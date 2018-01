Prostory kanceláře předsedkyně Akademie věd ČR v historické budově na Národní třídě jsou velkorysé. Předsálí a za ním místnost s dlouhým stolem a polstrovanými židlemi. Člověk si tu připadá trochu jak na návštěvě u státníka. Možná že pobyt v sále s vysokým štukovaným stropem člověka postupem času přiměje o takovém postu přemýšlet. Jako Jiřího Drahoše, který tu strávil osm let. Loni v březnu po něm převzala předsednictví nejvýznamnější české vědecké instituce Eva Zažímalová, která byla do té doby čtyři roky členkou její akademické rady a předtím vedla Ústav experimentální biologie. S Akademií věd spojila podstatnou část svého života, což se mimo jiné projevuje tím, že když mluví o tom, co v pozici předsedkyně plánuje do budoucna, používá první osobu množného, nikoliv jednotného čísla.

Detail, který působí sympaticky, stejně jako snaha o nalezení přesných, i když někdy hodně obezřetně volených formulací. Ostatně v umění přesvědčovat a obhajovat svá stanoviska se nejspíš pocvičí v následujících měsících, kdy bude jednat o rozpočtu s novou vládou. Pokud se ji podaří někdy sestavit. Zatím nezbývá než vyčkávat. Eva Zažímalová ale působí jako člověk, který dokáže být trpělivý a smířený s tím, že například pomoc mladým vědcům po návratu z rodičovské dovolené se dá v instituci dotované státem řešit spíš v řádech let než měsíců.

Děláte něco výrazně jinak než váš předchůdce Jiří Drahoš?

Já jsem i v programovém prohlášení tvrdila, že hodlám zachovat kontinuitu vedení Akademie věd. Žádné zásadní věci jinak dělat nechci, ani by to nedávalo smysl vzhledem k tomu, že jsem v posledních letech působila v akademické radě a na mnoha věcech jsem se za předsednictví Jiřího Drahoše podílela. Chci se víc věnovat návštěvám ústavů, už jsem s příslušným místopředsedou objela všechny ústavy chemických věd a věd o živé přírodě. Tím ale nechci říct, že by to bývalý předseda zanedbával. On Akademii věd vedl v jiné době.

V čem byla jiná?

Když před osmi lety nastoupil, došlo k obrovskému propadu jejího financování a bylo potřeba postarat se o to, aby Akademie věd přežila. Protože je za co bojovat. Škrtnout vědeckou instituci, jako je ta naše, je snadné, ale budovat ji musíte roky. A ze své zkušenosti už dnes vím, že jednání s politickou reprezentací nejsou úplně jednoduchá. Jiří Drahoš jimi byl plně vytížený a už mu nezbýval čas a pravděpodobně ani energie, aby objížděl ústavy, protože je to časově i intelektuálně velmi náročné. Pro mě je to ale i radost, když vidím, kolik lidí dělá vědu s nadšením přes všechny trable, které se k tomu vážou.

Z čeho máte za necelý rok ve funkci pocit, že se povedlo, a co vám naopak dělá starosti?

Mám radost, že se nám loni na konci jara podařilo podepsat prohlášení o stabilizaci vědy a výzkumu v České republice. To je z našeho pohledu docela důležitý dokument, protože v něm tehdejší vicepremiér Pavel Bělobrádek a ministryně školství Kateřina Valachová za vládu prohlásili, že se budou zasazovat o každoroční pětiprocentní zvyšování institucionálních příspěvků, které posílá stát do výzkumných organizací. A to s cílem navýšit tyto peníze až na hranici 70 procent jejich celkových příjmů, jako je to u špičkových institucí srovnatelných s Akademií věd v Německu nebo v Rakousku.

Eva Zažímalová (62) ◼ Vystudovala biochemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1983 pracovala jako vědecká pracovnice v Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR, který v letech 2007–2012 vedla.

◼ Zabývala se výzkumem fytohormonu auxinu – jeho metabolismem a molekulárními mechanismy jeho působení a transportu v rostlinných buňkách.

◼ V roce 2013 byla jmenována profesorkou anatomie a fyziologie rostlin, ve stejném roce se stala členkou akademické rady Akademie věd, v níž se mimo jiné zabývala hodnocením vědecké a odborné činnosti jednotlivých pracovišť. V březnu loňského roku se stala předsedkyní Akademie věd ČR pro období do roku 2021.

◼ Je vdaná, má syna a dceru.

Kolik je to teď?

V průměru nějakých 35 procent našich celkových prostředků. Další zhruba třetina nám plyne z licenčních poplatků a smluvního výzkumu. Zbytek si musí vědci obstarávat prostřednictvím různých grantů. To je vlastně neefektivní využívání peněz, jestliže musí tahouni svých oborů, kmenoví zaměstnanci, kteří jsou schopni vytvářet koncepci do dalších let, neustále soutěžit o granty a zabývat se administrativou okolo nich.

Nakolik je prohlášení o stabilizaci závazné pro novou vládu?

To je otázka, na kterou neumím odpovědět. Domnívám se ale, že by prohlášení podepsané členy jedné vlády měla vláda následující brát v úvahu. V návrhu rozpočtu pro rok 2018 skutečně minimálně k pětiprocentnímu nárůstu došlo. V návrhu pro rok 2019 i roky další však takový nárůst zatím plánován není. Samozřejmě se o tom budeme snažit s vládou jednat.

A ty méně příjemné věci?

Velká nejistota, která v současnosti okolo vlády panuje. Zatím nevíme, jaký bude mít názor na úlohu vědy a výzkumu v naší zemi. Aby mohla vědecká instituce dobře pracovat, potřebuje mít pocit jakési stability a předvídatelnosti do budoucna. Což je přesně to, co teď nemáme. A zpětně vzato, každá vláda se dívala na to, co by věda a výzkum měly přinášet, odlišně.

Už proběhla nějaká jednání rady pro výzkum, vývoj a inovace vedené novým předsedou Andrejem Babišem, který před nedávnem nahradil Pavla Bělobrádka?

Ano, proběhla, ale samozřejmě všichni chápeme, že pro pana Babiše to v tuhle chvíli není priorita. Zatím na základě posledního setkání, kam Andrej Babiš přišel jako nový předseda rady, nemáme důvod k nějaké panice. Dalším naším nejbližším partnerem pro vyjednávání je ministr školství. Ale oba mají právě teď objektivně jiné, důležitější starosti, tak doufáme, že na nás dojde řada během následujících týdnů.

Jedním z požadavků Akademie věd předložených radě bylo, aby se její případné personální přeobsazování provádělo transparentně. Je tato zásada z vašeho pohledu respektována?

Zatím ano, k žádným rozsáhlým personálním výměnám nedošlo. Pan premiér na posledním setkání rady oznámil, že žádné další změny v dohledné době dělat nebude, a to dosud dodržel.

Před koncem roku vám zaslala skupina mladých vědkyň otevřený dopis, který podepsalo skoro 300 jejich kolegů. Navrhovaly v něm čtyři opatření, která by měla usnadnit jejich návrat k vědecké kariéře. Jedním z nich byla jednorázová dotace na hlídání dětí po brzkém návratu z rodičovské dovolené. To jste měla v úmyslu zavést také, ovšem adresně. Děje se už v tomto směru něco?

Ano, ale nejprve musíme na tento typ dotace udělat nějaké schéma, protože hospodaříme s veřejnými prostředky a nemůžeme jen tak někomu "vysypat" pár desítek tisíc. Na formátu v rámci Akademie věd se musíme dohodnout a také záleží na množství peněz, které budeme mít k dispozici. Nezdá se to, ale v Akademii věd je hodně mladých maminek. V některých ústavech už mají dokonce školky, které ovšem musí splňovat velké množství kritérií a naráží na různé problémy. Je potřeba zkonzultovat vše s právníky a ekonomy a to trvá měsíce. Daleko menší nároky vyžaduje zřízení dětské skupiny, kde mohou být děti různého věku společně třeba už od půl roku. Jednu mají například v Biologickém centru AV ČR v Českých Budějovicích.

Předseda Akademie věd musí jednat i s politiky, na mezinárodní úrovni zase s celosvětovými vědeckými organizacemi, což je také politika.

Tu si platí sám ústav?

Konkrétně tam získali na vybudování prostor peníze z operačních programů. Takže když se v ústavu najde člověk, který si to vezme za své, cesta se najde. Ale i dětské skupiny narážejí na řadu zákonných norem. Ona je to u nás taková trochu džungle. S paní ředitelkou Grantové agentury ČR Alicí Valkárovou máme proto v plánu obrátit se, až bude jistá vláda, na ministra nebo ministryni práce a sociálních věcí. Tento problém se pochopitelně týká všech žen, nejen těch zaměstnaných ve vědě, ale tam je kariérní znevýhodnění nejpalčivější, protože roky strávené na rodičovské dovolené se velmi těžko v oboru dohánějí. Vychovat vědce je časově i finančně náročné, a pokud tyto ženy z vědy odejdou, je to pro stát i velice neekonomické. Proto bychom chtěly se šéfem rezortu projednat, jestli by bylo možné zavést nějaký celostátní program na podporu dětských skupin.

Myslíte vyhradit na ně prostředky?

Jistě a možná by to chtělo i nějaké zákonné úpravy. Prostředky by byly potřeba minimálně na mzdy lidí, kteří se o děti starají.

Rozpočet na tento rok se Akademii věd asi o půl miliardy zvýšil. Nemůže na ně dát vaše instituce něco z této částky?

Musím zdůraznit, že téměř polovina z tohoto nárůstu, přesně 210 milionů Kč, jde na velké laserové infrastruktuty ELI Beamlines, které buduje za Českou republiku náš Fyzikální ústav. Nárůst prostředků je určený na vědeckou a výzkumnou práci, podpora mladých rodičů je otázka sociální. Navíc po onom velkém propadu financování Akademie věd v roce 2010 se náš institucionální rozpočet dostal na úroveň roku 2009 teprve vloni. Máme tedy v Akademii věd mnoho věcí, které je potřeba opravit, doplnit a zmodernizovat.

Bude se tedy rozdělovat mezi jednotlivé ústavy podle výsledků hodnocení, které proběhlo pod vaším vedením v roce 2015?

My si děláme i průběžné hodnocení, což je podle zákona naše každoroční povinnost. Jednou za pět let ale přistoupíme k onomu důkladnému hodnocení, založenému na mezinárodním peer review neboli posuzování nezávislými komisemi odborníků. A to má na úpravy rozdělování peněz mezi jednotlivé ústavy stále větší vliv. Příští rok nicméně vyzveme ředitele ústavů, aby stručně posoudili, nakolik se jim podařilo naplnit vize a zúročit finanční prostředky.

Myslíte, že budou upřímní?

Domnívám se, že budou hrát otevřenou hru, tak jako ji hrajeme i my v akademické radě. Neočekávám tedy žádné záludné pasti ani podrazy. Navíc se dá dost věcí nezávisle ověřit. Žádný velký malér u ústavů rozhodně nepředpokládám.

Domníváte se, že vedení Akademie věd může být dobrá průprava pro prezidentskou funkci?

Mohu to těžko posuzovat, protože jsem nikdy nebyla prezidentkou. O zastávání prezidentské funkce si dělám obrázek pouze z médií. Obecně mohu říct, že pokud jde o vedení velké a relativně heterogenní instituce, je to průprava dobrá. Určitě i z hlediska jednání se zahraničními partnery, v rámci Akademie věd se stýkáme s lidmi z celého světa i z různých oborů. Navíc vědecká práce člověka vede k tomu, aby postupoval systematicky a logicky. Máte nějaká data, úroveň poznání, můžete k tomu udělat v případě některých oborů třeba i experiment; samozřejmě nevím, jestli je zrovna tato metoda doporučeníhodná pro někoho ve funkci prezidenta. Nicméně nakonec si z těchto dat uděláte tvrdé závěry a vyvodíte logické konsekvence. Když se podíváte na významné osobnosti politického světa: Margaret Thatcherová vystudovala chemii a Angela Merkelová dělala své Ph.D. v oboru fyzikální a teoretické chemie dokonce zčásti i u nás v Akademii věd. A není pravda, že její předseda nezíská žádné politické zkušenosti. Musí s politiky jednat, na mezinárodní úrovni zase s celosvětovými vědeckými organizacemi, což je také politika.

Pokud jde o politiky. Loni na jaře se Akademie věd dohodla se Senátem, že bude pro jeho členy připravovat podklady k některým odborným zákonům. Už jim vaši vědci něco poradili?

Dohodli jsme se na spolupráci nejen se Senátem, ale s celým parlamentem, kde pravidelně pořádáme jednodenní semináře. Ty mívají velice dobrou návštěvnost odborné veřejnosti, bohužel na ně chodí velmi málo poslanců a senátorů. Kromě toho jsme ale nabídli sněmovně i Senátu, že jim budeme připravovat krátká srozumitelná expertní stanoviska ke konkrétním problémům.

K těm, které budou zajímat poslance, nebo jim vědci budou témata nabízet?

Mohlo by to jít obousměrně. Přiznám se, že ten nápad jsem okoukala v britském parlamentu, kde tato odborná stanoviska připravuje malá kancelář nazvaná Parliamentary Office for Science and Technology, což má zkratku POST, tedy pošta, a oni jí se svým typickým smyslem pro humor říkají "post office". Už máme zpracovaných asi čtyři nebo pět případů, něco jako ochutnávku, a chceme se členy parlamentu doladit formu, která by jim vyhovovala. Myslím si, že tohle je jedna z věcí, které jako Akademie věd máme, a dokonce jsme povinni dělat.

Aktivně jste jezdívala na koni. Máte vůbec na tenhle sport ve své funkci ještě čas?

Čas od času si sednu do sedla při různých příležitostech, ale nevyhledávám to. Když už člověk dosáhne v ježdění určité úrovně, mívá v oddílu "svého" koně, za kterým několikrát týdně chodí a vybuduje si s ním vztah. Díky tomu si užije ježdění i v přírodě způsobem, který se nedá srovnat s občasnou vyjížďkou na neznámém koni. Ve své funkci bohužel nemám čas na to, abych jezdila pravidelně, a o ježdění na koni, se kterým nejsem sžitá, zase tolik nestojím. Ale jezdila bych ráda, je to jeden z mála sportů, který − pokud vás kůň neshodí − můžete dělat třeba do devadesáti let.

Pamatujete si své koně?

Samozřejmě, všechny. Vzpomínám si třeba na Ariela, což byl krásný vysoký hnědák. Asi měl špatné zkušenosti z minulosti, protože několika mužům způsobil ošklivá zranění. Já jsem s ním ale vycházela moc dobře, i když mě několikrát shodil, což jaksi patří k věci a on na to byl neobyčejně šikovný. Pak jsem jezdila mladou kobylku, za kterou jsem chodila rok a půl skoro denně. Hned jak jsem vstoupila do stáje, už zdálky jsem ji slyšela, jak mě vítá takovým zvláštním hrdelním bubláním. Přitom mě ještě neviděla ani neslyšela. Dělala jsem pak různé experimenty a měnila třeba styl chůze, ale ona mě vždycky nějak záhadně poznala. Pak si vzpomínám na světle grošovanou, skoro bílou kobylku Věru. Jezdil na ní Milan Kňažko ve filmu Rusalka.

Prý byl dobrý jezdec?

Ano, to byl. Náš jezdecký oddíl se na natáčení filmu podílel a já dělala pro Věru podkoního. Měla dlouhou bílou hřívu a ocas, a když se náležitě načesala, vypadala moc pěkně. Ale byla to trochu potvora, zvlášť když se nudila. Během natáčení scény, v níž princ sesedne u jezírka z koně a sní opodál, měla Věra klidně stát a čekat. Jenže to nebylo nic pro ni, takže jsem musela být schovaná mimo záběr za balvanem, potichu ji konejšit a držet za nenápadný provázek přivázaný k udidlu.

Žena na koni by mohla působit dostatečně státnicky. Nepřemýšlela jste někdy o kandidatuře na prezidentku České republiky?

Ne, o tom jsem nikdy neuvažovala, ambice tohoto typu nemám. Navíc ucházet se o prezidentský post klade velké nároky i na partnery kandidátů. Jiří Drahoš má velkou oporu ve své ženě. Nejsem si jistá, jestli bych ji mohla v takovém rozsahu žádat po svém muži. A když vidím, jaké nehezké, místy i nechutné a nepravdivé věci se o protikandidátovi současného prezidenta objevují, chce to velkou odolnost a mě by to asi hodně deptalo.

Nechyběl vám v kampani ženský element?

Chyběl, ale možná tam nebyl i proto, že je kolem volby a vlastně i výkonu funkce spousta nepříjemností. Vidím i ve své současné funkci, že u ženy se například mnohem víc sleduje, jaké nosí šaty, jestli je na sobě měla vícekrát nebo ne. Tohle u muže odpadá. Jiří Drahoš měl večerní oblek a pak tmavomodrý smart casual. Mohl si vyměnit jen košili a kravatu a bylo to vyřízené. U ženy se to posuzuje trochu jinak − třeba zda můžu jít na slavnostní představení Rusalky do Národního divadla v šatech, ve kterých jsem půl roku předtím byla na koncertě orchestru FOK. Já se v pozici předsedkyně Akademie věd samozřejmě snažím vhodně reprezentovat i v rámci oblékání, ale na druhou stranu mi příliš mnoho pozornosti v tomto směru komplikuje život.

Kdo se zaobírá vaším oblečením?

Já vím jenom to, co se řeší tady v Akademii věd.

Někde po chodbách, v kuloárech?

Nejen, říkají to lidé i přímo mně, připomínají, že je potřeba reprezentovat i vzhledem.

Říkají vám to ženy, nebo muži?

Častěji ženy, ale občas i muži. Všichni to myslí v dobrém, není to stylem, že by se mi někdo snažil srážet sebevědomí. V každém případě si ale umím živě představit, co by se kolem tohoto tématu rozpoutalo, kdyby se jakákoliv žena ucházela o prezidentský post.