Nejen o tom, kdo na dalších pět let usedne na Pražském hradě, ale do jisté míry také o charakteru příští vlády rozhodnou v pátek a v sobotu voliči v Česku.

V druhém kole přímé volby proti sobě stojí dvě rozdílné osobnosti.

Bývalý šéf Akademie věd Jiří Drahoš vystupuje jako proevropsky orientovaný politik, který chce usilovat o užší vazby Česka na západní spojence.

Naproti tomu nynější prezident Miloš Zeman se v posledních letech v zahraniční politice stále více obrací na východní mocnosti, Rusko a Čínu. Z hlavy státu, která po svém nástupu v roce 2013 nechala na Pražském hradě vyvěsit vlajku Evropské unie, se stal tvrdý euroskeptik.

Podobně jako se různí v náhledu na zahraniční politiku, rozděluje oba i názor na trestně stíhaného šéfa ANO Andreje Babiše v roli premiéra. Miloš Zeman ho ve středu pověřil jednáním o novém složení vlády, Drahoš by postupoval jinak. "Na místě prezidenta bych předpokládal, že ANO je schopno navrhnout i někoho jiného. Sám Andrej Babiš připustil, že by premiérem nemusel být on," myslí si akademik. Hnutí ANO, které zatím na Babišovi jako ministerském předsedovi trvá, by tím situaci zkomplikoval.

Babišův první menšinový kabinet neuspěl, ve středu podal demisi a nyní se lídr hnutí pokouší složit nový. Ještě před dvěma týdny Zeman prohlašoval, že Babiše podruhé jmenuje premiérem teprve poté, co se zaručí, že má podporu minimálně 101 poslanců. Když však Babišovu demisi oficiálně přijímal, z původní podmínky slevil. "Nemohu vyloučit své nezvolení. A v takovém případě dodržím svůj slib a jmenuji pana Babiše premiérem v průběhu února," řekl Zeman a dodal, že pak by po něm 101 hlasů nechtěl. Pokud současná hlava státu o víkendu zvítězí, lze předpokládat, že dá Babišovi dost času na to, aby si dohodl kabinet s dostatečně silnou podporou.

Zklamaný Zeman může obrátit

Není ale jisté, jak by Zeman v případě prohry ve skutečnosti postupoval. Ostatně v kuloárech sněmovny se mezi poslanci už spekuluje, že se jmenováním Babiše bude otálet a oddalovat ho. A to především proto, že už v prvním, a zvláště pak v druhém kole očekával hlasy voličů ANO. Kdyby je nedostal, mohl by vinit Babiše z toho, že ho nepodpořil dostatečně.

"Miloš Zeman předvedl mnohokrát názorový obrat a nevím, jak se v takovém případě zachová," říká předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura na otázku, jestli může Zeman po prohrané volbě změnit názor na opětovné jmenování Babiše předsedou vlády.

Vztah Babiše a Zemana se v posledních týdnech zkomplikoval. Nejprve Zeman pohrozil šéfovi ANO zmiňovanou podmínkou, že má příště pro svou vládu dopředu sehnat dostatečnou podporu. Po prvním kole prezidentských voleb mu to Babiš oplatil, když kritizoval jeho nejbližší spolupracovníky − kancléře Vratislava Mynáře a poradce Martina Nejedlého.

Rozkol mezi premiérem a prezidentem se zklidnil, když hlava státu ustoupila ze své vládní podmínky a vedení hnutí ANO vyzvalo své voliče a členy, aby v druhém kole Zemana volili.

Vztah k Ukrajině a EU

Drahoš by ani v případě úspěchu ve volbě příliš velký manévrovací prostor neměl. Jestliže Zeman dostojí původnímu slibu, bude premiérem předseda ANO a Drahoš se s tím bude muset smířit.

Do hry by mohl vstoupit pouze tehdy, pokud by Zeman nestihl napodruhé jmenovat Babiše premiérem do konce svého mandátu 8. března. Případně pokud by se ve sněmovně našla dostatečná podpora pro to, aby byl z postu předsedy dolní komory sesazen stávající šéf Radek Vondráček z ANO. Tehdy by Drahoš mohl s jeho nástupcem dohodnout společného kandidáta.

Právě předsedovi sněmovny náleží podle ústavy právo pověřit někoho třetím pokusem o sestavení vlády a Vondráček by s největší pravděpodobností jmenoval znovu Babiše. Jeho sesazení z funkce je ale jen málo pravděpodobné. "Podle mě je to chiméra," myslí si šéf lidovců Pavel Bělobrádek.

Pokud jde o zahraniční politiku, Drahoš se Zemanem se liší i v ochotě koordinovat svou diplomacii s vládou. "Zahraniční politiku dělá vláda a vždy dělat bude. S tím žádný prezident nic nezmůže," uvedl Vondráček. Zeman ale svá zahraniční vystoupení se Strakovou akademií dosud příliš nekonzultoval. Často vystupoval opačně než expremiér Bohuslav Sobotka.

Například zatímco kabinet odsoudil ruskou okupaci Krymu, Zeman ji loni na podzim označil za uzavřenou kapitolu. Ukrajina by se podle něj měla se ztrátou území smířit a požadovat za ni kompenzaci.

Jiří Drahoš naproti tomu opakovaně slíbil, že jeho diplomacie bude s tou vládní totožná.

Ať už zvítězí ve volbách nynější hlava státu, nebo akademik Drahoš, šéf sněmovny Vondráček bude navrhovat, aby se čelní ústavní činitelé pravidelně scházeli, tak jako tomu bylo v minulosti. "Když se budou potkávat všichni čtyři, předseda sněmovny a Senátu, premiér a prezident, třeba i neformálně, bude to ku prospěchu," odpověděl Vondráček na dotaz, jak by podle něj měla vláda sladit zahraniční politiku s budoucím prezidentem.