Do médií periodicky prosakují průzkumy pasující Česko div ne na průkopníka moderních platebních metod. Kartové společnosti se tento týden pochlubily, že u nás zhruba devět z deseti nákupů kartou proběhne bezkontaktně. Jednu asociaci výsledek inspiroval k prohlášení, že "Češi patří mezi největší fanoušky platebních inovací na světě" a jediný, kdo nás velmi těsně předstihuje, jsou Australané. Druhá sice vykázala o něco nižší čísla, ale i to stačí, aby Česko bylo "bezkontaktní velmocí". Důvod k hrdosti? Opravdu udáváme trendy? Jako skoro vždy je skutečnost prozaičtější.

Ve stínu impozantních 91 procent se totiž schovává fakt, že jde jen o podíl na celkovém počtu transakcí kartou. Nákupy v hotovosti tato statistika opomíjí. Platba bankovkami je přitom v Česku stále o dost populárnější než třeba ve Skandinávii. Dokonce i Poláci vytahují karty častěji než my. V tomto světle "bezkontaktní velmoc" poněkud ztrácí lesk.

Navíc se v Česku stále můžeme setkat s obchodníky, kteří platbu kartou odmítnou, ač se na dveřích provozovny skví nálepky kartových asociací. Proč v některých kavárnách, večerkách či restauracích nechtějí bezhotovostní peníze? Mají dojem, že se jim drobnější nákup − a nemusí jít zrovna o dva rohlíky, někde neuspějete ani s útratou za dvě stovky − kvůli všem poplatkům už nevyplatí. Jiné vysvětlení v době EET, která omezila zatajování tržeb z daňových důvodů, kulhá.

Poplatky za platby kartami sice snížila evropská regulace, která ořezala odvody určené bankám, ale jak vidno, náklady neklesly dost na to, aby to obchodníky vyléčilo z lásky k hotovosti. Ti drobní mají podmínky o tolik horší, než jaké si jsou schopny vyjednat velké řetězce, že se jim ani nemůžeme divit. Současně ale platí, že odmítání malých plateb je porušením smluvních podmínek. Jenže tlak asociací, respektive firem zajišťujících platební terminály, nestačí, obava z odrazení zákazníka také ne. Proto Češi stále nemohou vyrazit z domu bez peněženky. Přitom kdy je bezkontaktní platba kartou efektivnější než při drobných nákupech. Žádné zasouvání plastikového obdélníčku do čtečky, žádné čekání na autorizaci, natož zdržení kvůli ťukání PIN. Prostě mávnout a jít. Jenže když na to není spolehnutí, část kouzla je pryč.

Banky i kartové asociace mají spoustu důvodů, proč na tom, aby jejich služby byly opravdu pro každého, zapracovat. Jinak se brzy mohou divit, že je válcují technologičtí konkurenti. Budíčkem může být prostý údaj: přes Alipay patřící expandujícímu čínskému obru Alibaba platí telefonem už přes půl miliardy lidí.

