S cenou začínající pod milionem korun je E-Pace nejlevnějším Jaguarem. A s největší pravděpodobností se stane také nejprodávanějším. Druhý model z kategorie SUV britské automobilky by měl podle její předpovědi pomoci se zdvojnásobením dosavadní produkce. Sázka na SUV je logická − vozům v této kategorii se daří čím dál víc. Dobrým příkladem je výsledek prodeje většího SUV Jaguaru F-Pace. Zatímco sedanů Jaguar se prodalo v Česku za rok 2017 jen několik desítek, F-Pace si pořídilo téměř 200 lidí. Jaké jsou trumfy menšího E-Pace, aby svého staršího sourozence překonal? To zjišťovaly HN během prvních testů na ostrově Korsika.

Jaguar E-Pace je jiný než zbytek aktuální modelové palety britské automobilky. Po dlouhé době jde o první model s napříč uloženým motorem. Kromě 4x4 se bude také nabízet s pohonem předních kol. Trend je ale jasný − i konkurenční modely luxusních německých automobilek vsadily na "předokolky", což jim umožnilo snížit cenu a přitáhnout širší klientelu.

"Kočičí" DNA ale z nového SUV čiší na všechny strany. Velkou masku chladiče doplňují LED světlomety vypůjčené ze sportovního kupé Jaguar F-Type. Pěkná je i záď vozu s úzkými brzdovými světly a dvojicí masivních výfuků na zádi. Auto působí bezesporu méně agresivně než větší model F-Pace, má až ženský charakter. Kvůli vpravdě kompaktní velikosti (4,4 metru na délku, 1,65 metru na výšku) působí trochu jako roztomilá zmenšenina většího bratra. A to by se nemuselo zamlouvat každému. Hodnocení vzhledu auta je ovšem silně subjektivní disciplína.

Parametry ◼ Výkon motoru: 177 kW (240 k)

◼ Točivý moment: 500 Nm

◼ Zrychlení z 0 na 100 km/h: 7,4 s

◼ Maximální rychlost: 224 km/h

◼ Udávaná spotřeba na 100 km: 6,2 l

◼ Hmotnost: 1926 kg

◼ Objem kufru: 577/1234 l

◼ Základní cena: 1 451 516 Kč

Uvnitř jako ve "sporťáku"

Velkou pochvalu si designéři bezesporu zaslouží za zpracování kabiny, které nebylo vzhledem k velikosti vozu snadné. Palubní deska je výrazná, ale tím, že se prudce svažuje směrem k posádce, působí i menší interiér vzdušně. Její styl s vysokým madlem pro spolujezdce vytváří dojem uzavřeného kokpitu po vzoru "sporťáku" F-Type. I proto dostala automatická převodovka stejnou hlavici ve tvaru obrácené hůlky od deštníku jako u F-Type. Ostatní Jaguary mají elektricky výsuvný kruhový volič.

Pro všechna auta se skákající šelmou ve znaku je ale shodný volant, který má tlustý věnec potažený měkkou kůží, takže do něj dlaně zapadnou. Správná velikost pak podporuje sportovní dojem z auta, přestože se v něm přirozeně sedí vysoko jako v každém SUV.

Jaguar nabídne dvě řešení přístrojového štítu. V základu budou připraveny ručičkové budíky otáčkoměru a tachometru, ve vyšších verzích pak řidič dostane moderní displej. Ten mění grafiku virtuálních přístrojů podle zvoleného jízdního režimu. Navigace, multimédia a další nastavení se pak promítají na rozměrnou dotykovou obrazovku uprostřed. Funguje dobře, ale systémy iDrive od BMW nebo Comand od Mercedesu jsou rychlejší. Kompletní konektivita včetně 4G wi-fi připojení na palubě je už ale samozřejmostí i pro Jaguar.

Z hlediska prostornosti na tom není britské SUV nikterak špatně. Kapacitou kufru 577 litrů předčí všechny německé konkurenty, hodnota platí ale u verzí, které si s sebou nevezou náhradní kolo, nýbrž jen lepicí sadu. Kabina je spíš stísněnější, třeba vyšší spolujezdec by ocenil více místa pro nohy, aby nekopal špičkami bot do přepážky. Vzadu se dospělí také musí uskromnit, zejména před koleny. Hodinu dvě by ale vzadu měl vydržet sedět každý.

Jaká je konkurence? Problémem Jaguaru E-Pace je fakt, že veškerá konkurence na českém trhu je levnější. Zatímco britský vůz startuje pouze v jediné variantě pod milionem korun, přesněji za 966 690 (2.0d, 150 k, manuální převodovka), Audi Q3 nabídne za obdobné peníze výkonnější diesel (184 k) včetně pohonu všech kol quattro. BMW X1 se za danou částku prodává se stejným výkonem jako Jaguar, ale jako bonus přidává automat i 4x4 dohromady. Mercedes-Benz GLA je ze všech nejdostupnější. Všechny jeho verze kromě ostrého speciálu AMG se v základu prodávají do milionu korun. Jde ale o prostorově menší vůz. Výhodou Jaguaru je oproti německé trojici zejména neokoukanost. Vozů britské značky jezdí v Česku výrazně méně než těch německých. E-Pace má navíc svébytný design, na rozdíl třeba od BMW X1, které očividně kopíruje velké X5. Jaguar E-Pace navíc nabízí nejpropracovanější pohon všech kol, který znamená také nejlepší jízdní vlastnosti. Při srovnání základní varianty bez 4x4 se náskok Jaguaru oproti konkurenci maže.

Sázka na čtyřválce

V nabídce pohonných jednotek nyní v ceníku figurují tři naftové a dva benzinové motory. Všechny jsou přeplňované a mají objem 2,0 litru. Nejslabší motor, tedy naftový D150 (výkon 150 koní), lze spojit s pohonem předních kol. Pro něj a středně silný diesel D180 je volbou také manuální převodovka, což je pro vozy značky Jaguar dnes už také vzácnost. HN testovaly nejsilnější turbodiesel o výkonu 240 koní spojený s pohonem všech kol a devítistupňovou automatickou převodovkou.

Motor je velmi dobře odhlučněný a bohatě stačí i na nadprůměrnou dynamiku. Od startu do 100 km/h to vozu trvá 7,4 sekundy, přičemž díky silnému točivému momentu 500 Nm dobře zrychluje i při dálničních rychlostech. Výhodou devíti stupňů automatu je fakt, že se jednotka pohybuje v klidném provozu neustále v nízkých otáčkách, což pomáhá snižovat spotřebu. Na druhou stranu vysoký počet převodů trochu škodí dynamice. Při prudkém sešlápnutí plynu totiž automat zaváhá poněkud déle, než se rozhodne podřadit o několik rychlostí níž a nechat auto vyrazit kupředu. Prodlevě se řidič vyhne, když začne řadit manuálně páčkami pod volantem.

Při prvním ostrém svezení jsme jezdili za devět litrů a nebýt úsporného automatu, asi by to dopadlo o něco hůř. Problémem je šasi vozu, které je na rozdíl od řady jiných Jaguarů tvořeno hlavně ocelí. Hliníková je karoserie, i tak ale hmotnost auta nebezpečně stoupá ke dvěma tunám, což je na tak malý vůz příliš. Důkazem budiž fakt, že některé verze E-Pace váží více než větší F-Pace.

Jede jako Jaguar?

E-Pace jsme testovali na nekonečných klikatých silnicích, které se vinou kopci Korsiky. Pro běžné SUV jde vcelku o nepřátelské prostředí, ale Jaguar předvedl zejména díky precizně nastavenému podvozku a novému systému pohonu všech kol nečekaně dobré jízdní vlastnosti. Systém nazvaný Active Driveline pracuje s takzvaným vektorováním točivého momentu, což ve zkratce znamená, že koriguje přenos síly nejen mezi přední a zadní nápravou, ale i mezi dvěma zadními koly zvlášť. V zatáčce pak může více energie na vnějším kole pomoci vozu s vytočením správné stopy. Řidič má pocit, jako by řídil spíš auto s pohonem zadních kol. Pod plynem se tak E-Pace chová opravdu jako Jaguar. Díl na tom nese i přesné a ostré řízení.

Vůz s pohonem předních kol zatím HN neměly k dispozici, dá se ale odhadnout, že tak zábavný nebude. I přesto má na trhu velký potenciál. Řada zákazníků totiž po novince bude chtít hlavně pohodlí v městském prostředí a reprezentativnost. To E-Pace plní bez problémů.