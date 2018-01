Obavy z praní špinavých peněz a nadměrné spekulace občanů stojí za snahou jihokorejské vlády více regulovat trh s virtuálními měnami, jako jsou bitcoin, ethereum či ripple. Od příštího týdne začne mimo jiné platit zákaz používání anonymních účtů při obchodování na kryptoměnových burzách. Jména obchodníků se nově musí shodovat se jménem u bankovního účtu. V opačném případě stát neumožní otevření účtu na burze.

V rámci opatření budou kryptoměnové burzy mimo jiné nuceny sdílet údaje o transakcích klientů s bankami. "Všichni věděli, že takové opatření vejde v platnost, protože o tom již dříve mluvila vláda," řekl agentuře Reuters jeden z jihokorejských investorů. "Sám v tom nevidím problém, takže své peníze z burzy nestáhnu," dodal.

S loňským prudkým růstem cen bitcoinu a dalších kryptoměn se spekulace s nimi stala v Jižní Koreji velmi populární. V touze po rychlém výdělku obchodují ženy v domácnosti, studenti či úředníci v pracovní době, a to i přes varování úřadů, že trh není regulovaný a že mohou utrpět obrovské ztráty.

Zákazy kryptoměn ◼ Na konci října vietnamská centrální banka oznámila, že virtuální měny nepatří mezi legální platidla. Za přijímání plateb hrozí podnikatelům vysoké pokuty.

◼ Stejně tak loni v prosinci indonéská centrální banka oznámila, že v zemi zakazuje používání kryptoměn. Jako důvod banka uvedla nechtěné dopady na ekonomiku.

◼ Na podzim došlo po tlaku vlády k uzavření kryptoměnových burz v Číně.

◼ Čínská vláda také zakázala takzvané ICO (initial coin offering), což je obdoba primárních úpisů cenných papírů. Namísto peněz však firmy získávají kapitál ve formě digitálních měn.

Objemy obchodů na jihokorejských burzách jsou, společně s Japonskem a Spojenými státy, jedny z největších na světě. A významný podíl na tom mají právě zmínění drobní spekulanti spíše než profesionálové či finanční instituce.

Chování obyvatel a jejich vášeň pro spekulace však znepokojuje jihokorejské politiky. "Obávám se, že pokud bude tato situace dál pokračovat, může se z toho vyvinout nebezpečný patologický fenomén," řekl již na konci listopadu předseda vlády Lee Nak-yeon.

Olej do ohně přilil na začátku ledna ministr spravedlnosti Park Sang-ki, který prohlásil, že vláda připravuje úplný zákaz burz nabízejících obchodování s digitálními měnami. Cena bitcoinu na to tehdy reagovala propadem. Vláda později upřesnila, že se jedná jen o jedno ze zvažovaných opatření. Přesto ale následně petici proti uzavírání burz, která byla adresována kanceláři prezidenta země, podepsalo několik set tisíc lidí.

I tak ale vláda ještě jedno důležité opatření přece jen přijala. Od 30. ledna, tedy od stejného dne, kdy začne platit zákaz anonymních účtů, nebudou moci na korejských kryptoměnových burzách obchodovat nezletilí a cizinci. Zejména ti podle úřadů přispívají k rozdmýchávání spekulativní mánie.

Po zákazu burz v Číně se část obchodníků přesunula právě do Koreje a také do Japonska. To loni uznalo bitcoin jako platební nástroj a zákonem upravilo fungování burz. I díky těmto opatřením se transakce v jenech podílejí na celosvětových obchodech s bitcoinem zhruba 40 procenty. Do Japonska se mimo jiné přesunula po zákazu část obchodníků z Číny. Podle některých kritiků je japonská regulace nedostatečná. Je tak možné, že do budoucna dojde ke změně, zvláště když po mezinárodních pravidlech pro kryptoměny volají Německo a Francie.

