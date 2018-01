Bože, jakou prezidentskou debatu − první opravdovou mezi dvěma hlavními kandidáty na Pražský hrad − muselo Česko sledovat. Místo věcné diskuse, v níž bychom mohli hodnotit rétorickou pohotovost kandidátů, jejich zasvěcenost do věcí prezidentských, prostě do konkrétních vizí ohledně všeho, co hlava státu může skrz svoje pravomoce či prostě jen svůj majestát ovlivnit, mohl celý národ sledovat hospodský kotel, v němž rozhodující slovo neměli ani tak oni, kandidáti, nýbrž anonymní křiklouni.

Jeden z uchazečů o Hrad musí třikrát začínat větu, protože jej z hlediště vyrušují nenávistné výkřiky. Moderátor to nechává volně plynout, místo aby pohrozil, že pokud bude nedůstojný kravál pokračovat, debatu prostě ukončí. Ale to není vše. Zvolená témata (zbraně, kouření, migrace, církevní restituce) jsou šitá na míru jen jednomu z kandidátů, místo aby zazněla i ta, která by jej potrápila (jeho patolízalství vůči ruským zájmům, titul čestného poradce na Hradě pro čínského aparátčíka z firmy CEFC, tedy firmy, jejíž představitelé jsou americkou prokuraturou obviněni z obří korupce v Africe, atd.).

Dělá si TV Prima ze všech legraci, když diskusi o uprchlících uvede reportáží z Německa z roku 2015, místo aby řekla, že tohle téma je v Česku stále z nějakého záhadného důvodu velmi živé, byť v německých parlamentních volbách loni v září hrálo jen vedlejší roli? Počet lidí prchajících do Evropy za lepším životem se od podepsání dohody mezi EU a Tureckem v březnu 2016 snížil řádově o 80 procent. Koho se Prima snaží obelhat?

Předvolební debaty jsou propracovaným žánrem. Od dob prvního televizního prezidentského duelu v USA mezi Richardem Nixonem a Johnem F. Kennedym v roce 1960 víme, že mohou rozhodnout volby. Nixon byl před kamerami argumentačně lepší. Jenže odmítl make-up. Vypadal, že má ztrhané rysy. A vzal si na sebe sako, které mělo podobnou barvu jako pozadí ve studiu, takže s ním splýval. Kennedymu stačilo jen hýřit úsměvy.

Proto se v debatách dbá na každý detail. Což se ovšem týká i organizátora. Je samozřejmě osvědčeným zvykem rozhodnout hodem mincí, kdo se první ujme slova. Ale to by tu minci musel moderátor mít, a ne se trapně pokoušet o vtip, že ji zapomněl a jestli by mu ji někdo z publika nepůjčil. A když mu ji nikdo nepodá, nesměl by rezignovat a nechat na kandidátech, aby se sami dohodli, kdo tedy začne. Tahle úvodní tragikomická improvizace jen podtrhla novinářské břídilství, které televize Prima předvedla. Škoda. V těchto volbách jde o hodně, leč na debatu o tom se nedostalo.

