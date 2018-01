V karlínském Hudebním divadle se včera po osmé večer poprvé střetli tváří v tvář Jiří Drahoš a Miloš Zeman. Během více než hodinového duelu to ovšem nebyli oni dva, kdo byl nejvíc slyšet, nýbrž jejich příznivci. Kvůli nešťastnému formátu debaty, který druhá nejsledovanější soukromá televize zvolila, přerušoval aplaus příznivců z obou táborů velmi často promluvy uchazečů o Pražský hrad. Potlesk a skandování zcela upozadily velmi nevýrazného moderátora Karla Voříška, který fungoval spíše jako uvaděč než jako někdo, kdo rozpravě dává řád a jejím aktérům vytyčuje jasné mantinely.

Pak se mohlo stát, že Drahoš se Zemanem se bez jakéhokoli zásahu mohli dohadovat o tom, jestli je správné, aby prodavačky v obchodech měly zbraně. Nebo se střetli nad tématem dezinformací šířených prokremelskými médii. "Myslíte si, že my voliči jsme takoví blbci?" zpochybnil Zeman Drahošovo starší tvrzení, že ruské tajné služby ovlivňují volby nejen v Česku. A dodal, že i tajná služba nic takového netvrdí a že on to musí vědět, protože mu na stůl chodí zprávy BIS. "Dostávat zprávy BIS a číst je, jsou dvě různé věci," odmítl ho Drahoš.

Na jeho výkonu bylo znát, že s veřejnými vystoupeními má méně zkušeností než Zeman. Hlavně zpočátku byl nervózní a hůře se mu hledala jasná sdělení, postupně se ale zlepšil. V závěru byl Zemanovi vyrovnaným soupeřem. Jeho promluvy sice postrádaly Zemanovu šťavnatost a údernost, ale téměř nikdy v nich nechyběla pointa. Jediné výrazné zaškobrtnutí přišlo, když byla řeč o církevních restitucích − Drahoš se zamotal do tématu zdanění církevních náhrad.

Jindy byl ale pohotový. "V roce 1999 vaše vláda přijala pět tisíc kosovských Albánců," vrátil Zemanovi, když ten na něj podle očekávání zaútočil s tématem migrace a Drahošovou údajnou nákloností k uprchlíkům. A pak si bývalý předseda Akademie věd z prezidenta ještě utáhl kvůli jeho výroku z televize Nova, že by nikdy nepodepsal návrh nařízení Evropské komise známé jako Dublin IV. "Prezident nic takového ani nepodepisuje," řekl Drahoš.

Tematicky ale duel mnoho nového nepřinesl. Mluvilo se o právu nosit zbraň, o zákazu kouřit v hospodách nebo jestli má být Andrej Babiš premiérem. Stejně jako ve většině dalších bodů se Drahoš se Zemanem neshodli. Stávající hlava státu navíc uvedla, že dnes, až přijme demisi první Babišovy vlády, šéfa hnutí ANO pověří vyjednáváním o druhé a vzápětí v únoru znovu i premiérem.

Drahoš se v úvodu debaty pokusil dát najevo, že je v lepší kondici než Zeman. Zatímco akademik zdravil lidi v sále vestoje, Zeman seděl v křesle. V závěru duelu mu z něj na nohy pomáhali jeho bodyguardi.