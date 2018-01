Range Rover se ukáže jako třídveřové kupé

Britská automobilka Land Rover na březnovém autosalonu v Ženevě ukáže nový model. Půjde o velké luxusní SUV Range Rover SV Coupé. Podle prvních zpráv by mělo vzniknout jen 999 kusů v limitované edici. "Má jít o vozidlo, které bude probouzet emoce," řekl k vozu šéfdesignér automobilky Gerry McGovern. Při svém návrhu se prý inspiroval u starých klasických Range Roverů ze 70. let, které už s třídveřovou karoserií jezdily. U moderních SUV je ale třídveřové provedení výjimečné, s takovou karoserií jezdí třeba kompaktní Range Rover Evoque. Auto se veřejnosti představí 6. března.

Harley-Davidoson vyjede na sjezdovku

Speciálně upravené motocykly značky Harley-Davidson vyjedou na zasněžené kopce v americkém Aspenu. Vůbec poprvé totiž v rámci festivalu X Games proběhne soutěž do vrchu. Se sněhem snowboardové dráhy se poperou stroje založené na modelu Sportster. Mají speciální kola s hřeby na velkých výstupcích připomínajících lopatky. Závodit budou i verze vybavené pásy místo tradičních kol. Závod Harley-Davidson Snow Hill Climb proběhne tuto neděli. Přímý přenos bude možné sledovat na oficiálním YouTube kanálu americké motocyklové značky.

Rychlá Alfa Stelvio QV zná svou českou cenu

Na českém trhu se začala prodávat nejrychlejší verze SUV Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Verde (QV). Auto poháněné třílitrovým benzinovým šestiválcem (510 koní) upraveným automobilkou Ferrari je navzdory své velikosti a hmotnosti 1830 kg schopné zrychlit z nuly na 100 km/h za 3,8 sekundy. To z něj dělá jedno z nejdynamičtějších SUV na světě. Vzhledem k ceně ale nejde o model pro každého. Zatímco základní Alfa Romeo Stelvio s naftovým čtyřválcem vyjde na 1 071 000 korun, model QV stojí 2 399 000 korun. Navíc si jej lze vylepšit o další doplňky, jako jsou karbon-keramické brzdy za 196 tisíc korun nebo sportovní sedadla z uhlíkového vlákna Sparco za 97 tisíc.

Sportovní model od Opelu má název GSi

Na český trh vstupuje i další sportovně založený vůz, tentokrát jde ale o manažerský model Opel Insignia GSi. Nové označení nahrazuje variantu OPC, která byla nejrychlejší verzí Insignie v minulé generaci. Novinkou je, že pod tímto názvem automobilka nabízí hned dvě verze, tedy nejsilnější benzinový a dieselový čtyřválec. Zážehový motor o výkonu 260 koní vyjde v základním provedení na 1 014 900 korun, vznětový agregát se silou 209 koní pak na 1 034 900 korun. Ostrá varianta je k dispozici také pro kombi Insignia Sports Tourer.

Elon Musk zůstane v Tesle dalších 10 let

Zakladatel výrobce elektromobilů Tesla Elon Musk oznámil, že zůstane na postu šéfa firmy ještě nejméně dalších 10 let. Nebude to ale mít lehké. Za cíl si totiž stanovil, že se mu podaří za danou dobu zvýšit hodnotu firmy na 650 miliard dolarů, tedy asi 13,36 bilionu korun. To by z ní udělalo jednu z nejhodnotnějších firem světa. Pokud se cíl nepovede splnit, nedostane vůbec žádnou odměnu.