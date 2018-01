V české politice mají hlasy věřících jen zřídka velkou váhu. Témata jako potraty nebo svazky homosexuálů, které v USA nebo Polsku patří mezi hlavní body předvolebních debat, se ve zdejších kampaních téměř neprobírají. Šance Miloše Zemana a Jiřího Drahoše před druhým kolem prezidentské volby jsou však natolik vyrovnané, že křesťansky orientovaní voliči mohou být právě tou skupinou, která rozhodne o vítězi.

Na první pohled se zdá, že silnější pozici u věřících má Drahoš. V posledních dnech ho podpořili různí církevní hodnostáři, navíc má politické zázemí u lidovců, kteří se za něj postavili už loni. Drahošovi pomáhá také doporučení od Pavla Fischera, který v prvním kole posbíral půl milionu hlasů, mnoho z nich od aktivních křesťanů. Ti považovali bývalého diplomata za nejbližšího kandidáta i proto, že se za něj přimlouvali církevní představitelé.

Jakou podporu má u věřících Zeman, je hůře rozpoznatelné. Politologové upozorňují, že s ním sympatizují křesťané, kteří zdůrazňují témata jako národní suverenita nebo ochrana před uprchlíky. "Určitě to není tak, že by křesťansky orientovaní voliči unisono volili Drahoše," řekl Michal Pehr z Masarykova ústavu Akademie věd, který se zabývá vztahem politiky a církví. "Miloš Zeman dokázal část z těchto voličů přesvědčit, že důležitá je hlavně obrana národa nebo národní zájmy," dodal.

Podle Pavla Šaradína z Univerzity Palackého se Drahoš v uplynulých dnech v kampani správně soustředil na tradičně katolické regiony na východní a jižní Moravě. Právě tam žije mnoho věřících, kteří upřednostňují Zemana. "Moravský katolicismus je mnohem víc nacionálně orientovaný než český. Platilo to už za první republiky," zdůraznil Šaradín. Připomněl také, že Zeman získal nadprůměrné procento hlasů v prvním kole prezidentské volby i ve Zlínském kraji a ve stejném regionu zabodovala také SPD Tomia Okamury v říjnových parlamentních volbách.

Jeden z posledních soubojů kampaně se tak vede o moravského katolického voliče. Před televizními debatami objížděli Drahoš a zejména jeho manželka moravská města a vesnice a snažili se přesvědčit tamní obyvatele.

Naopak Zeman poslední týden před volbami sází na diskuse v televizích. V nich má příležitost zahrát právě na konzervativní notu. Už v pondělním vystoupení v TV Barrandov se opřel do pochodu sexuálních menšin Prague Pride, když prohlásil, že této akce se před dvěma lety zúčastnili i pedofilové. Při první vzájemné debatě včera večer na Primě došlo i na téma církevních restitucí. Zatímco Zeman se vyjádřil pro jejich zdanění, Drahoš řekl, že by to bylo nesystémové.

Některé Zemanovy voliče navíc mohou zviklat neobvykle přímé výzvy církevních představitelů ve prospěch jeho protikandidáta. "Pan Jiří Drahoš dává naději, že jako prezident vnese do naší společnosti důraz na skutečné obecné dobro postavené na pravdivosti a spravedlnosti a na úctě ke všem lidem, že bude prezidentem povzbuzujícím své spoluobčany k ušlechtilému jednání," stojí v pondělní výzvě představených mužských i ženských katolických řeholí. Už předtím Drahoše podpořilo vedení nejpočetnější protestantské církve, synodní rada Českobratrské církve evangelické.

Další zástupci církve hájili Drahoše před dezinformacemi: plzeňský katolický biskup Tomáš Holub odmítl, že Zemanův protikandidát je zednář, vůči podobným pomluvám se v prohlášení ohradil i olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Jiní se už před prvním kolem ostře vymezili proti Zemanovi, kromě profesora a kněze Tomáše Halíka to byl například provinciál dominikánského řádu Benedikt Mohelník. Ten o Zemanovi napsal, že v lidech probouzí "nízká hnutí a sobecké zájmy" a nezaslouží si hlas od křesťanů.

Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček na dotaz HN sdělil, že Hrad nebude na podporu Drahoše z církevních kruhů reagovat.

Stranou zatím zůstává také pražský arcibiskup Dominik Duka, který má k Zemanovi z církevních špiček patrně nejblíž. V minulosti pro prezidenta například odsloužil mši v Lánech, Zeman také udělil Dukovi vyznamenání. Kardinál rovněž netají obavy z přílivu migrantů do Evropy.

