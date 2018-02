Kromě Mincovny má nově restauratér Libor Vedral i Tiskárnu, svým způsobem je tak mocnější než guvernér ČNB. V jeho případě jde ale spíš o jídlo než o mince a bankovky: Mincovna je úspěšná restaurace na Staroměstském náměstí v Praze, k níž koncem loňského roku přibyla i Tiskárna sídlící v Jindřišské ulici. Ji majitel pojmenoval po zdejší prvorepublikové tiskárně peněz, koncept je ale podobný: česká kuchyně, české pivo, české víno, to vše v sofistikovanějším provedení.

V Tiskárně představuje česká kuchyně hlavně tu prvorepublikovou, proto se připravte, že tady máslo, smetana i bešamel tečou stejným proudem jako perfektně točené pivo. V meziválečném období jsme se dost inspirovali tradiční francouzskou gastronomií, v níž platilo: čím víc másla, tím líp. V Tiskárně to na vlastní žaludek pochopíte z menu, které věrně replikuje prvorepublikové i habsburské recepty. Kromě něj tu ale nabízejí i denní a stálé menu, obě soudobější.

Míň bývá víc

Prvorepublikové menu, které jsem ochutnal v rámci degustace, zahrnuje i zastřené vejce Chatelaine (155 korun), zadělávané telecí karbanátky (229 korun), nadívané jehněčí hrudí (315 korun) nebo španělský ptáček (255 korun). Tehdejší gastronomie v takhle poctivém provedení je trochu jako Dr. Jekyll a Mr. Hyde: používá kvalitní suroviny i čisté postupy, v břiše vám ale zůstane ležet jako fůra písku.

Třeba španělský ptáček i karbanátky jsou z telecího, které dnešní slevová mánie téměř vytlačila z naší kuchyně; ptáček je plněný jemnou ančovičkovou nádivkou a karbanátky jsou zadělávané s husími játry a morkem! Maso je vždy kvalitní a dobře připravené. Ze všech jídel cítíte, že šéfkuchař Daniel Roupec při vaření nekouká na fotbal. Haute cuisine, řekli bychom klidně.

Jenže taky zatraceně těžká cuisine. V krémové omáčce u ptáčků je tolik mouky, že než vám ji přinesou na stůl, překrývá ji hustý škraloup. A žemlová nádivka s bylinkami, schovaná v jinak dobrém jehněčím, má v sobě tolik másla, že v chuti zcela převládá. Zastřené vejce i telecí karbanátky jsou plné bešamelu a dát si je po sobě jako předkrm a hlavní jídlo vyžaduje lahev kořalky na slehnutí. Já jsem autentické prvorepublikové menu snědl s vinným párováním sommeliéra, které ne vždy úplně funguje.

Krátce: prvorepublikové menu v Tiskárně je jistě autentické a sofistikované, tuny másla a bešamelu ale potlačují různé chutě jídel. Když se proto supervizor podniku David Kalina zeptal, co mi nejvíc chutnalo, měl jsem celé menu slité do jedné mocné chutě. Nejspíš bych ale řekl telecí karbanátky, jen s lehčí omáčkou. To stálé menu, na které jsem se vrátil později, je mnohem současnější. A jeho sofistikovanost tkví spíš v perfektně provedené jednoduchosti, i když taky à la francaise.

Vývar z hovězí oháňky a kostí se šunkovými knedlíčky (85 korun) je fakt silný i bez toho, aby v něm plavalo zbytečně moc věcí. V Tiskárně točí plzeňské, já ale zkusil "volbu sládků": silný polotmavý Radegast. Je delikátně hořký, hebký a navíc elegantně točený do menší sklenice. A taky se perfektně hodí ke dvěma dalším jídlům: jemně zauzené králičí paštice (145 korun) a kolenu z mladého prasátka (295 korun).

Z chuťově plné paštiky, podávané se švestkovou klevelou a tmavým toastem, cítíte kouř už na dálku. A ještě jsem nejedl lepší selečí koleno než to v Tiskárně. Právě z něj pochopíte, že v jednoduchosti je síla. A taky že nepotřebujete prémiové kusy masa. Musíte jen prostě mladé vepřové upéct ve vlastní šťávě do narůžovělé šťavnatosti a vláčnosti, tak aby současně svrchu mělo i tmavou a křupavou kůži, pod níž se skrývá tuk, hlavní nosič chuti. Dokonale připravené maso sedí na neméně dokonalé bramborové kaši s pažitkou, zatímco červenou cibulku s tymiánovým medem vám přinesou v extra kastrůlku. Zapomeňte klidně na zdejší domácí vína, je to v tomhle případě spíš ztráta času. Nejen zmíněný Radegast je perfektní doprovod.

"Dezert?" zeptal se mě po jídle pozorný číšník. "Panáka," odpověděl jsem. Fakt jsem ho potřeboval, samozřejmě čistě kvůli zdraví. A jemná hruškovice od barona Hildprandta funguje jako máloco!