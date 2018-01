V předvečer druhého kola voleb se prezident Miloš Zeman utká se svým vyzyvatelem Jiřím Drahošem v klíčové debatě v České televizi. Hrát se v ní bude především o nerozhodnuté voliče, kterých není málo − podle posledních průzkumů z tohoto víkendu něco kolem desetiny. Jelikož jsou síly velmi vyrovnané, budou to s velkou pravděpodobností právě oni, kdo o příštím prezidentovi rozhodne.

"Už před pěti lety hrály volební debaty, hlavně před druhým kolem, důležitou roli. Zemanovi tehdy pomohly zastavit vlnu nadšení kolem Karla Schwarzenberga, která panovala po prvním kole. Ta vlna Zemana hodně ohrožovala hlavně v případě nízké účasti," říká sociolog Daniel Prokop z agentury Median.

Zemana s Drahošem ovšem čeká výrazně jiná debata, než jaké proběhly dosud, a oba budou muset být ve střehu náročných 90 minut. "Rozhodně to bude nejvýraznější z přímých střetů. Na úterní debatě se poznali a oťukali, do čtvrtka mohli upravit strategii," vysvětluje Jan Jirák, mediální expert z Metropolitní univerzity Praha.

Moderátorka Světlana Witowská zahájí duel otázkami k programu obou kandidátů, jejich motivaci stát se prezidentem, na domácí politiku či vztahy s velmocemi a spojenci. Otázky budou padat i na to, jak vedli kampaň nebo jak byla financovaná.

Zeman s Drahošem budou poprvé čelit téměř okamžitému ověřování pravdivosti svých výroků. To bude provádět asi patnáctka redaktorů a editorů, moderátorka pak bude podle uvážení režie opravovat vyjádření debatérů. "Může se stát, že diskuse už bude u jiného tématu a bude na hlavním dramaturgovi, zda se vracet, když tam dojde k nějaké nefér praktice," uvedl pro HN zástupce šéfredaktora zpravodajství ČT František Lutonský, který má na starosti dramaturgii večera.

Česká televize slibuje, že se debata ponese v jiném duchu než rozvášněný duel v TV Prima. Publikum bude tvořit pouze třicítka podporovatelů každého z kandidátů a debata bude mít tři kapitoly. "Po rozhovoru s moderátorkou se bude ptát předseda Senátu, předseda sněmovny a premiér. Pak přijdou na řadu dotazy lidí z jedné jihočeské obce, kde dostali oba kandidáti stejný počet hlasů. Na závěr si kandidáti vzájemně položí až tři otázky," uvedl Lutonský.

Podle mediálního odborníka Jiráka bude záležet na tom, kdo se na televizní debatu bude dívat. Poslední průzkumy naznačují, že mezi nerozhodnuté patří nejčastěji lidé s nižším a středním vzděláním středního až pokročilého věku.

"Poslední debata zřejmě přitáhne hodně diváků také díky načasování krátce po střetu na Primě. Stává se z toho svého druhu malý televizní seriál. Přibývá těch, které zajímá, co bude příště," říká Jirák.

Formát a témata budou podle něj více sedět Drahošovi. "Protože strhává pozornost k tématům, která média točila kolem postavy Miloše Zemana," míní.

Moderátorka se bude například v úvodu večera zajímat i o spolupracovníky obou kandidátů, což mimo jiné chybělo v poslední debatě na Primě. Jde přitom o jedno z rezonujících témat. Zemanovu kancléři Vratislavu Mynářovi se vyčítá, že v čele kanceláře prezidenta působí roky bez bezpečnostní prověrky, kvůli níž se i soudí. Na dalšího blízkého poradce Martina Nejedlého pak kritici poukazují kvůli jeho vazbám na ruský byznys. O obou nedávno mluvil i premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) a doporučil Zemanovi jejich výměnu. Drahošovi zase oponenti vyčítají poradce Jakuba Kleindiensta, který figuroval například ve firmě ML Compet, stíhané v kauze Davida Ratha. Oba kandidáti si na to dávají ve finální fázi kampaně pozor a snaží se své lidi upozadit.

Drahoš se svým týmem věnoval poslední dva dny hlavně přípravám na finální utkání. "Čekám, že to bude kultivovaná rozprava i obecenstvo nebo že to Česká televize udrží v rozumných mezích tak, aby to byla důstojná prezidentská debata," uvedl včera Drahoš, který ke strategii nechtěl nic prozrazovat. S vystupováním v diskusích mu radí odborníci, především bývalý moderátor České televize Petr Studenovský. Zemanovi zase pomáhá jeho volební tým. Podle informací HN ze Zemanova okolí si sice prezident rady vyslechne, většinou ale jedná podle vlastního uvážení.