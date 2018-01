Tohle setkání s voliči Jiřího Drahoše bylo jiné než ta předešlá. Na pódiu nejsou s kandidátem na prezidenta Drahošem jen jeho nejbližší spolupracovníci, před lidmi stojí známá zpěvačka Marie Rottrová, za jejími zády pak herec Boleslav Polívka nebo filmový dokumentarista Břetislav Rychlík. "Zazpívám vám písničku, kterou jsem natáčela jako jednu z prvních," říká Rottrová přítomným lidem a za chvíli sál opanuje atmosféra, která přítomné očividně dojímá víc než klasický politický mítink.

S blížícím se druhým kolem prezidentské volby přibývá vlivných nebo slavných lidí, kteří Jiřímu Drahošovi vyslovují důvěru. Po bohatých podnikatelích, kteří začali přispívat na transparentní účet hned po startu volební kampaně, a politicích, kteří po prvním kole potřebují dát najevo, koho ze zbylých finalistů chtějí podpořit, se v posledních okamžicích souboje přidávají umělci a celebrity. Všechno pak "jistí zevnitř" lidé z volebního týmu a poradci.

Někteří politici dokonce kvůli podpoře Drahoše vyhlašují stranickou neposlušnost. Příkladem mohou být členové hnutí ANO, které v čele se svým předsedou Andrejem Babišem vyhlásilo podporu úřadující hlavě státu Miloši Zemanovi. Několik odbojných členů se však rozhodlo podle vlastního uvážení − patří mezi ně například brněnský primátor Petr Vokřál nebo ostravský primátor za ANO Tomáš Macura. Přidaly se k nim europoslankyně Martina Dlabajová a Dita Charanzová. "Že s podporou Miloše Zemana nesouhlasím, jsem deklarovala již před prvním kolem voleb a můj názor se nezměnil," uvedla například Martina Dlabajová pro agenturu ČTK. S manželkou kandidáta Evou Drahošovou pak za přítomnosti médií v Pardubicích povečeřel primátor Pardubic za ANO Martin Charvát a hejtman za ČSSD Martin Netolický.

Drahoš se také může pochlubit štědrostí svých dárců a sponzorů. Na finančních příspěvcích a darech získal téměř 50 milionů korun, což je na hraně limitu, který povoluje zákon. Miloš Zeman se zatím dostal jen něco málo přes polovinu. Číslo na Zemanově účtu však není zcela vypovídající, za prezidenta spolufinancuje kampaň spolek Přátelé Miloše Zemana, část peněz proto jde mimo veřejně sledovatelné příspěvky darované obhájci prezidentského postu.

Mezi největší mecenáše kandidáta Drahoše patří známá jména, jako je developer Luděk Sekyra nebo šéf společnosti Jablotron Dalibor Dědek. "Velice mě mrzí, že je politické spektrum tak rozhádané. Kdo jiný by to měl zklidňovat než prezident? Jsem přesvědčený, že pan Drahoš je tím, kdo přivede politiky k jednacímu stolu a připomene jim, že by neměli bojovat, ale spolupracovat," řekl Dědek.

Peníze chodí Drahošovi také z firemních účtů. Přes milion korun poslaly na transparentní účet Léčebné lázně Jáchymov a Lázně Luhačovice. Podobné částky poslaly firmy KBH CZ nebo Y soft Corporation. Nadace Blíž k sobě poslala celkem dva a půl milionu korun, ač nebývá zvykem, že by dobročinné organizace podporovaly politiky.

"Pan Drahoš je pro nás fyzická osoba, a nikoliv politik, tohle máme i ošetřené od právníků," uvedla výkonná ředitelka nadace Marcela Murgašová. Nadace se rozhodla Drahoše podpořit kvůli tomu, že "souzní s jeho hodnotami" a věří, že bude ctít ústavu. "Naši společnost bude spojovat a pozitivně inspirovat. Chceme prezidenta, který bude odrazem toho nejlepšího v nás," uvedl podnikatel a zakladatel nadace Blíž k sobě Martin Vohánka.

Samostatnou kapitolou lidí kolem Drahoše je jeho manželka Eva, která se po prvním kole volby vydala na vlastní část prezidentské kampaně. "Protože máme hodně pozvánek, vyřešili jsme to tím, že každý máme vlastní program, abychom toho stihli objet víc a navštívit třeba ty regiony, kde manžel neměl takovou podporu, a snažit se ještě lidi přesvědčit," řekla Eva Drahošová pro Hospodářské noviny.