Celé to začalo zradou. V sobotu jsem sháněl kvalitní krkovici na maiale al latte, italské vepřové v mléce. Jenže trh na náplavce nečekaně zradil, byl zavřený. Zajel jsem proto do nedalekého obchodu britského řezníka a restauratéra Paula Daye, jenže tady vepřové v pátek prodali na Rohlík.cz, protože v sobotu nemívají tolik zákazníků. Jel jsem proto do Našeho masa, řeznictví a bufetu Tomáše Karpíška, jež patří do jeho sítě Ambiente. Tady měli skvělou krkovici i stařená žebra.

Byl tu ale malý problém: kilo české vepřové krkovice tady stojí 425 korun a stejná porce žeber dokonce 530 korun. Mému oku neuniklo ani české hovězí s cenou přes 1200 korun za kilo, což je o 300 korun víc, než kolik v Beef Baru Na Perštýně stojí kilo kvalitní uruguayské svíčkové. A jihoamerické hovězí má ve světě přece jen lepší jméno než to české, a navíc něco stojí i jeho dovoz. Jak je to možné? Na trhu na náplavce totiž koupíte neméně kvalitní vepřové za půlku.

Naše maso se stalo permanentně narvaným kultem, i když vlastně jde o obyčejné řeznictví a bufet; nějak tak by měly vypadat i ostatní obchody. Day s Karpíškem samozřejmě platí na rozdíl od stánkařů na trhu vyšší nájem, i tak se ale jejich ceny blíží černému humoru, kdy komik testuje, kolik toho publikum snese. Ano, návštěva Našeho masa je příjemná: všechno zboží vám tady perfektně zabalí a módně oblečený i zkušený personál udělá z nákupu takový rituál, že se při odchodu usmíváte, i když se cítíte lehce okradeni.

Day s Karpíškem prostě dobře znají cenu kultu lokálního masa, který kdysi sami stvořili. Mnozí farmáři se sice jejich cenám smějí, protože znají skutečnou cenu nejen lokálního vepřového, kult lokálnosti ale drží. A zvlášť když se na něm maká. Nedávno jsem se před Naším masem nachomýtl k partě amerických turistů, které sem zavedla průvodkyně. "Ceny jsou tady vyšší, protože všechno je lokální," vysvětlovala jim zcela vážně. Už taky chápete lokálnost?