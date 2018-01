Málokdo by asi čekal, že mezi podporovatele a významné sponzory Jiřího Drahoše se zařadí i byznysmen, jenž má letité velmi přátelské vztahy s Václavem Klausem. Člověk, který od předchozího prezidenta − jenž neochvějně stojí na Zemanově straně − dokonce v minulosti obdržel státní vyznamenání.

Jiří Michal, někdejší úspěšný šéf a spolumajitel farmaceutické firmy Zentiva, právě takovým "případem" je. Bývalého předsedu Akademie věd dnes považuje jednoznačně za lepší variantu pro Česko než současnou hlavu státu. Na Drahošův volební účet během kampaně poslal v několika příspěvcích celkem 900 tisíc korun.

"Když Miloš Zeman funkci přebíral, prohlašoval, že bude prezidentem dolních deseti milionů, ale podařilo se mu českou společnost rozdělit jako nikomu před ním," uvádí Michal pro HN jeden z důvodů, proč profesora Drahoše podporuje.

Svou roli ale sehrál i fakt, že se osobně znají z chemické branže, třeba ze správní rady pražské Vysoké školy chemicko-technologické. Každopádně Michal věří v Drahošovy schopnosti i dobré úmysly. Své rozhodnutí dává do souvislostí i se svým vlastním osobnostním vývojem.

"V mladším věku jsem byl zcela pohlcen rozvojem farmaceutického byznysu, snažil jsem se s kolegy budovat podnik, aby obstál v konkurenci, vůbec jsem nechápal, co je to občanská společnost a že její klíčovou rolí je hlídat vládnoucí elitu, aby pracovala pro lidi. Až s rostoucím věkem jsem si také uvědomil, jak důležitá byla role prezidenta Václava Havla právě pro rozvoj občanské společnosti,"

říká Michal.

Podle jeho představ by český prezident měl být přirozeným vrcholem, hlavou této společnosti. "Měl by být prvním občanem naší země a podle toho se také chovat. Dbát na dodržování pravidel a jisté státnosti. Prezident nemůže sám vládnout a o vládu usilovat, v našem politickém systému má důležitou roli jen v určitých krizových situacích," vidí podnikatel roli prvního muže republiky.

Vytýká Zemanovi, že se od tohoto modelu zcela odchýlil. "Proto jsem na straně profesora Drahoše. Věřím, že s ním se na Hrad vrátí určitá norma slušného chování i intelektuální norma, aby například vzdělání bylo chápáno jako klíčová hodnota národa," přeje si.

Jiří Michal (67) ◼ Ve farmaceutické firmě Zentiva (v původním národním podniku Spofa) pracoval už od 70. let. V 90. letech firmu s managementem zprivatizoval a poté úspěšně rozvíjel. V roce 2010 podnik opustil, poté co jej stoprocentně odkoupil nadnárodní koncern Sanofi-Aventis. ◼ Následně se vlastnicky angažoval v karlovarských sklárnách Moser (do roku 2016). Nyní, už v penzijním věku, se s rodinou stará o manufakturu na výrobu porcelánu v Lesově u Karlových

Varů. A také o posázavský Šarlota Resort, obývaný seniory. ◼ V roce 2010 převzal od prezidenta Klause medaili Za zásluhy.

Dělá si naději, že změna v nejvyšší ústavní funkci se může projevit i v ryze praktické rovině. Že z areálu Pražského hradu zmizí protiteroristické kontroly a zátarasy, které považuje za nesmyslná opatření, jež komplikují život lidí a žádnou bezpečnost stejně negarantují.

Osobně by uvítal − byť v to sám moc nevěří −, kdyby se hlava českého státu přestěhovala do pražského podhradí a získala tak civilnější aureolu. Jak je tomu v některých jiných zemích.

Jiří Michal zároveň věří, že Jiří Drahoš by s respektem přistupoval k voličům Miloše Zemana, a ne je vyděloval ze společnosti a negativně nálepkoval, jak to podle něj dělá současný prezident.

"Já si těch jeho voličů také vážím. A vážím si jejich konzistentních názorů.

Rozumím jejich obavám z nekontrolované migrace, naštvanosti z neustále postupující regulace i ze ztráty osobních svobod," tvrdí.

A právě proto si prý nepřestal vážit Václava Klause.

Nesouhlasí ovšem s nacionalistickými výlevy části politického spektra a vymezováním se proti všem cizincům.

"Tato země není jen naše. Může být pro všechny, kteří k nám zvenčí přicházejí v dobrém, ctí naši kulturu a nabízejí svou hlavu a své ruce pro rozvoj této země," dívá se bývalý šéf Zentivy relativně liberálně na ožehavý problém migrace.

Významných sponzorů, jako je on, "posbíral" Jiří Drahoš více než kterýkoliv jiný prezidentský kandidát. Od Dalibora Dědka z Jablotronu či lázeňského podnikatele Martina Burdy až třeba po developera Luďka Sekyru.

Mezi největšími přispěvateli ale není nikdo ze skutečně "velkých kluků", nejbohatších českých podnikatelů.

"Já to považuji za správné, pokud si takový kandidát má udržet nezávislost. Ona široká podpora od lidí z různých vrstev společnosti je vždy mnohem lepší, než když má nějaký kandidát peníze od jediného podporovatele," věří Michal, že Jiří Drahoš ani s jeho penězi o kredit nezávislosti nepřijde.