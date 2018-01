Jak dál s ministry

První vláda

Členové této vlády v současné době dosluhují až do chvíle, než dá premiér Andrej Babiš dohromady druhou vládu. Kabinet by měl skončit v průběhu února. V případě vítězství Miloše Zemana v prezidentských volbách není ale vyloučeno, že bude vláda u moci déle.

Druhá vláda

Tato vláda ještě neexistuje, vznikne až podle toho, jak dopadnou nynější vyjednávání hnutí ANO s dalšími politickými stranami. ANO sice trvá na tom, že předsedou této vlády musí být zase její předseda Babiš, je však možné, že nakonec ANO "nasadí někoho jiného". To v případě, že by vláda s Babišem ani podruhé neměla šanci získat důvěru.

Třetí vláda

Taková vláda by začala vznikat v okamžiku, kdy by ani druhá vláda nezískala důvěru Poslanecké sněmovny. V té chvíli by šéf sněmovny Radek Vondráček (ANO) využil své právo pověřit někoho sestavením vlády. Kdo by to byl, není teď jasné, těžko říci, jestli by pověřil Babiše a zda by ten měl ambici být premiérem vlády po dvou případně neúspěšných pokusech. Každopádně už od skončení loňských říjnových voleb je zřejmé, že už první vláda po volbách mohla mít důvěru, pokud by v jejím čele nebyl Andrej Babiš, který má vážné problémy kvůli kauze Čapí hnízdo.