Zítra se otevřou volební místnosti a zvolíme si hlavu státu na dalších pět let. Výsledky budou těsné, ale favoritem je opět Miloš Zeman. Obhájce úřadu byl po prvním kole v krajně obtížné situaci, získal "pouze" 38 procent hlasů, přičemž součet hlasů pro kandidáty, kteří tvoří protizemanovský tábor, činil přes 50 procent. Jenže dynamika kampaně hraje celou dobu od prvního kola voleb pro Zemana. Daří se mu využívat politickou hru kolem sestavování vlády, byl úspěšnější v první televizní debatě na TV Prima. Jeho kurz v sázkových kancelářích je nyní opět výrazně lepší než Drahošův. Jenže na druhou stranu, v prvním kole také Zeman dopadl hůř, než se čekalo. Rozhodnuto tedy zdaleka není.

O výsledku voleb rozhodnou dva faktory: zaprvé, zda se Miloši Zemanovi podaří zmobilizovat vlastní voliče, kteří zůstali v prvním kole doma. A zadruhé, zda se mu nakonec podaří odradit od účasti ve volbách co nejvíce voličů neúspěšných kandidátů − Pavla Fischera, Michala Horáčka, Marka Hilšera a Mirka Topolánka, kteří hodlali dát hlas Jiřímu Drahošovi.

V prvním ohledu to má Miloš Zeman těžší. Z gauče se sice v prvním kole nezvedlo například přes dvě stě tisíc voličů Okamurovy SPD, ale aby dorazili k volebním urnám v kole druhém, kdy bývá obecně nižší účast (v roce 2013 přišlo v druhém kole o dvě procenta voličů méně než v kole prvním), museli by mít opravdu velmi silnou motivaci. Otevřeně řečeno, něco by je muselo opravdu hodně vystrašit. Titulní stránka úterní Mladé fronty Dnes, která hlásila, že bývalý pražský imám je obviněný z podpory terorismu, by takto fungovat mohla, ale nelze říci, zda to bude dostatečně silný impulz. (Pro pořádek: tím nemá být řečeno, že MFD ze svěřenského fondu Andreje Babiše kope za Miloše Zemana, jen to, že právě takové zprávy mohou obhájci úřadu nahrávat.) Zeman se o mobilizaci nevoličů z prvního kola zatím pokouší skrze billboardy "Stop imigrantům, Stop Drahošovi" a osobně skrze lživé tvrzení v debatě na TV Prima, že Drahoš je jediný politik, který chce v Česku přijímat uprchlíky. Ale úspěchem si jistý být nemůže. Mimo jiné i proto, že je otázkou, jestli v prvním kole prezidentských voleb nezůstali doma ti voliči SPD, pro které je důležitější to, že Tomio Okamura horuje proti exekucím, než že se profiluje jako antiislámský politik. Zeman přitom zatím vystupoval spíš jako advokát extenzivních exekucí než jako obhájce těch, kteří se nemohou vyhrabat z dluhové pasti. Znovu: mobilizace nevoličů z prvního kola se Zemanovi teoreticky může povést, ale je to krajně nejistý podnik.

V druhém ohledu, tedy v odrazování voličů Fischera, Horáčka, Hilšera a Topolánka z prvního kola od účasti ve finálním hlasování, to má Zeman snazší. Nahrává mu nezkušenost jeho protivníka Jiřího Drahoše, který evidentně není zcela připraven na vše, co obnášejí vypjaté střety se Zemanem v přímém přenosu. První televizní debata na TV Prima, která připomínala spíš jakousi variaci na zápasy v bahně, sice neskončila knock-outem, ale na sociálních sítích bylo možné zaznamenat hlasy lidí, kteří po Drahošově nepřesvědčivém výkonu zvažují, že nakonec k volbám vůbec nepůjdou. Prostředí sice nebylo fér, dramaturgie i neschopnost moderátora nahrávaly Zemanovi, ale na to se historie ptát nebude. Drahošův výkon nebyl dobrý. Jestli jeho tým nezapracuje a Drahoše řádně nepřipraví na dnešní finální duel v České televizi, může si Zeman otevřít lahev už v předstihu.

Miloš Zeman v posledních dnech ukázal, že pro znovuzvolení udělá opravdu cokoli. Řekl, že nepovede kampaň, vedl kampaň obřích rozměrů. Řekl, že nepůjde do televizních debat, pak vyžadoval debaty hned čtyři. Řekl, že bude chtít po Andreji Babišovi 101 podpisů poslanců pro podporu vlády, teď už nic takového nechce − samozřejmě výměnou za to, že ho ANO jednoznačně podpořilo. Leckdo sice může štkát nad tím, že se opět ukazuje, jak tenká je hranice mezi výrazy "schopný" a "všehoschopný". Ale fakt je ten, že často nakonec ten všehoschopný vyhrává.

Hra je nicméně stále otevřená. Drahošova hlavní naděje spočívá v tom, že nezemanovským voličům nakonec dojde, že platí pořád totéž: tyto volby nejsou hledáním ideálního prezidenta, ale referendem o Miloši Zemanovi a o všem, co představuje. A že pokud se dají od volby Jiřího Drahoše odradit a zůstanou doma, zvolí ve skutečnosti to, co jim velmi oprávněně vadí.

Související