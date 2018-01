Americké akciové indexy dosahují v novém roce nových rekordů takřka denně. Investory povzbuzuje jednak slušný hospodářský růst ve většině velkých ekonomik a výrazné snížení daní v USA, které prosadil prezident Trump. O to překvapivěji působí skutečnost, že americký dolar již měsíce oslabuje nejen vůči euru.

Někteří ekonomové předpokládali opak. V USA jsou totiž úrokové sazby o více než jeden procentní bod vyšší než například v eurozóně. To by mělo lákat kapitál za zhodnocením do zámoří, čímž by dolar posiloval. Také snížení daní mělo zrychlit americký hospodářský růst a přilákat do země další investory, což by dolaru opět pomohlo.

Málo se však hovoří o jiných faktorech. Daňová reforma snížila daně, ale neomezila výdaje. Deficit federálního rozpočtu se tak může až zdvojnásobit nad jeden bilion dolarů. Americká vláda proto bude muset vydávat více dluhopisů a nepřímo tím bude nutit centrální banku, aby držela úroky nízko. To je pro dolar dlouhodobě negativní. Rovněž se ukázalo, že Čína a Japonsko v poslední době utlumují nákupy amerických dluhopisů, tedy snižují svoji poptávku po dolarech. Tyto dvě země jsou přitom dvěma největšími zahraničními držiteli amerického dluhu. Proč ke změně došlo, není zatím známo. Je to však další trend, který tlačí hodnotu dolaru níže.

