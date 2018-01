Světle růžové párečky naplněné náhražkou masa existují jen pár minut. Jen co je stroj v českobudějovické společnosti Viscofan vychrlí, záhy je zničí. Zbude z nich jen zdeformované umělé střívko. V nevelké místnosti firma testuje odolnost nových potravinářských obalů.

"Technologicky se snažíme posouvat stále dál, našim cílem je vyrábět s ještě vyšší přidanou hodnotou," vysvětluje Miloslav Kamiš, generální ředitel Viscofanu. Například loni se podniku podařilo vyvinout umělé střívko pro americký trh − nahrazuje přírodní a jsou v něm balené minisalámky.

Společnost spadá pod španělskou Viscofan Group a vyrábí střívka zejména pro masný průmysl − v Česku je do nich zabalený každý druhý párek. Od poloviny loňského roku jede jihočeská továrna nepřetržitě a výrobu zvedla o třetinu.

Díky tomu se jí vyhouply tržby za rok 2017 na 6,4 miliardy korun. To je přibližně o 300 milionů korun víc, než firma utržila v roce předchozím.

Propad kurzu dolaru, větší konkurence ve světě tlačící na ceny nebo portfolio náročnější na výrobu se však promítly do zisku před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) − z předloňských 1,1 miliardy Kč klesl na 975 milionů.

"Není to výsledek, na který bych nebyl hrdý, stačí porovnat ziskovost našeho segmentu, která se celosvětově pohybuje okolo 22 procent, s jiným byznysem, třeba automotivem, kde je mezi deseti a jedenácti procenty," tvrdí Kamiš. Podotýká, že česká pobočka tvoří pětinu zisku celé skupiny. Ta má závody například v Brazílii, USA, Německu, Srbsku nebo Mexiku. Její celková EBITDA v roce 2016 dosáhla 204 milionů eur.

Viscofan do Česka přišel před více než dvaceti lety. Zpočátku fungoval pouze jako levná výroba střívek. Velmi brzy však české vedení španělským majitelům dokázalo, že se vyplatí do závodu v Českých Budějovicích investovat. Postupně se tak do jižních Čech přesunul i obchod a vývoj. Firma dnes zaměstnává přibližně 650 pracovníků a vyváží střívka do více než sto zemí.

V tuzemsku končí přibližně jen tři procenta produkce, střívka odebírá holding Agrofert, tedy třeba Kostelecké uzeniny. "Vyrábíme toho tolik, že to ani český trh nepojme," říká Kamiš. Společnost produkuje čtyři základní typy střívek: celulózová, kolagenová, fibrousová a plastová. První mají svlékací párky, například striptýzky. Kolagenová střívka obalují vídeňské či frankfurtské párky. Fibrousová střívka mají trvanlivé salámy s ušlechtilou plísní. A poslední plastová se používají na balení měkkých salámů nebo paštik.

"Celosvětový Viscofan má strategii, podle které se chce do tří let stát lídrem ve všech segmentech," popisuje Kamiš. To, co na první pohled vypadá jako smělý plán, má však oporu v číslech.

Už dnes Viscofan drží globálně téměř třetinu trhu, v Česku mu patří 40 procent. Konkuruje si například s americkou firmou Viskase nebo s jilemnickou společností Devro. "I my máme jasně stanovený plán, jak představit nové výrobky na stávajících i nových trzích doma i ve světě," uvádí manažerka Devra Dominika Kožnarová.

Viscofan na sklonku roku koupil továrnu v Německu a uvažuje o dalších akvizicích. "Mluví se o nich, možná se letos něčeho dočkáme," poodhaluje šéf Viscofanu.

Skupina také nyní ve velkém investuje ve Španělsku. V Česku jde každý rok na investice v průměru 150 milionů korun. A jinak tomu nebude ani letos.

"Je možné, že v polovině roku přijdeme s tím, že bude investice ještě větší," připouští Kamiš. On sám prý nikdy neodmítne zakázku, která do Českých Budějovic přijde. Předejít nedostatku zaměstnanců podle něj mají právě investice do technologií.

Dalšímu rozvoji Viscofanu nahrává i fakt, že celosvětově populace roste. "Zajímavé je pro nás Polsko, celá Asie, Latinská Amerika nebo do pěti let i Afrika," upřesňuje Kamiš.

Trh navíc dává přednost umělým střívkům před přírodními. Zatímco ještě před pár lety se potravináři klonili k přírodním obalům, dnes i kvůli hygieně dávají přednost uměle vyrobeným obalům.

