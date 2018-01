Nikdy na to nezapomenu. Bylo to v roce 2009. Naklonil jsem se k němu a jemně se dotkl jeho ramena: "Pane prezidente, můžu vás vyšetřit?"

Otočil se, usmál se a už jen jeho oči prozrazovaly tu živou duši a moudrost tam někde uvnitř. Bál jsem se ho dotknout. Jeho kůže byla jako z jemného celofánu a jen těžko jsem na jeho fyzické schránce nalézal cokoliv zdravého a dobře fungujícího. Jenže mně to nevadilo. Nejen mně, nikomu v jeho okolí. Moc jsme stáli o to, aby žil. Když tu byl s námi, měli jsme pocit, že jsme o kousek lepší, a v zahraničí, aspoň v tom západním, nás díky jeho jménu trochu respektují. "Yes, I know president Havel…"

Debaty o zdravotním stavu vůdců jsou zřejmě staré jako lidstvo samo. Diktátoři byli ukrýváni a jejich okolí se bálo, že přiznáním vůdcova úmrtí končí i jejich vlastní éra hojnosti. Na opačném pólu byli oprávněně adorováni prezidenti se zdecimovanou fyzickou schránkou, přičemž nikomu v okolí nevadilo, že jejich kondice zcela odporuje tomu, aby vykonávali jakoukoliv funkci. Vzpomeňme na československého otce vlasti Masaryka nebo amerického prezidenta Roosevelta − oba vládli ještě v době, kdy jejich fyzický stav byl žalostný. Pro většinu ve svém okolí totiž představovali především symbol, nikoliv energického manažera v čele státu.

I v posledních měsících se vedou diskuse o zdravotním stavu kandidátů na funkci našeho příštího prezidenta. Je zajímavé sledovat, jak odpůrci Miloše Zemana zdůrazňují zjevnou chatrnost jeho zdraví, a jeho příznivci i on sám se snaží demonstrovat pravý opak. Těch historek z jednoho i druhého tábora jsem slyšel již dost. Nicméně slova "Miloš Zeman by neměl kandidovat a raději by si měl odpočinout a užívat si zasloužené stáří" považuji za pokrytecká a nevěřím, že jsou míněna upřímně. Nechť rovnou zazní, že máme bez ohledu na zdravotní stav chtít kandidáta, kterého budeme považovat za "našeho prezidenta". Ano, právě takového, který z nás jen svou existencí, pevnými postoji a morálkou dělá lepší lidi, anebo nám tenhle příjemný pocit aspoň občas propůjčuje.

Proto si nepleťme svůj vztah k našemu budoucímu prezidentovi se štosem jakýchsi, často spekulativních diagnóz. Ve skutečnosti na tom příliš nezáleží. Naše vnímání hlavy státu je založeno na jiných principech, což nám ukazují příklady z bližší i vzdálenější minulosti. Primárně v té funkci chtějme člověka, kterého si můžeme vážit, a o jeho zdravotním stavu mluvme až v řadě druhé. Bylo by to tak fair.