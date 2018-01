Není těžké stát se na chvíli hokejistou, kosmonautem nebo obsluhou vysokozdvižného vozíku. Teoreticky stačí nasadit si správnou helmu, vzít do ruky malý ovladač, hokejku vybavenou senzorem pohybu nebo si stoupnout do opravdové "ještěrky". Jen málokdo však něco takového zkusí, a ještě méně uživatelů se k tomu vrátí.

Technologie virtuální reality (VR) vzbuzovala posledních několik let velké nadšení, které povzbudil Facebook dvoumiliardovou akvizicí výrobce headsetu Oculus Rift. Google rozdal a prodal více než 10 milionů papírových headsetů pro mobilní VR, stejné množství mobilních brýlí pro VR rozdal k telefonům také Samsung v podobě svého systému GearVR vyvíjeného spolu se společností Oculus VR.

Zájem o virtuální helmy ale neroste podle očekávání a výrobci letos sázejí na dvě odlišné strategie. První je snaha o snížení cen a odstranění bariér při používání virtuální reality. Tou druhou je důraz na profesionální využití, kde cena není zásadní překážkou a přínosy dokážou násobně vyrovnat případné nepohodlí nebo zvýšené nároky na prostor a vybavení.

Virtuální realita jako 3D tisk Virtuální realita má podobně jako 3D tisk za sebou období velkého nadšení, skutečnost je ale prozaičtější. Při správném využití umí obě technologie usnadňovat život či šetřit peníze ve firmách.

Roky čekání na revoluci

Masové rozšíření virtuální reality měl původně přinést Oculus Rift, posléze stejná úloha připadla Sony s PlayStation VR. Firma během jednoho roku na trhu prodala více než dva miliony headsetů. To ale znamená, že do virtuální reality investovala jen asi tři procenta majitelů PlayStation 4. Masivní nástup nezaznamenal ani systém Google Daydream. Luxusnější verze mobilní virtuální reality s pohybovým ovladačem se prodávala přibližně stejně jako PlayStation VR.

Revoluci zatím nepřinesly ani headsety označované jako Microsoft Mixed Reality od Aceru, Dellu, HP nebo Asusu − celá platforma vstoupila na trh teprve na podzim, ale Microsoft již dvakrát zprostředkoval výrazné snížení cen těchto headsetů. Tento týden se prodávaly na americkém Amazonu za polovinu doporučených cen, stejně jako před Vánoci.

Důvodem menšího zájmu o headsety pro počítače se systémem Windows 10 je malý cenový rozdíl mezi novými headsety a zavedenou konkurencí od Oculus VR a HTC. Původní cíl Microsoftu byl nabídnout podobně kvalitní technologii za poloviční cenu. HTC a Oculus ale své produkty zlevnily a přidaly další vylepšení, takže hlavní prodejní argument Microsoft Mixed Reality přestal platit.

Jednodušší i výkonnější hardware

Na letošním veletrhu CES v Las Vegas se proti sobě postavily dva trendy ve virtuální realitě. První, méně viditelný, se týká zvyšování technologické kvality virtuální reality díky vyššímu rozlišení displejů uvnitř VR headsetů a většího pohodlí díky bezdrátovému přenosu obrazu a zvuku. Druhý věří v plně integrované systémy, které se obejdou bez vloženého telefonu nebo připojeného PC.

První trend reprezentuje HTC, které představilo novou verzi svého headsetu Vive. Ten má o 78 procent vyšší rozlišení, ještě přesněji funguje sledování pozice uživatele ve volném prostoru s rozměry až 10 x 10 metrů a nově bude možné systém používat bezdrátově díky rychlé síti WiGig od Intelu. Ceny nových prvků svého systému HTC ale nezveřejnilo, očekává se, že samotný bezdrátový adaptér bude stát alespoň 10 tisíc korun. Kompletní HTC Vive se přitom v Česku prodává za 17 tisíc korun.

Úplně levný nebude ani nový koncept samostatných VR headsetů od Googlu. První představený produkt Lenovo Mirage se má prodávat asi za 400 dolarů, to je cca 10 tisíc korun s DPH. Vyšší cena ve srovnání se současnými mobilními headsety je logická . Uvnitř VR helmy bude vše potřebné − mobilní procesor od Qualcommu, kvalitní displeje i senzory, které umožňují sledovat pohyb uživatele v prostoru podobně, jako to bez externích senzorů nebo kamer umí systém Microsoft Mixed Reality. Hlavní výhodou má být ale jednoduchost − vstupu do virtuální reality nebrání žádné kabely, žádná instalace a složité nastavování.

Klíčová otázka: k čemu?

Pomalé rozšiřování virtuální reality mezi uživateli má snadné vysvětlení. Vedle vysokých nákladů chybí dostatečný důvod. Pro firmy je VR mnohem lákavější. Výrobce vysokozdvižných vozíků Raymond na HTC Vive postavil výukový software, který naučí ovládat stroje bez rizika poškození samotného vozíku nebo zboží ve skladu. VR používá pro simulace NASA, k tréninku třeba i piloti formule 1 a díky české firmě Sense Arena existuje i výcvikový simulátor pro mladé hokejisty.

Spotřebitelé ve virtuální realitě zatím tápají. Většina dostupného softwaru nabízí jen krátké nedokonalé "zážitky". Sony a další herní firmy teprve hledají skutečný hit, který by dokázal vyvolat podobnou mánii jako kdysi World of Warcraft, Minecraft nebo aktuální hit PlayerUnknown's Battlegrounds. Zatím nejblíže je k tomu VR verze hry Fallout 4.

Problematické je ve virtuální realitě i video − 360stupňový obraz je drahý na produkci a spotřebitelské kamerky mají nekvalitní obraz. To chce vyřešit Google omezením záběru kamer na polovinu, otáčet se u videa dozadu podle něj nedává smysl.