Rozhodnutí čínské vlády, že zakáže dovoz většiny plastových odpadů, zasáhlo celou Evropu a USA. Nařízení platí od ledna a naplno se podle tamního ministerstva životního prostředí projeví od března 2018.

Důvodem je stále se zhoršující kvalita životního prostředí. Samotná Čína už navíc vyrobí tolik plastů, že další dovoz pro zpracování je spíše komplikací. Většina plastových odpadů míří do Číny přes Hongkong. Kromě Evropy patří k významným vývozcům Japonsko a Spojené státy.

V číslech to podle odhadu Arnauda Bruneta, ředitele Mezinárodní organizace pro recyklaci, znamená, že letos odebere Čína jen 1,5 milionu tun vytříděného plastového odpadu. Kromě plastů Čína zakázala i dovoz netříděného papíru, odpadu z výroby oceli a řady druhů textilního odpadu.

V roce 2016 se do Číny z ostatních zemí vyvezlo 7,4 milionu tun plastového odpadu v hodnotě 3,7 miliardy dolarů (asi 76 miliard korun). To je 56 procent světového obchodu s recyklovanými plasty.

Pro rok 2020 se prognózuje výroba plastů na světě ve výši 400 milionů tun, v roce 2050 už více než 700 milionů tun.

Z Evropy mířily na zpracování do Číny dvě třetiny plastových odpadů. Další významnou destinací, kde odpad končil, byla jihovýchodní Asie, především Indonésie a Thajsko, a také Indie.

Odborníci ale upozorňují, že náklady na přepravu do těchto zemí jsou větší než v případě Číny. "Vytříděný odpad se nakládá na lodě, které by se jinak po doručení spotřebního zboží vracely z Evropy do Asie prázdné," vysvětlil Simon Ellin, ředitel Britské recyklační asociace.

Kvůli množství klesla celosvětově výkupní cena plastového odpadu. A výpadek vývozů do Číny může mít dopad také na Česko, protože firmám, které plasty zpracovávají, se už některé typy plastů nevyplatí recyklovat, protože náklady na roztřídění a vyčištění jsou stále stejné.

Pokud taková situace vydrží několik let, může to představovat problém pro města a obce, které dosud na prodeji plastů recyklačním firmám spíše vydělávaly. Hrozilo by, že se zvýší množství vytříděného odpadu, který teď míří do spaloven.

Aktuálně ale podle Svazu měst a obcí nic takového nehrozí. "Nepředpokládáme, že by se měly zdražovat poplatky za odpady," uvedla mluvčí Štěpánka Filipová. Zároveň ale svaz upozorňuje, že sběratelé a zpracovatelé musí řešit v kontextu s plastovým odpadem dobudování kapacit.

Podle společnosti EKO-KOM, která je v Česku monopolním provozovatelem sběru plastových obalů, jich Češi zrecyklují přes 70 procent. Mezi státy Evropské unie je Česko v recyklaci plastových obalů na třetím místě. Podle údajů Eurostatu v tuzemsku na každého obyvatele připadá v průměru 12 kilogramů plastů.