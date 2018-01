Když jsem byl premiérem, tak jsme zavedli tzv. startovací byty. Byly to nájemní byty dotované z vládních zdrojů pro začínající rodiny s dětmi, žádný luxus, ale na druhé straně tyto rodiny měly střechu nad hlavou, prohlásil v Duelu Jaromíra Soukupa v TV Barrandov prezident Miloš Zeman. Reagoval tak na poslední údaje o trhu s nemovitostmi, z nichž vyplývá, že reality v Česku v posledních dvou letech rostou nejrychleji z celé Evropy. V roce 2017 poskočila cena bydlení o 12,3 procenta, o rok dříve o 11 procent. A zpětně vzato, startovací nájemní byty patřily k počinům státu, které se nepovedly, protože nájemné v nich bylo vyšší než tam, kde podléhalo regulaci. A podobně se nepovedly ani další pokusy ovlivňovat trh s bydlením.

Nutno také dodat, že současný vývoj cen se ve srovnání s historií nijak nevymyká. Podle údajů Českého statistického úřadu ceny bydlení meziročně poskočily v letech 2002−2003 (oproti roku 2000 ceny stouply celkem o 67 procent) kvůli očekáváním spojeným se vstupem do Evropské unie. Pak se trh trochu zchladil, protože se ukázalo, že cizinci na české byty frontu nestojí, aby další vrchol přišel v roce 2007−2008 v důsledku růstu ekonomiky a zaměstnanosti. S krizí ceny spadly a až v roce 2015 se vrátily na sedm let starou úroveň.

Jejich současný růst je tak výsledkem obnoveného růstu hospodářství, zaměstnanosti, platů a nízkých úrokových sazeb, kvůli nimž se aktuálně dražší byty staly s ohledem na splátky stejně (ne)dostupné jako v mnoha minulých letech. Vlastnické bydlení bylo vždy pro určitou skupinu lidí nedosažitelné a tvrdit, že nyní je situace výjimečná, znamená trpět ztrátou paměti.

Pro začátek na byt zapomeňte

Hned na začátku 90. let padlo politické rozhodnutí, že se o vlastní bydlení musí postarat nejlépe kaž­dý sám. "Pro začátek není možné počítat s honosným bydlením, musí se začínat skromně. Musím se starat, musím hledat, musím do toho investovat druhý plat, musím pracovat o sobotách a nedělích," tvrdil tehdejší ministr hospodářství Karel Dyba (působil v letech 1992−1996), který zavedl omezenou možnost hypoték a stavební spoření. S Dybou ovšem skončilo i ministerstvo hospodářství, jeho pravomoce převzalo ministerstvo pro místní rozvoj.

Dybův nástupce, první ministr pro místní rozvoj Tomáš Kvapil, prosadil dvousettisícovou půjčku na pořízení vlastního bydlení. Tu ale musel další ministr v roce 2000 zrušit, protože o ni byl obrovský zájem a peníze se rychle vyčerpaly.

Politici si také hodně slibovali od výstavby nájemních bytů. I ty, které obce s podporou státu postavily, ale nakonec mohly po 10 letech prodat, což většinou udělaly. Naděje vzbuzoval i zákon o neziskových či obecně prospěšných družstvech, která ale reálně nikdy nevznikla.

Programy podpory bydlení, které zavedlo ještě někdejší ministerstvo hospodářství, stály celkem několik desítek miliard. Přesnou částku ani účel ale nebyl stát schopen následně vyhodnotit. Podle zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu ministerstvo pro místní rozvoj programy nevyhodnotilo. "Zdůvodnilo to tím, že je převzalo od ministerstva hospodářství a ministerstva financí a dokumentace k nim není. MMR nemělo ani úplný přehled o výši poskytnuté dotace z tohoto programu," tvrdí zpráva NKÚ.

"Žádné vládě se zatím nepodařilo zacílit podporu na ty, kteří ji skutečně potřebují, takže peníze utíkají tam, kam by neměly. Chyba je, že žádná vládní strana a opozice se u nás nedokážou domluvit ani v základních otázkách bydlení, takže nikdo mnoho nezmůže, i když má výkonnou moc," postěžoval si v roce 2002 Josef Vlášek, místopředseda Společnosti pro rozvoj bydlení. Od té doby se situace bez ohledu na množství nově zaváděných a následně postupně rušených programů nijak nezměnila. A to ani pro ty, kteří pomoc státu potřebují nejvíc − pro sociálně ohrožené skupiny.

Ubytovny místo sociálního bydlení

Kdo by si dneska vzpomněl, že už v roce 2006 tehdejší vláda vymezila pojem sociálního bydlení, aby o rok později "pojem" změnila dokonce na "definici" sociálního bydlení. A to v té době státu v nabídce "sociálních bytů" alespoň částečně, i když naprosto nechtěně pomáhali soukromí majitelé bytů, protože tehdy ještě platila regulace nájemních cen bydlení. Další tři roky trvalo, než ministerstvu pro místní rozvoj vláda odsouhlasila dotace na sociální bydlení, a to ze Státního fondu rozvoje bydlení, který začal fungovat v roce 2011. Pak už byl jen krůček, respektive rok k tomu, aby vznikla novela, kterak dotovat sociální výstavbu a kdo všechno v ní může bydlet.

Související Infografika ČEŠI A JEJICH BYDLENÍ

V roce 2009 ovšem také vznikl průzkum mezi obcemi, jak se dívají na sociální bydlení. Výsledek? "Období transformace ještě nebylo ukončeno, takže ekonomické, politické i legislativní podmínky stále ještě nejsou stabilní. Teprve při existenci funkčního trhu s byty, po narovnání vztahů mezi nájemci a pronajímateli a v podmínkách dobře fungujícího systému sociálních služeb se bude moci plně projevit nezastupitelnost role obcí v oblasti sociálního bydlení," vyplynulo z průzkumu.

Ve skutečnosti deregulace výstavbu sociálního ani jiného nájemního bydlení neoživila. Podobně jako dotace. A tak v roce 2013 zahájilo ministerstvo práce novou diskusi o sociálním bydlení. Starý pojem i definice se zřejmě přežily, nebo se na ně prostě zapomnělo. Pouhé dva roky trvalo, než vláda (jsme aktuálně v roce 2015) schválila Koncepci sociálního bydlení z dílny ministerstva práce. S tou ale nesouhlasilo ministerstvo pro místní rozvoj a koneckonců ani obce, které se měly o sociální byty postarat. To ovšem nezabránilo ministerstvu práce, aby na jaře 2017 zákon o sociálním bydlení předložilo. Sněmovna jej ale v hektickém předvolebním čase nestihla a zřejmě ani nechtěla schválit.

Poslední zpráva zní, že zákon o sociálním bydlení, který dosud připravovalo ministerstvo práce a sociálních věcí, bude nově v kompetenci ministerstva pro místní rozvoj. Po dvanácti letech od vytvoření pojmu sociálního bydlení politici stále nemají jasno, na koho by se mělo vztahovat, kdo by ho platil a zajišťoval. Sociální bydlení nyní nabízí téměř výhradně státem dotované soukromé ubytovny, pro něž se vžil název "rýžoviště černého zlata". Přes veškeré pokusy státu omezit obchod s chudobou pokračují vesele ve své činnosti. Poslední snaha zarazit jejich plíživé rozlézání tím, že města vyhlásí tzv. bezdoplatkové zóny, tedy místa, kde se novým žadatelům nevyplácejí doplatky na bydlení, situaci těch, kdo nemají peníze, jen zhoršila.

Podle posledních údajů tyto zóny už vyhlásila padesátka měst a obcí a další se k tomu urychleně chystají. Oproti tomu nová výstavba sociálních bytů ve veřejném vlastnictví zůstává takřka nulová.

Příliš mnoho podpory

O podpoře bydlení ze strany státu celou dobu platí minimálně tři věci. Za prvé je nekonečně roztříštěná mezi různé resorty, především ministerstvo financí, ministerstvo práce a sociálních věcí a ministerstvo pro místní rozvoj se Státním fondem rozvoje bydlení. Všechny resorty si hájí "svůj" kousek podpory bydlení a navzájem pokud možno nekomunikují. V horším případě spolu soupeří a bojkotují to, co navrhne "konkurence".

Za druhé není nikdy jasné, co vlastně hodlá stát podporovat − jestli nájemní a sociální byty, nebo soukromé bydlení. Od toho se také odvíjí neustálé změny podpor, které pouze reagují na to, co se reálně děje. Nejde jen o dotace na bydlení, díky nimž přišel boom soukromých ubytoven. Stačí vzpomenout velkou oblibu stavebního spoření, které stát v roce 2004 omezil (finančně, nikoliv účelově), protože dospěl k závěru, že je to příliš drahé. Nebo třeba dotaci na úroky, která trvala i v době, kdy kvůli nízkým úrokovým sazbám České národní banky a následně i nabídce hypotečních bank nedávala žádný smysl. Nebo vzpomeňme třeba na programy na podporu bydlení, o nichž nedávno ministerstvo pro místní rozvoj prohlásilo, že byly špatně nastavené, a to jak z hlediska objemu, tak i cílové skupiny. A pro letošek navrhlo úplně nový, vylepšený program, který ovšem ještě musí schválit vláda.

Konečně platí, že výdaje státu na podporu bydlení v poměru k HDP setrvale klesají. Nejde jen o skok z 90. let, kdy se podpora pohybovala kolem procenta HDP na průměr 0,5 procenta v posledních dvou dekádách. Plíživý pokles lze ze zpráv MMR vysledovat ­každý rok.

Tomu, že stát pomůže k levnějšímu bydlení a nabídne nájemní byty, může dnes věřit pouze zarytý optimista. Jediné, co se od politiků dá čekat, je další koncepce bydlení. Ta, co nefunguje, má platit do roku 2020. Evidentně nastal čas přijít s novou, lepší a opět v praxi reálně neexistující.

Související Infografika ČEŠI A JEJICH BYDLENÍ