a spolehlivěji.

Kéž by to fungovalo tak jednoduše. A kéž se ve volbách dobrého prezidenta podaří vybrat i nám.

