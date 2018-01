Každý národ má chvíli, kdy se musí "kopnout do zadku" a probrat se. Macronovy reformy pracovního trhu prošly bez větších protestů (ve Francii!) ne kvůli tomu, že by byly mírné, líbivé či dobře vyjednané, ale zejména kvůli tomu, že se změnila sama Francie. Stávky tuto krásnou zemi nikam nedovedly, Francouzi sami si uvědomili, že není potřeba zkostnatělý systém bránit, ale naopak opustit a jít dál směrem k planetární a digitální budoucnosti.

Celá Evropa se nese v ekonomicko-optimistickém duchu. Po dlouhé době roste celkem hladce celý svět, včetně našeho kontinentu. Německé reformy nesou plody již dlouho a díky nim se země vyšvihla z nemocného muže Evropy na tahouna jejího růstu. Podobná energie se dá čekat i u Francie. Naši východní sousedé se nyní chtějí vidět jako progresivní Slovensko a v jejich případě to vážně nezní jako vtip, naopak mají dobře našlápnuto. Na budoucnost se dívají jako na novou vlnu, po které se chtějí svézt, ne se před ní zabarikádovat. Můžeme se my vidět jako progresivní Česko, aniž by nám u toho necukal koutek?

Pokud na něčem hodně záleží, pak na zítřejší volbě. Pokud vyhraje Jiří Drahoš, spadne mnoha lidem, kteří se o veřejné dění v naší zemi obávají, třicet kilo váhy z beder. Drtivá většina těch, kdo veřejné dění sledují, zažila deset let deprese pod Václavem Klausem a pět let deprese pod Milošem Zemanem. V dobách Klausova prezidentování se ale jeho − často velice obskurní − názory alespoň dočkaly zpracování v podobě článků jeho úzké skupiny názorových spřízněnců (Jakl, Hájek, Mach, Loužek). S tím alespoň šlo polemizovat. Zemanova parta články ani nepíše. Kdyby Zemanovi skutečně šlo o vyřešení problémů − a ne využívání problémů ke strašení a získávání vlastních politických bodů −, psal by na tato témata (ideálně v mezinárodních publikacích) články, vedl jednání, měnil věci.

Za poslední čtyři roky jsme z reforem neudělali nic, s výjimkou utažení výběru daní a jiných kontroverzních operací na příjmové stránce rozpočtu. Zkrátka, využili jsme čtyři roky neskutečné celosvětové konjunktury a stability k tomu, abychom… neudělali z důležitých reforem skoro vůbec nic.

Přitom má vláda štěstí, díky globálnímu růstu jen těžko budete hledat nějaké makročíslo, které by nyní v Česku vypadalo strašidelně. Rekordní zaměstnanost, rekordní růst, rekordní politická stabilita, rekordně nízká příjmová nerovnost. Máme menší příjmovou nerovnost než ve Švýcarsku, Švédsku, Finsku, jsme daleko před Francií či Německem, a poslední dobou jsme dokonce předběhli Norsko. Na včerejším zasedání v Davosu v ekonomickém panelu zaznělo, jak moc by kontinent měl být hrdý na střední a východní Evropu − před dvaceti pěti lety to tu vypadalo jako u snědeného krámu, byli jsme vděčni za každou sušenku ze Západu. To tehdy byla naše země spálená, špinavá, pustá, šedivá. A dnes?

Skoro nepoznáte, zda nakupujete v Praze, Bratislavě, Paříži či Helsinkách. Jsme zároveň jediný region, kam se úspěšně (re)exportoval jak dravý svobodný trh, tak zároveň stabilní demokracie (což se nepovedlo v Rusku, Číně, arabských zemích, Latinské Americe ani Africe). Máme našlápnuto k tomu, stát se evropskými tygry − výstavní skříní, vyšvihnout se i nad evropský průměr, stát se myšlenkovými vůdci, přispěvateli do evropských fondů, jak se to kdysi podařilo Irsku.

Pokud vyhraje současný prezident, vše zůstane ve stejné cynické, otrávené, blbé náladě, jaká tu panuje patnáct let a kterou svorně ztělesňují Klaus a Zeman. Nadále bude pokračovat strach a uzavírání se před světem, ve kterém se nám dařilo a daří (my na globalizaci jednoznačně vyděláváme).

Je zajímavé, jak se při všech významných volbách trefujeme doprostřed nerozhodnosti. I naše prezidentská tak dopadne: těsně. Bude záležet na každém hlase. A nic takového jako nevolit neexistuje, protože tím, že člověk nedojde k urnám, za sebe nechá hlasovat průměr.

Kopneme se do zadku, nebo se utopíme ve svém cynickém říhání vůči světu? Myslím, že máme v očích svých i světa jednu z posledních šancí. Vyhraje-li současná hlava republiky, Česko na dlouhou dobu prohraje.

