"Jsme přesvědčeni, že izolace není cestou vpřed. Jsme přesvědčeni, že musíme spolupracovat, že protekcionismus není správnou odpovědí," nechala se včera při svém vystoupení na hospodářském fóru ve švýcarském horském letovisku Davos slyšet německá kancléřka Angela Merkelová. Vyslala tak vlastně vzkaz na dvě strany. Nepřímo americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, který pod heslem America First prosazuje nejrůznější protekcionistická opatření. A kolegům z Evropské unie, které přímo vyzvala, aby ještě více spolupracovali v zahraniční politice. Evropa by si podle ní neměla stěžovat, pokud některé země změní své daňové systémy, jako to před časem udělaly USA. Místo toho by měla odpovědět vlastními reformami. Trumpovo vystoupení je v Davosu naplánováno na dnešek. Co vzkáže on Merkelové?

