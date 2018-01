Když obchodník přijímá k placení karty, musí to umožnit i na nejdrobnější útraty v řádu korun. Tvrdí to mezinárodní kartové asociace a provozovatelé platebních terminálů, kteří stanoví obchodníkům pravidla pro platby kartou.

Vždycky tomu tak ale není. Zvláště menší obchody nebo restaurace přijímají karty někdy až od vyšších částek. Za transakce kartou obchodník platí provozovatelům terminálů poplatek, a u menších nákupů se snaží i tímto způsobem snížit své náklady.

"Za každou uskutečněnou platbu kartou odvádíme dvě až tři procenta. Když bychom si nechali takto zaplatit i malé nákupy, například kávu, nebylo by to dobré pro nás ani pro zákazníky. Museli bychom zdražit a přišli bychom o některé zákazníky, kteří k nám chodí kvůli nižší ceně, než má konkurence," vysvětluje prodavač prodejny s občerstvením v pražském Karlíně, která odmítá karty při platbě do 200 korun.

202 milionů plateb kartou v celkové výši 131 miliard korun Češi provedli ve 3. čtvrtletí loňského roku. Ve srovnání se stejným obdobím před pěti lety se počet těchto transakcí více než zdvojnásobil a jejich celkový objem vzrostl o 70 procent. Češi mají rádi karty ◼ Počet vydaných platebních karet v Česku za tři čtvrtletí 2017 proti konci roku 2016 stoupl o 235 tisíc na 11,6 milionu.

◼ Podíl bezkontaktních platebních karet je 86 procent a téměř 90 procent terminálů platby "na pípnutí" umožňuje.

◼ V Česku se dá platit kartami zhruba na 100 tisících místech. Podle odhadu kartových společností je obchodní potenciál Česka ale zhruba dvojnásobný.

Menší vietnamská prodejna na Pankráci zase nepřijímá kartu při platbě do sto korun. Outletový obchod s módním dražším oblečením na Poříčí pak informuje, že nebere karty za nákup do 1500 korun.

Tato praxe neplatí pouze v Česku. Podobným způsobem platby kartou limitují někteří obchodníci například ve Francii či v Německu, nejčastěji do 10 eur.

Banky a další společnosti, které obchodníkům bezhotovostní transakce v Česku zajišťují, tvrdí, že mají povinnost přijímat karty na jakoukoliv částku. Za porušení jim hrozí sankce.

"Obchodníci mají smluvní povinnost nediskriminovat zákazníky a akceptovat platbu kartou bez ohledu na výši placené částky. Když to nedodrží, můžeme s daným obchodníkem smluvní vztah ukončit," říká Lenka Janouchová, marketingová ředitelka společnosti Global Payments, s. r. o., v níž má menšinový podíl Erste Group a která zhruba před dvěma lety převzala byznys s terminály od České spořitelny.

Podobně se vyjádřili i další provozovatelé platebních terminálů v Česku, jako je ČSOB, Fio banka nebo KB Smart Pay.

Důvod pro odmítání drobných plateb kartou podle nich není. "Zákazníci preferují platby kartou a je to i v zájmu obchodníků," říká Jozef Ryšavý, marketingový manažer KB Smart Pay.

Z průzkumu společnosti Mastercard vyplývá, že kartu využívá bezmála 90 procent klientů bank a 44 procent lidí při platbě kartou utratí víc, než kdyby chtěli platit hotově. Podle společnosti Dun & Bradstreet je útrata v průměru o 12 až 18 procent vyšší. "Za akceptaci obchodník může platit i měsíční paušál bez ohledu na to, kolik transakcí realizuje," dodává Ryšavý. Většinou se však stále platí z každé transakce.

Zákon, který od 13. ledna nově reguluje platby kartou, tento problém neřeší. Obchodníkům pouze zakazuje naúčtovat při platbě kartou zákazníkovi přirážku k ceně, a znevýhodňovat tak bezhotovostní platby před hotovostí.

Mastercard a Visa tvrdí, že dodržování pravidel vymáhají. "Pracujeme s poskytovateli terminálů, aby se to nedělo, i když o rozšířený jev nejde," říká Miroslav Lukeš, šéf Mastercard pro Česko, Slovensko a Rakousko.

Kromě větších kontrol ze strany poskytovatelů terminálů kartové asociace radí, aby se klienti kvůli tomu obrátili na instituci, která vydala jejich platební kartu. "Kontrolujeme to namátkově. Za opakované porušení je možné platební terminál i odebrat," říká Zdeněk Kovář, mluvčí Fio banky.

