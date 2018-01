Niki Lauda sám dobře ví, jaké to je, bojovat o život. Nebezpečných situací zažil v závodní kariéře nespočet. Nyní se legendární pilot formule 1 rozhodl bojovat o život aerolinek Niki, které už v roce 2003 jednou zachránil. Po loňském krachu Air Berlin, jež firmu vlastnily, a právních tahanicích v insolvenčním řízení se Lauda do Niki opět vrací jako většinový vlastník.

Laudovi se u soudů podařilo zvrátit prodej aerolinek nízkonákladové značce Vueling. Ta je loni v prosinci získala za 20 milionů eur a příslib dalších investic. Vueling patří do skupiny International Airlines Group (IAG), která je třetím největším leteckým přepravcem v Evropě. Vznikla spojením španělské Iberie a British Airways. Jen loni její letadla přepravila přes 104 milionů cestujících. O Niki měla zájem i německá Lufthansa, která z převzetí vycouvala, když obchod zablokovala Evropská komise.

Lauda není v leteckém byznysu nováčkem. Aerolinky pojmenované podle svého křestního jména založil před 15 lety. Jejich základ vybudoval na tehdy zkrachovalé německé charterové společnosti Aero Lloyd. Pod značkou Niki se aerolinky zaměřovaly na charterové dovolenkové lety pro Němce a Rakušany.

Sám Lauda vlastnil a řídil aerolinky Niki jen jeden rok. V roce 2004 uzavřel strategické partnerství s nízkonákladovými Air Berlin, které se staly hlavním hybatelem dění, a Lauda si ponechal minoritní akcionářský podíl.

Niki ale nebyly jedinými Laudovými aerolinkami. Od 80. let až do roku 2013 a fúze s Austrian Airlines rozvíjel i další firmu v letecké přepravě − Lauda Air. S Niki se teď osmašedesátiletý Lauda ale znovu vrací do akce. Trojnásobný mistr světa F1 s odhadovaným jměním kolem 100 milionů dolarů bude nyní muset hlavně znovu rozjet provoz aerolinek. Hodlá přitom úzce spolupracovat s cestovní kanceláří Thomas Cook. Do konce března už chce s 15 letadly opět létat do Turecka, Španělska a Řecka.

Podle některých názorů ale není Laudovo vítězství pro Niki nejlepší, protože IAG měla pro aerolinky zajímavé plány. Šéf IAG Willie Walsh mluvil o zaměření na střední a východní Evropu, kam mělo z letiště ve Vídni pod značkou Niki během dvou let mířit nejméně 30 strojů.

