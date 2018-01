Zatím jediným šéfem Bílého domu, který se osobně účastnil Světového ekonomického fóra v Davosu, byl v roce 2010 Bill Clinton. Ve čtvrtek a v pátek dojde k novému historickému milníku. S dosud největší americkou delegací, zahrnující sedm ministrů, dorazil do "doupěte globalistů", jak Davos přejmenoval list Wall Street Journal, současný americký prezident Donald Trump. Ten, který se zaštítil heslem Amerika na prvním místě.

Ve čtvrtek má Trump na programu například schůzku s britskou premiérkou Theresou Mayovou, večeřet bude se zástupci "vybraných evropských firem". Zásadní však bude jeho páteční projev na plénu Davosu.

Podle Garyho Cohna, šéfa Trumpových ekonomických poradců, americký prezident v Davosu "zdůrazní, že prosperující Amerika prospívá světu". Trump podle něho "podporuje volný obchod, který však musí být férový a reciproční".

30 procent Nová daň, kterou USA zavedly na dovoz solárních panelů a komponentů z Číny.

Deník Wall Street Journal ovšem nemá jasno v tom, jestli se Trump do Davosu vypravil proto, aby jej pochválil, nebo aby jej "pohřbil". Deník tím vystihl napětí, s nímž je Trumpovo vystoupení očekáváno.

Už ve volbách 2016 Trump svoji kandidaturu stavěl na odmítání všeho, co bylo v Davosu naopak svaté. Svoji politiku Amerika na prvním místě (America First) Trump založil na tvrdém odporu vůči imigraci, proti davoskému globalismu postavil ekonomický nacionalismus. Po nástupu do Bílého domu sice nebyl tak radikální jako v kampani, ale během prvního roku v úřadě učinil několik kroků, které potvrzují, že zahraniční a především tržní politika USA se v řadě ohledů zásadně změní.

Babiš v Davosu Česko bude v Davosu reprezentovat premiér Andrej Babiš. ◼ Dnes vystoupí v panelové diskusi na téma vytváření společné vize pro Evropskou unii. ◼ Dále se setká s premiéry Lucemburska Xavierem Bettelem, Portugalska Antóniem Costou, Estonska Jürim Ratasem a Izraele Benjaminem Netanjahuem. ◼ Bude jednat s předsedou Valného shromáždění OSN Miroslavem Lajčákem a dalšími evropskými politiky, včetně šéfa Evropské komise Jeana-Clauda Junckera.

Trump stáhl USA z transpacifické tržní dohody (TPP), která vedle Spojených států zahrnovala dalších 11 zemí. Odložil k ledu rozjednanou tržní a investiční dohodu mezi USA a EU (TTIP) a otazník se vznáší i nad smlouvou NAFTA, sdružující ve společné volné zóně USA, Kanadu a Mexiko. Loni v červnu pak Trump odstoupil od Pařížské dohody o klimatu.

Těsně předtím, než ve středu odcestoval do Davosu, navíc Trump podepsal dva výnosy, které zvyšují daň na dovoz vybraného spotřebního zboží z Jižní Koreje a na import solárních panelů a komponentů z Číny (20, respektive 30 procent). Podle ekonomických komentátorů může jít o první výstřely v nadcházející tržní válce.

Tyto obavy včera přímo v Davosu posílil americký ministr obchodu Wilbur Ross, který s větší částí americké delegace na fórum dorazil v předstihu před prezidentem. "Vždy zde byly tržní války. Rozdíl je teď v tom, že americké jednotky nastupují na hradby," uvedl Ross na tiskové konferenci. Podle Rosse zvažuje Bílý dům další opatření. Mohlo by jít například o cla či kvóty na dovoz hliníku a oceli.

Americký ministr financí Steve Munchin ve středu v Davosu nabídl smířlivější tón, když uvedl, že Trumpova politika Amerika na prvním místě "předpokládá spolupráci se zbytkem světa". Někteří státníci už ale ve svých vystoupeních v Davosu Trumpovu politiku nepřímo kritizovali.

"Pokud je někdo názoru, že věci nejsou férové, že není reciprocity, pak musíme hledat multilaterální odpovědi, a ne jít cestou soukromého protekcionismu, kde sami sebe izolujeme," uvedla včera, v jasné reakci na Bílý dům, německá kancléřka Angela Merkelová.

Kanadský premiér Justin Trudeau pak v Davosu oznámil, že výše zmíněná mezinárodní tržní smlouva TPP, od které Trump odstoupil, bude pokračovat i bez účasti USA. "Je to velký den pro progresivní obchod ve světě," uvedl Trudeau k finální smlouvě, na které se v úterý kromě Kanady shodlo dalších deset zemí, například Japonsko, Austrálie či Singapur.

Známý americký historik Niall Ferguson v listu Washington Post napsal, že pro globalisty je Trump zosobnění všeho, čeho se bojí a čím pohrdají. Ferguson ovšem také upozornil, že elity byznysu, které se sjíždějí do Davosu, zároveň "milují každý kousek jeho domácí ekonomické politiky".

Trumpovy deregulace a daňové reformy, v rámci kterých se korporacím snížily daně z 35 na 21 procent, podle Fergusona pomohly vyhnat do rekordních cen takřka všechny akcie, jejichž držitelé jsou v Davosu přítomni.

Za Česko se fóra v Davosu ve čtvrtek a pátek účastní premiér Andrej Babiš. "Je to nejlepší příležitost poznat nové lidi a potenciální spojence pro Česko," uvedl Babiš na svém facebookovém profilu. Kromě účasti v diskusním panelu bude mít český premiér bilaterální schůzky, například s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem.