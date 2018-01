To bylo tenkrát, když spolu ještě pejsek a kočička hospodařili, ale už cítili, že to tak nějak není ono. Že se na spoustě věcí neshodnou, a i když se pořád mají rádi, tak jsou pejsek a kočička a pejsek má radši buřta a kočička dá přednost misce mléka.

No a tak to bylo se vším. "Pojď, budeme honit myši!" lákala pejska kočička, a pejsek ohrnoval čumák a odpovídal: "Myši?" a málem řekl "pojď, budeme radši honit nějakou kočku!", ale naštěstí se včas zarazil a zaštěkal jen něco o tom, že by chtěl honit míček.

Anebo jindy, kdy venku pršelo a bylo to počasí, kterému lidé i pan Čapek říkají, že by ven psa nevyhnal, ale přitom všichni dobře vědí, že právě tohle počasí mají psi rádi. "Co kdybychom šli ven a pěkně se vyváleli v nějaké louži?" napadlo pejska, v očích mu to úplně rošťácky zajiskřilo, ale kočička nahlas odfoukla, obrátila oči v sloup a řekla: "Ty ses snad zbláznil, víš, jak by mně to zablátilo kožešinu?"

Neshodli se na ničem. "Upečeme dort," navrhovala kočička, a pejsek kontroval tím, že radši osmaží řízky, a jindy zase měl pejsek nápad, že vyperou prádlo, a kočička vrtěla hlavou, že se chce dívat na Primě na seriál. "Panebože, na Primě jsou jen hovadiny!" plácl se pejsek packou do čela a šel si na notebooku pustit Netflix.

Radili se o tom i s panem Čapkem, o kterém se ví, že je moudrý a má na spoustu věcí návod. Ale on jen zabafal z dýmky. "Inu, takové věci se stávají," řekl po chvíli. "Musíte se spolu nějak naučit vyjít!" Pejska podrbal za ušima a kočičku poplácal po zádech.

Ono nutno říct, že se u něj neměli špatně a ne každý pejsek a ne kaž­dá kočička může bydlet ve vinohradské vile. Na takové adrese se vám vyplatí s tím druhým vyjít, i když vám leze na nervy. Protože stěhovat se vám nikam nechce.

Jenže pak do toho vtrhly prezidentské volby. Pan Čapek při čtení novin a sledování televize zlostně pofrkával, byl celý rozrušený a neklidný. Pejsek a kočička s ním začali sledovat zprávy v televizi a taky v DVTV a na Seznamu a nestačili se divit, co se to děje.

A když se jednou dívali na nějakou debatu, tak pejsek řekl: "Mně se ten Zeman líbí. Říká věci tak, jak jsou." Kočička vytřeštila oči a nevěřícně se na pejska podívala. "Nehledě na to," pokračoval pejsek, "že nás Zeman ochrání před migranty. Já totiž migranty nemám rád."

Což byla pravda. Ne že by pejsek nějaké migranty někdy viděl, ale prostě neměl rád nikoho cizího. Když přišla návštěva za panem Čapkem, tak ji očuchal a zavrtěl ocasem a pak už si jí nevšímal. Ale když šel někdo kolem plotu, pořádně ho proštěkal. Aby věděl, kdo je na zahradě pana Čapka pánem!

Kočička řekla, že už delší dobu pozoruje, že pejsek blbne, ale že je takový ťulpas, to tedy nečekala. "Zeman smrdí alkoholem a cigaretami, panebože!" řekla mírně zvýšeným hlasem, "a neumí se dobře chovat. Kudy chodí, tam dělá nějakou ostudu," řekla kočička. Protože jak známo, kočky jsou na dobré způsoby vysazené.

"Takže já budu volit Drahoše!" prohlásila rezolutně. "Je laskavý, vzdělaný a slušný!" Pejsek se zasmál, ale takovým tím útočným, nepříjemným způsobem. "Haha, to je tedy legrační. Takového mamlase bych tedy rád viděl třeba na cvičáku. Vždyť neumí ani pořádně zakřičet! Psi by se mu vysmáli," řekl.

Ještě dodal, že Zeman rozumí lidem a taky psům, těm hlavně, a že si před nimi na nic nehraje. Na rozdíl od koček, které jsou nafrněné a myslí si o sobě bůhvíco, protože si hrajou na intelektuálky, ale ve skutečnosti neumí vzít za práci.

Kočička mu odpověděla, že jestli tou prací myslí aportování a pobíhání na cvičáku, tak to má asi pravdu, a kočky nic takového nedělají, jelikož žijí bohatým vnitřním životem. A že uznávají svobodu a rozhodně je nebaví štěkat někde u plotu. A ploty je taky nebaví, protože je umí na rozdíl od psů snadno přelézt.

No a tak by se mohli dohadovat donekonečna, a asi by se dohadovali, ale pro jistotu spolu úplně přestali mluvit. Když se potkali v předsíni, tak pejsek nevraživě zaštěkal a kočka radši dělala, že ho vůbec nevidí, a když se potkali na zahradě, tak každý běžel někam jinam.

Konečně přišel den voleb. Pan Čapek si na hlavu posadil klobouk, paní Čapková si vzala sváteční šaty a pan Čapek řekl: "Tak my to tam jdeme hodit! Ať splníme občanskou povinnost!"

Pejska i kočičku samozřejmě zajímalo, komu to tam pan Čapek a paní Čapková hodí, ale on měl dost rozumu, aby jim to neřekl. "Už takhle stačí, že se hádáte vy dva, a ještě se budete hádat s námi. V žádném případě!" zahrozil pan Čapek na oba, napůl žertovně a napůl vážně, přesně tak, jak to pejsek i kočička měli rádi.

A ještě zavolal na desetiletou dceru Alenku: "Za chvíli jsme zpátky, dávej tu na ty ztřeštěnce pozor!" a Alenka se zasmála, protože věděla, že na pejska a kočičku dávat pozor moc nejde. Že si stejně dělají, co chtějí.

"Vyhraje Drahoš!" poznamenala kočička, když pan Čapek a paní Čapková zabouchli branku od zahrady a zamířili pryč, a pejsek zaštěkal "leda až naprší a uschne, prezident bude Zeman!" a kočička si zaťukala na čelo, že je pejsek fakt mimo.

A to už pejska naštvalo, protože na něj si nikdo nic dovolovat nebude, a na kočičku zlostně zavrčel, a ona na něj zase zaprskala a oči měla jako štěrbinky. A dokonce po něm sekla tlapkou, což pejska už vyloženě naštvalo, takže vycenil tlamu a zacvakal naprázdno zuby.

To se nikdo nemůže divit, že se začali honit po bytě, což měli od pana Čapka vysloveně zakázáno, a Alenka na ně volala: "Okamžitě toho nechte! Ještě něco rozbijete!" Ale to už letěla k zemi lampa, hned po ní váza a nakonec i hodiny kukačky, o které kočička zavadila, když se před pejskem chystala utéct ladným skokem na skříň.

Alenka toho měla právě dost. Vylezla na židli a z plných plic zakřičela: "No do prdele, vy dva dementi, okamžitě toho nechte!" a sama se polekala těch slov, která měla od pana Čapka i paní Čapkové přísně zakázaná. Přece jen je slušná desetiletá holčička, že ano. Jenže co byste jí doporučili, že měla jiného udělat?

Představte si, že to zafungovalo! Pejska a kočičku Alenčin výkřik tak překvapil, že se okamžitě přestali honit. Zarazili se, pejsek sklopil uši a kočička se nahrbila, a jak se rozhlédli kolem sebe, viděli ten hrozný nepořádek, který udělali.

Pejsek se na Alenku smutně podíval a slabounce zavyl. Kočička se taky smutně podívala a pacičkou si zakryla oči, jakože se na tu spoušť ani nemůže dívat.

Anička už nekřičela. "No jste dementi, jak jinak to říct?" řekla už spíš smutným než naštvaným hlasem, slezla ze židle a zašla do komory pro smeták a lopatku, aby ten nepořádek aspoň trochu uklidila.

A s pejskem a kočičkou se nejdřív vůbec nebavila, ani když se k ní pak přidali a pomáhali jí s úklidem. Teprve když viděla, jak moc se snaží, a taky když se jim všem třem asi po půlhodině povedlo dát věci jakž takž na svá místa, vzala je konečně na milost.

Sedla si na pohovku, z jedné strany objala pejska a z druhé strany kočičku, a řekla: "Nebojte se, já našim nic neřeknu. Ale musíte mi slíbit, že s těmi pitomostmi přestanete!"

Těmi pitomostmi myslela Zemana i Drahoše a hlavně to, že se kvůli tomu hádají, když jsou na světě mnohem důležitější věci. Třeba jak opravit pejskovi roztržená kaťata nebo tak něco. A dělat ve vile bordel jen proto, že pejskovi se líbí Zeman a kočičce Drahoš, je tedy docela na hlavu.

Takže pejsek i kočička Alence slíbili, že s tím přestanou. A když přišli pan Čapek s paní Čapkovou z volební místnosti, tak se oba divili, že pejsek a kočička jsou jako vyměnění.

Byli jako vyměnění i odpoledne, kdy už volby skončily a pan Čapek si zapálil dýmku a posadil se k televizi, kde zrovna ve virtuálním studiu ukazovala paní redaktorka Augustová grafy s prvními výsledky.

A náramně se divil, že to pejska a kočičku nezajímá, vždyť se kvůli politice hádali celé dny. Dokonce se zvedli a zamířili z obýváku pryč.

"Zavolám vás, až budeme vědět vítěze!" zavolal na ně překvapený pan Čapek, a když se nedočkal odpovědi, ještě dodal: "Moravec s ním bude dělat rozhovor. To si nemůžete nechat ujít!"

Avšak to už nejspíš ani neslyšeli, protože šli za paní Čapkovou, která pro sebe a pro pana Čapka připravovala čaj. A řekli jí, že dostali takový nápad, že upečou dort, a jestli by nevěděla o nějakém chutném receptu.

Pejsek v duchu doufal, že to bude jeden z těch receptů, ve kterých nechybí buřty.