Na střeše pražské budovy Rádia Svobodné Evropy / Rádia Svoboda je v lednovém odpoledni nevlídno jako na Sibiři, ale Andrej Čerkasov zvládá fotografování ve větrné slotě s klidem. "Jsem přece z Ruska," usmívá se. Pro hlavní ruské televizní kanály vedl jejich studia v Londýně, Washingtonu a Paříži, jako válečný zpravodaj tehdy ještě nezávislé NTV se v 90. letech pohyboval v Čečensku nebo v Afghánistánu. Ke konci roku 2015 přesídlil do českého hlavního města. Přijal tu nabídku RFE podílet se na vzniku nově založené televizní stanice v ruském jazyce "Nastojaščeje Vremja" neboli Current Time TV (v překladu Aktuálně TV). Jejím cílem je čelit kobercovým náletům kremelské propagandy, která se začala šířit do světa zejména po ruské anexi Krymu v roce 2014.

Andrej Čerkasov uvádí program zvaný "Smotri v oba" (Dívej se na obě strany), který ukazuje, jak média, ale třeba i politici mohou manipulovat s informacemi a především s obrazovým materiálem. Ve svém posledním pořadu před naším rozhovorem minulý týden se zabýval blížícími se ruskými prezidentským volbami, zprávami o snahách Moskvy zmanipulovat brzké prezidentské hlasování v Mexiku či návrhem francouzské hlavy státu blokovat dezinformace na webu. Z jeho postřehů je ale zřejmé, že sleduje i právě probíhající české volby.

Proč jste odešel z prestižního místa v ruském Prvním kanále? Zasahovali vám do práce, co vám vadilo?

Nepřišlo to přes noc. Postupně se ale začal měnit obecný tón referování o tom, co se děje na Západě, a to mi vadilo. Zpravodajství začalo být stále víc negativní a postupně se stalo nástrojem propagandy. Zpočátku to nebylo tak očividné, protože třeba vztahy s USA za prezidentů Obamy a Medvěděva byly ještě relativně dobré. Z čehož jsem měl radost, protože jsem zrovna působil ve Washingtonu. Ale po krymské krizi se to změnilo.

Andrej Čerkasov (46) ◼ Narodil se v Moskvě, kde vystudoval žurnalistiku na Lomonosově univerzitě. Jako novinář začal v roce 1991 v právě založeném nezávislém rádiu Echo Moskvy, ve stejném roce ale přešel do veřejnoprávní televize ORT a po dvou letech do soukromého kanálu NTV.

◼ V roce 1996 byl oceněn ruskou televizní akademií jako "reportér roku", později vedl osm let londýnské studio NTV. V roce 2009 přešel do polostátního Prvního kanálu (dříve ORT), kde šéfoval pobočkám v USA a Francii. V říjnu 2015 se přistěhoval do Prahy, kde ve spolupráci s rádiem RFE/RL spoluzakládal televizi "Nastojaščeje vremja" (Aktuálně TV), kde nyní pracuje.

◼ Je ženatý, má dvě děti.

Byl jste někdy nucen vysílat něco, o čemž jste věděl, že to není pravda nebo je to polopravda?

Ne, měl jsem štěstí, k něčemu takovému mě nenutili. Ale řekli mi například, abych pozval experta, který nebyl zrovna objektivní, a já to o něm věděl. Šlo jen o krátký úryvek, ale věděl jsem dopředu, co řekne.

A nemohl jste si vybrat jiného?

Nemohl. To není výmluva, ale když to není vaše story, kterou od začátku připravujete, odmítnout nemůžete. Úryvek jsem poslal editorům, ať s tím naloží, jak uznají za vhodné. Já se svou práci snažil dělat poctivě, nezesměšnit se, chtěl jsem být co nejobjektivnější.

Teď uvádíte pořad o dezinformacích. Vybavíte si nějakou fake news, která byla tak rafinovaná, že jste jí zpočátku sám věřil?

Jakmile jste v novinářské branži, nikdy zcela nevěříte tomu, co vám říkají nebo co vidíte. Takže ničemu dopředu nevěřím a sám jsem také žádnou fake news nikdy nevytvořil.

Ale jako dítě vyrůstající v Sovětském svazu jste zřejmě pod vlivem propagandy byl.

Ani ne. Pocházím z novinářské rodiny, otec pracoval jako televizní kameraman. V polovině 80. let jsem s ním byl dva roky ve Washingtonu, perestrojka teprve začínala a ještě zuřila studená válka. Bylo mi 13 let. Otec pracoval ve stejném studiu, které jsem 20 let poté vedl. Vždycky jsem snil o tom, že se tam vrátím, a moje zkušenost dítěte vyrůstajícího mezi zahraničními korespondenty vedla k tomu, že jsem se chtěl stát novinářem v televizi. Jako 13letý školák jsem sice byl vystaven sovětské propagandě, ale každý v té době věděl, že to není pravda, že tady něco nehraje − že v Americe není jen nezaměstnanost, rasová nenávist a útlak ze strany bohatých kapitalistů a imperialistů. Lidi tušili, že je to jinak. Kdybychom v systém skutečně věřili, Sovětský svaz by nezkolaboval přes noc. Byla to jen fasáda. A něco podobného se v Rusku děje i dnes. Sice se uvádí, že 86 procent občanů současný režim podporuje, ale když budete víc mluvit s lidmi, zjistíte, že je to trochu jinak. A říká se, že historie se opakuje…

Srovnáte-li sovětskou a současnou kremelskou propagandu, v čem jsou podobnosti a v čem rozdíly?

Myslím, že současná propaganda je agresivnější.

Skutečně?

Ano. V sovětských dobách lidé neměli možnost cestovat, šlo o uzavřenou společnost. Teď se sami mohou přesvědčit − alespoň prozatím −, jak to jinde vypadá. Takže v propagandě musíte přitlačit na pilu, strašit lidi a říkat: Podívejte, co se děje na Ukrajině, nejezděte tam, jsou tam fašisté. Nejezděte do Evropy, protože tam jsou davy nebezpečných uprchlíků. Nejezděte do USA, není tam bezpečno kvůli volnému držení zbraní. Je třeba přesvědčovat lidi, aby nikam nejezdili a nepřesvědčili se o životě v zahraničí sami. Hlavním cílem je zmanipulovat dav.

Ruská státní televize, v níž dříve Andrej Čerkasov působil, je nástrojem moskevské propagandy (na obrázku premiér Dmitrij Medveděv). Foto: Matej Slávik

Řekl bych, že propaganda v 70. a 80. letech byla agresivnější, protože komunistická média tehdy neustále obviňovala Západ, že se připravuje na třetí světovou válku. Je ale pravda, že zase nejsem tak častým divákem současné ruské státní televize.

To jste šťastný člověk. V čase železné opony se u nás hlásalo, že Západ se snaží za­útočit, a z druhé strany zase, že agresorem je Sovětský svaz. Ale byla to vlastně hra. Byly tam hranice, které se nepřekračovaly. Dnes v ruské státní televizi slyšíte ošklivá obvinění, urážky konkrétních lidí, používá se jazyk, který se v dobách Sovětského svazu nepoužíval. Tehdy to byl takový ping-pong, dnes je to špinavý souboj.

Připouštíte, že existuje také americká propaganda, a pokud ano, jak se podle vás za poslední tři dekády proměnila?

Nejsem ten, kdo by mohl mluvit o americké propagandě. Samozřejmě že mohou být některé organizace a lidé, kteří se tím zabývají, jako v každé zemi, ale já to nesleduju. My ji neděláme. Nejsme placeni americkou vládou.

Nýbrž americkým Kongresem.

Ano, ale to není exekutiva a to je rozdíl.

Takže necítíte omezení ve své práci?

Ne, existuje zákon, který nás brání před jakýmkoliv zásahem exekutivy nebo jakéhokoliv politického subjektu.

Dobře, jsou některé národy náchylnější věřit fake news více než jiné?

Ne, to je lidská přirozenost. Většina lidí žije v informačních bublinách. Dřív se spolu pokoušeli víc komunikovat. Ale teď, v postpravdivé společnosti, lidé chtějí ve svých bublinách zůstat, protože to je jejich komfortní zóna.

Jak to změnit?

Potřebujeme trochu víc chodit mezi lidi, a ne jen sedět u počítače. Sociální média, která nejsou vůbec sociální, nás izolují od ostatních. Jste tam anonymní, chybí vám zodpovědnost, a můžete tak vypouštět hodně ošklivé věci.

Potkal jste někdy osobně nějaké výrobce dezinformací?

Několik jich znám, ale nebudu je jmenovat. V minulosti jsem s nimi pracoval.

V televizích, v nichž jste působil?

Ano, někteří tam skutečně vytvářeli fake news. Možná to ani sami dělat nechtěli, možná je donutili. Nebo si třeba sami před sebou obhájili, že to dělají pro dobrou věc. Ale lež je prostě lež.

Příklady?

Vidíme je denně a některé se už staly klasikou. Ukřižovaný chlapec v Rostově na Donu z roku 2014…

Ruský novinář působící v Praze Andrej Čerkasov Foto: Matej Slávik

O kterém vysílal První kanál, kde jste pracoval?

Ano. Tam se objevila i reportáž o údajném znásilnění ruské dívky uprchlíkem v Berlíně. Prokázalo se, že to vůbec není pravda. Nevím, jestli to byl úmysl, anebo jen mizerné zpravodajství, ale spíš šlo o úmysl. V rusky mluvící komunitě v Německu to vyvolalo vlnu agresivních reakcí. Jednoznačně to zafungovalo jako nástroj k ovlivnění veřejného mínění. Vzniká řada dezinformací o dění na Ukrajině a ve východní Evropě. Některé ruské televizní stanice třeba nyní hlásí, že český prezidentský kandidát Drahoš podporuje přijímání uprchlíků a že nechá Brusel, aby to Česku přikázal, což tak není. Mají agendu "Volte Zemana", protože je prý lepší pro lidi než Drahoš. V Maďarsku ze všeho viní Sorose, v Polsku to jsou výpady proti EU a NATO. V našem pořadu jsme právě vysílali o falešné zprávě týkající se Estonska. Ruská média tvrdí, že v Tallinnu chtějí zničit památník sovětských vojáků z druhé světové války. Skutečnost je ovšem taková, že plán je památník ne odstranit, ale rekonstruovat, rozšířit ještě o pomník dalším lidem, kteří zahynuli v jiných konfliktech 20. století.

Dezinformace jako tu o ukřižování nebo znásilnění vytvářejí sami novináři, nebo jsou na to v médiích "experti" z nějakých státních institucí?

To nevím, ale vím, že stejně jako za sovětských časů tam byli lidé, kteří "monitorovali" práci žurnalistů. Byli součástí vedení redakce. I dnes jsou tam osoby, které kontrolují a cenzurují, co se má vysílat. Především v tématech týkajících se vysoké politiky a vlády.

A odkud jsou? Z nějakého ministerstva, nebo od tajné policie?

Oficiálně jsou členy redakce, ale přišli zvenčí.

Jak se nejlépe rozšíří kompro?

Nezačíná to v hlavním vysílacím čase v televizi. Objeví se v okrajovém médiu nebo na webové stránce. Třeba jen jako krátká věta a pak se šíří z jedné webové stránky na druhou. Může to být příspěvek na Facebooku, blog, fotka, článek publikovaný na podřadné webové stránce. Pokud někdo nedá jasně najevo, že to není pravda, rozšíří se to následně do mainstreamových médií. V Rusku obvykle bez jakéhokoliv ověřování, protože to vyhovuje negativnímu narativu. Mnohdy nemusíte říct lež, postačí polopravda nebo pouhá úprava informace v něčí prospěch.

Jsou výpady proti Jiřímu Drahošovi podle vás vyráběné profesionálně, například na zakázku v Kremlu nebo Pekingu?

Nechci spekulovat, protože to nevím. Ale znám například práci Českého centra pro investigativní žurnalistiku na téma šíření ruské propagandy v zemích Visegrádu. Snažili se technicky vypátrat její zdroj, mysleli, že se dostanou k nějakému centrálnímu velení, že lokalizují IP adresy a servery. Ale technologie jsou dnes tak sofistikované, že původní zdroj je téměř nemožné vystopovat. Jejich průzkum ovšem ukázal, že narativ a sémantika používané v článcích na alternativních webech byly typické pro ruský kontext a jazyk. A slova a výrazy, které se tam objevovaly, dokonce ani nebyly v češtině obvykle používané.

O konkrétních budovách, například v Petrohradě, kde se vyráběly dezinformace, ale už vypovídali v médiích lidé, kteří tam dříve pracovali.

Ano, o trollí továrně v Savuškinově ulici. Nedávno ale změnili adresu a přestěhovali se na jiné místo. Někteří lidé, kteří tam působili, mluvili o tom, jak pracovali na ovlivnění voleb v USA a ve Francii. Není tedy překvapivé, že do toho narativu zapadají zprávy o tom, že Drahoš je pedofil nebo bývalý agent KGB. Podobně ruská státní média Sputnik a RT šířily dezinformaci, že Macron byl lobbista v zájmu USA a ještě k tomu gay a pedofil.

Vybavíte si z moderní historie nějakou fake news, která byla velmi "úspěšná" a ovlivnila hodně lidí?

Například Dullesův plán, což byl fiktivní dokument, podle nějž USA chtějí morálně zničit národy Sovětského svazu. Ten "plán" se poprvé objevil v jednom sovětském románu ze 70. let, jako "pravdivý" jej převzala rusky psaná média v 90. letech. Ale nemusíte stvořit velkou lež. Stačí spousta malých lží a dosáhnete stejného výsledku. Je to každodenní snaha lidi znejistit a vystrašit. Když jsou lidé znejistělí a vystrašení, je pak velice snadné je manipulovat a destabilizovat společnost.

Zůstala většina vašich přátel v Rusku, nebo se také vystěhovala?

Většina zůstala v Rusku. Nemají prostředky na to, aby mohli odcestovat. Jsou ve vnitřní emigraci, vytvářejí si svůj mikrokosmos. Skoro se nedívají na televizi, čtou zajímavé knihy, sledují zajímavé filmy, chodí na koncerty. Nelíbí se jim, co se v Rusku děje, ale preferují nebavit se o politice, leda někdy v kuchyni jako za sovětských časů. Nebo maximálně na sociálních sítích. Kdyby vyjádřili svůj názor aktivněji veřejně, měli by problém.