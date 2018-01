Menšinová vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) sice důvěru Poslanecké sněmovny nezískala a demisi podala pouhých pět týdnů od svého jmenování, za tu dobu ale stihla zanechat výraznou stopu. Krátce po svém nástupu provedla na úřadech řadu personálních změn.

Zrušila 73 míst na ministerstvech a Úřadu vlády. Změny se snažil kabinet stihnout do konce roku. V opačném případě by to bylo těžší kvůli služebnímu zákonu, který má povolebním čistkám bránit. Premiér odmítá, že by se jednalo o účelové zbavování lidí. "My se chováme jako vláda, která má pracovat," řekl k rušení míst Babiš. Místopředseda ČSSD Milan Chovanec vládní kroky naopak odsoudil a přirovnal premiéra ke starověkému vůdci Attilovi na dobytém území.

Skončila také řada politických náměstků jako Ondřej Závodský (KDU-ČSL) na ministerstvu financí či Lenka Teska Arnoštová (ČSSD) na zdravotnictví. Z Úřadu vlády odešel i šéf poradců a bývalý premiér Vladimír Špidla (ČSSD).

Dalším kritizovaným krokem kabinetu bylo kývnutí na zdanění církevních restitucí. Babiš tak podpořil návrh komunistů, který si dali jako podmínku pro případnou účast ve vládě. Podle návrhu by stát každý rok mohl získat až 380 milionů ze zhruba dvou miliard poslaným církvím. V prohlášení vlády se začátkem ledna objevilo také jízdné vlakem zdarma pro studenty a pro seniory.

Prohlášení přišlo krátce poté, co do Česka dorazila zpráva Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) ke kauze Čapí hnízdo. Dokument se týká i Babiše a mluví o podezření z dotačního podvodu, který řeší i česká policie. Minulý týden vydala sněmovna Babiše s jeho blízkým spolupracovníkem Jaroslavem Faltýnkem (ANO) k trestnímu stíhání. Oba tvrdí, že se žádného trestného činu nedopustili, podle policie a OLAF se ale na získání sporné dotace podíleli.

Spolu s dopravou zdarma slíbil Babiš i ústavní zákon o všeobecném referendu. To zase dlouhodobě prosazuje strana Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury, která si zákon o referendu dala jako jednu z hlavních podmínek pro podporu vlády při hlasování o důvěře.

K přesné podobě referenda se ale Babiš nevyjádřil. Není tedy jasné, kolik podpisů by bylo potřeba, aby bylo možné hlasování uspořádat, o čem by se smělo hlasovat a za jaké účasti by výsledek platil.

Těsně před včerejším předáním demise vlády do rukou prezidenta Miloše Zemana schválil kabinet také peníze na pomoc s řešením migrační krize. Do fondu Evropské unie pro Afriku pošle 225 milionů korun. Posloužit by měly v Libyi, tedy v jedné ze zemí, odkud pašeráci převážejí Afričany přes Středozemní moře do Itálie.

Kabinet také odmítl návrh, aby se kancléřem prezidenta mohl stát pouze člověk, který získá bezpečnostní prověrku na stupeň přísně tajné. To je problém současného kancléře Vratislava Mynáře, který o ni neúspěšně žádal. Podle prezidenta byl takový stupeň prověrky ale zbytečný.