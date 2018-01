Když na ty doby sociolog Jiří Kabele a matematička Dagmar Harmancová vzpomínají, mají na tváři nostalgický úsměv. Na začátku 80. let strávili několik roků v pracovním prostředí na tehdejší poměry nezvykle svobodném.

Oddělení komplexního prognostického modelování podniku Sportpropag, pobočka tehdejšího svazu tělesné výchovy, se sice do historie žádnými objevy nezapsala, umožnila ale setkávání a otevřené debaty zejména sociologů a ekonomů, kteří byli ke komunistickému režimu kritičtí. Jeho šéfem byl od roku 1974 až do rozpuštění v lednu 1984 tehdy ani ne čtyřicetiletý Miloš Zeman. V řadě ohledů velmi odlišný Miloš Zeman oproti tomu, jak ho lidé znají dnes.

Už tehdy se však absolvent Národohospodářské fakulty VŠE v Praze, kde v letech 1969 a 1970 i vyučoval, projevoval jako silná osobnost. Dokonce už na začátku roku 1980 o sobě prohlásil, že se stane předsedou vlády. "Asi tři týdny po nástupu mě pozval na oběd. A tam mi hned na začátku řekl, že jednou bude premiérem. Díval se, co to se mnou udělá. Později to sice obrátil v žert, ale bylo mi hned jasné, že mým novým šéfem bude mimořádně sebevědomý, mírně narcistní člověk. Bylo v něm vůdcovství, posilované skvělou rétorikou a pragmatičností," vzpomíná Kabele, který je dnes profesorem v Institutu sociologických studií Karlovy univerzity.

Nadšení pro Mission impossible

Zemanovo oddělení se tehdy snažilo o nemožné. Na základě matematického počítačového modelu mělo předpovědět různé parametry budoucnosti sportovního hnutí v Československu. Přestože k zadání byla řada vědců, dokonce i Zemanových spolupracovníků, skeptických, on sám se pro věc nadchnul. Na své podřízené byl proto náročný, na formalitách však nebazíroval. "On sám byl velmi pracovitý, seděl v kancelářích na sídlišti Ďáblice denně. My jsme však museli přijíždět jen na jeden půlden týdně a druhý půlden trávit na semináři. Zbytek jsme mohli pracovat doma, jemu to bylo jedno. Díval se jen na výsledky," říká Harmancová, nyní matematička Ústavu informatiky Akademie věd.

I přes Zemanovu už tehdy zřetelnou ješitnost, exhibicionismus a tvrdohlavé prosazování metody, která nemohla uspět, ho oba chválí. "Byl manažerem, který vytvořil svobodomyslné prostředí, zajišťoval kontakty. To vše dělal s jistou bravurou. Ve Sportpropagu tak zejména díky němu vznikl velmi otevřený a zajímavý svět," poznamenal Kabele. On i Harmancová na Zemanovi oceňovali i fakt, že přestože byl do roku 1970 členem KSČ, nikdy nebyl podporovatelem režimu a dokázal si od komunistů držet distanc. Podobně na předrevolučního Zemana vzpomíná i slovenský prognostik a zakladatel Veřejnosti proti násilí Fedor Gál. "Poznal jsem jej v 80. letech jako schopného člověka, který dokázal dát dohromady partu lidí, kteří šlapali jak dobře namazaný stroj, a zásoboval je invencí," říká tehdejší spolupracovník Zemanova týmu na Slovensku.

Zeman prý jednal férově, o své lidi měl upřímný zájem. "Miloš měl jasný cíl a v přípustné míře využíval všechny prostředky, kterými bylo možné ho dosáhnout. Ale bez podrazů. Dokonce měl mimořádnou péči o to, co s námi po konci oddělení bude, abychom byli zabezpečeni. V té době mu určitě nešla upřít sociální empatie," pamatuje si Kabele.

Zásadní rozdíl oproti dnešnímu Miloši Zemanovi, který už roky odmítá čelit standardní veřejné kritice a odpovídá jen spřáteleným, většinou servilním médiím, ale spočívá v jiné věci. Zeman prý tehdy náruživě prosazoval odbornou oponenturu. "Třeba Bohuslava Blažka a mě si vzal ne proto, abychom ho v komplexním modelování kdovíjak utvrzovali. On od začátku věděl, že jsme k tomu skeptičtí, ale právě proto nás chtěl, že budeme v opozici. Byl tehdy přesvědčen, že diskuse, dobrá oponentura, je klíčová věc, že mu pomůže," popisuje Kabele. Každá publikovaná práce oddělení tak procházela na seminářích ostrými recenzemi. "Byl z toho dokonce takový rituál, že jsme nakonec ještě museli za tvrdou kritiku poděkovat. K tomu nás vyzýval. On ty debaty miloval. A jako oponenti byli zváni opravdu jedině důslední kritici, jedním z dvorních byl třeba Václav Klaus," dodal.

Byl jak parní válec

Přesvědčit Zemana však bylo už tehdy velmi obtížné. "Měla jsem například psát kapitolu do studie, která byla nakonec zrušena. A trvalo mi 20 minut, než jsem mu dokázala vysvětlit, že to psát nemusím," vzpomíná matematička.

Rozporuplné zážitky měl se Zemanem i Gál. "Já si jej vážil za to, že dokázal korigovat heterogenní partu topičů, oficiálních i režimu nepohodlných výzkumníků. Že tam byly výstupy a proběhla hodnotná diskuse," říká. Zároveň však připomíná už tehdy výjimečnou Zemanovu neústupnost. "Byl jako parní válec, bylo velmi těžké mu odporovat, protestovat. Měl velmi zbytnělé ego. Ale bylo to velké ego kreativního člověka. Měli jsme konflikty, ale byl jsem k té partě strašně loajální, uvědomoval jsem si, že je to pro mě nová vysoká škola," podotkl.

V soukromém životě působil v osmdesátých letech už rozvedený Zeman trochu jako podivín. Jedna z jeho kolegyň ho v knížce politologa Lubomíra Kopečka Příběh talentovaného pragmatika popsala jako ošuntělého intelektuála. Matematička Harmancová víceméně souhlasí. "Pamatuji, že měl tehdy známost s jednou slečnou a ona mu prý řekla, že by se měl zbavit svého oblíbeného, ale značně opotřebeného saka. 'Stál jsem tedy před volbou, buď sako, nebo ona. Vybral jsem si sako,' sdělil nám tehdy," vzpomíná.

Zemanův sklon k nadměrnému pití alkoholu se prý tehdy ještě neprojevoval. "Nikdy jsem ho v těch letech neviděla opilého, a to jsme jezdili na výjezdní zasedání do Valtic. Myslím, že s pitím začal mít problém až po roce 1985, kdy jsme spolu odešli do Ústavu racio­nalizace řízení a práce. Těžce nesl, že přišel o své oddělení. V ústavu se sešla řada vyškrtnutých straníků a zklamaných lidí a chodili často debatovat do hospody," míní Harmancová.

Vrátil se jako někdo jiný

Kdy a proč se vlastně odehrála změna, která z Miloše Zemana, respektovaného šéfa vědecké skupiny, udělala politika, který se nebojí zalhat, je ochoten měnit názory podle jejich momentální výhodnosti a nesnáší kritiku? A dokonce opouští i svoji letitou prozápadní orientaci? "Myslím, že se začal měnit už v druhé polovině osmdesátých let. Poprvé jsem si ale uvědomila, že neříká pravdu, až když na scéně Semaforu vyčetl Václavu Klausovi, že byl jediným, kdo tehdy z jeho okruhu nepodepsal petici za propuštění Václava Havla z vězení. Vím, že těch lidí bylo víc," říká matematička.

Kabele by Zemanovu hlavní proměnu vsadil do pozdějšího období. Jako jednu z jejích zásadních příčin vidí stárnutí. "Asi se to stalo někde na Vysočině. Když se vrátil, byl už někdo jiný, i když i předtím měl nějaké úlety jako Olovo či Bamberk, ale pořád to byla zajímavá osoba. Dříve jeho schopnost vést zahrnovala i věrnost principům. Dokázal svoje narcistní sklony, ješitnost zvládat. Stárnutí a jeho okolí v něm tuto schopnost tlumí a horší sklony se vynořují stále více," míní. Gál upozorňuje i na úbytek tvořivých sil. "Jeho kreativita jako by v čase odcházela a ego narůstalo. Dnes už nemá schopnost získat lidi pro dobrou věc," připomíná.

Kabele navíc poukazuje na skutečnost, že odvracení od Západu a příklon k Východu je vidět u více politiků středoevropského prostoru. "Orbán, Kaczyński, Klaus, Zeman, velké osobnosti přechodu k demokracii se dnes odvrací od EU, Západu a jsou vstřícní k Rusku i Číně. Tedy s výjimkou Kaczyń­ského, v Polsku být proruský opravdu nejde. Příčinu vidím v jejich egu, je tam prvek zneuznání, narazili u západoevropských politiků na jakousi zeď druhořadosti. Zůstávali stále jen takovými východoevropskými figurkami."

Dalších pět let Zemanova působení na Hradě si jeho bývalí kolegové nepřejí. "Srovnání Zemana, když mu táhlo na 40 let, a muže, kterému bude za čas 75 let, je kruté. A právě proto, že Miloše mám rád, tak si myslím, že by pro něho největší štěstí bylo, aby nebyl zvolen. Nemyslím si, že je pro člověka důstojné, když mohou všichni sledovat, jak schází stářím, obklopen partou zlopřátel, kteří využívají jeho rétorické schopnosti, aby posilovali své pozice," varuje Kabele. Podobně to vidí i Gál: "Na jeho rozhodnutích závisí osud celé země. Já nechci, aby má vnoučata závisela na starci, který už nezvládá svou práci."