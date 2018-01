Kdyby aspoň byla ve hře ženská! Mamí, to by bylo zajímavější, nemyslíš?"

"Hm, zajímavější." Jak vysvětlit novopečené voličce, že tvář Jany Bobošíkové na billboardech mi před lety žádnou radost nedělala a ani všeobjímající úsměv Táni Fischerové nelil víc optimismu do žil. "A kterou dámu by sis na Hradě představovala?"

"No, to je těžký. Ale známe přece Merkelovou, Mayovou a Sturgeonovou anebo tu vicepremiérku ze Švédska. A taky Poláci měli ženu v čele vlády! A ve Francii je zase Le Penová. Sice šílená, ale…"

"Američani si prezidentku nezvolili!" snažím se čelit přívalu dalších jmen. Chyba. Nahrávám na smeč.

"Ale brzy zvolí! Oprah bude prezidentkou USA!"

Ach jo. Stačí jeden sladkobolný proslov a už je to zase tady: Oprah for president! Že to skandují hollywoodské hvězdy, které vyhlásily lovnou sezonu na predátory, chápu. Že je to heslo nepochopených a zneuznaných, zvláště pak těch s nadváhou a zálibou ve slazených pekanových ořeších, beru. Ale proč to v naší kuchyni vykřikuje devatenáctiletý nezakomplexovaný potomek?

"Oprah by to tady všem nandala," přitvrzuje naše aktivistka a mává mobilem: "Jen se na ni podívej! Nemá tolik titulů, nedisponuje bonmoty, ale je o tolik lidštější, empatičtější a zábavnější! A ten její příběh!"

Kdo by ho neznal. Říkejme si spolu: Číst se naučila u chudé babičky, v devíti ji znásilnil bratranec, pak strýc, ve čtrnácti porodila, v sedmnácti se stala Miss Black Tennessee, v pětadvaceti měla svůj pořad a po padesátce vlastní televizní stanici, v šedesáti produkuje filmy, čile investuje a podporuje Afričany. Když pochválí knihu, je z ní bestseller, když vyzpovídá amatéra, je z něj hvězda, stejně jako z podvodníka, kterého měla za hrdinu. A když dotlačí na vozíku 30 kg tuku, aby předvedla, co shodila, hubne celá Amerika…

Fuj. Třicet kilo tuku! Vrací mě to roky zpět. Oprah Winfrey tehdy excelovala v proslulé talk show a její časopis odebíral i majitel pražského vydavatelství, v němž jsem působila. "Takhle to budeme dělat!" přivítal mě jednou a na stůl hodil objemné výtisky. A tak jsme po celý rok fotili titulní stránky podle magazínu O, který vždy zdobí božská Oprah: tu v růžovém sáčku voníc k rozkvetlé jabloni, tu v brčálové plesové róbě nebo v huňatém župánku obklopena mazlíčky. Jména jejích retrívrů si pamatuju dodnes, stejně jako to martyrium, když jsme české bleďoučké modelky cpali do řvavých outfitů a v Průhonickém parku je aranžovali po vzoru korpulentní Afroameričanky.

"Ať jsme ale dělali, co jsme dělali, nefungovalo to. Nestoupl věhlas časopisu, neprodalo se víc výtisků. Některé příběhy jsou nepřenosné, milá dcero."

Naštěstí. To už si říkám pro sebe.