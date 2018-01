Video jako nástroj komunikace tiše prorůstá do každodenního života. Videa jsou bezesporu formou zábavy, získávání informací i zdrojem reklamních nabídek. Když se řekne video, vybaví se generaci X určitě televize nebo videorekordér. Příslušníci generace Y již vyrostli v době distribuce videa po internetu, a to především formou "on demand", respektive "na vyžádání". Digitalizace nástrojů pro pořízení a zpracování videa a jejich aktuální cenová dostupnost umožnily tvořit videa prakticky každému, a to s jakýmkoliv cílem. Není tedy divu, že se vedle různých více či méně uměleckých výstřelků stala nástrojem vysvětlování, vzdělávání i spolupráce mezi lidmi.

"How to…" videa na on-line portálech postupně nahrazují klasické textové a obrázkové manuály, a to jak na laické, tak i na profesionální úrovni. Kromě receptů a tipů pro kutily jsou na internetu i videa vysvětlující sofistikovaná zapojení elektrických obvodů i obchody na burze. Video je zkrátka pro svou schopnost intenzivního a rychlého informování mocným nástrojem. Jeho výhody tkví v kombinaci obrazu a zvuku, což zaručuje rychlost sdělení a mimoto i schopnost zaujmout naši pozornost. To je citelné zejména na sociálních sítích, kde videopříspěvky mají znatelně vyšší dosah ve srovnání s textem a obrázky.

Především velké společnosti a nadnárodní korporace, ale nejen ty, nyní vytváří videa pro komunikaci ven i dovnitř v daleko vyšší míře a s daleko větší fantazií. Vedle reklamních a produktových videí tak přibyla videa s prezentacemi projektových týmů, případové studie realizovaných nebo připravovaných projektů, videooběžníky s aktuálním děním ve firmě, reportáže, dokumentační videa a živé přenosy z nejrůznějších akcí.

Zpracování videa v takovém množství vyžaduje lidské kapacity s pokročilou amatérskou nebo poloprofesionální kvalifikací. Řada podniků však nemá odpovídající pozici interního zpracovatele multimédií, a proto tyto úlohy outsourcuje a vzhledem k ceně outsourcingu je pak využívá méně. V jiném případě je firma deleguje na nadšence z řad svých zaměstnanců anebo na pracovníka IT. Je zajímavé, že slovní spojení informační a komunikační technologie evokuje v mnoha nadřízených kvalifikaci v oblasti multimediálních technologií, včetně počítačové grafiky, zpracování digitálních fotografií, střihu videa nebo tvorby animací.

Na Fakultě informatiky a statistiky VŠE, kde multimédia také vyučujeme, jsme se setkali s řadou případů, kdy podniky poptávají relativně velké množství videí, ale dostávají se do pasti. Ta spočívá v malém rozpočtu na výrobu videí u reklamní agentury nebo specializované produkce, ale v citelném zvýšení efektivity, pokud videa budou vyrobena. Takové společnosti začnou zkoušet různé alternativy, které je postupně dovedou k ustanovení odpovědného interního pracovníka, případně malého týmu, který na sebe roli interní multimediální, a tedy i videoprodukce převezme.

Doba se posouvá, a tak jak informační technologie vylepšily správu a zpracování informací a znalostí, je čas posunout i komunikační technologie a zázemí ve firmě. Umožnit informacím získat formu a být efektivně komunikovány lidmi, kteří vědí, jak na to, a mohou se tomu kvalifikovaně věnovat. Vyplatí se to.

