Hospodaření americké on-line videopůjčovny Netflix za poslední čtvrtletí roku 2017 částečně zasáhly sexuální aféry v Hollywoodu spojené s kampaní MeToo. Kvůli nařčení ze sexuálního obtěžování zrušil Netflix smlouvu herci Kevinu Spaceymu, hvězdě populárního seriálu Dům z karet (House of Cards). Další série tak bude bez něj. Firma navíc neuvede ani již natočený film o americkém spisovateli Goreu Vidalovi, ve kterém Kevin Spacey ztvárnil hlavní roli.

Ačkoli kvůli tomu musela internetová televize, která je dostupná i v Česku, odepsat náklady na výrobu ve výši 39 milionů dolarů, její tržby šly nahoru. Čtvrtletní příjmy společnosti se meziročně zvýšily z 2,48 miliardy dolarů na 3,29 miliardy a její čistý zisk vzrostl z 67 milionů na 186 milionů dolarů. Za celý finanční rok 2017 firma utržila 11,7 miliardy dolarů.

Apetit diváků sledovat filmy, seriály a další pořady přes internet tak neutuchá. Platících uživatelů této služby je již 117,6 milionu. Na druhou stranu je firma nucena investovat miliardy dolarů do výroby pořadů a nákupu licencí.

11,7 miliardy dolarů dosáhly tržby Netflixu za celý rok 2017. Je to nárůst o 32 procent.

Akcie firmy reagovaly po zveřejnění výsledků prudkým růstem, dostaly se na nová historická maxima a tržní hodnota firmy poprvé přesáhla hranici 100 miliard amerických dolarů.

V porovnání s předchozím čtvrtletím byl počet předplatitelů vyšší přibližně o šest a půl milionu, z čehož pět milionů přibylo na trzích mimo Spojené státy. Oproti poslednímu čtvrtletí roku 2016 Netflix získal 22 milionů platících uživatelů. Videopůjčovně, která je dostupná ve 190 zemích světa, se daří navyšovat počty i přesto, že na podzim zdražila v USA některé plány předplatného, a také přes sílící konkurenci dalších služeb nabízejících on-line obsah.

Jedním z hlavních konkurentů je internetová televize Hulu, jež působí jen na americkém a japonském trhu. Obrovské částky do vlastních filmů a pořadů však investují například i technologické firmy Amazon a Apple. On-line cestou se navíc chystají jít také tradiční mediální korporace.

Jde například o společnost Disney, která plánuje spustit v roce 2019 svou vlastní videopůjčovnu. Sázet přitom může na vlastnictví práv k mnoha filmům a seriálům (kromě tradičních disneyovek například i ke Star Wars, filmům s hrdiny od firmy Marvel či od studia Pixar). A nabídka bude brzy ještě širší poté, co dojde k dokončení akvizice filmové a televizní společnosti 21st Century Fox.

V dopise akcionářům však firma uvedla, že z rostoucí konkurence nemá obavy. "Trh se zábavou je obrovský a může se na něm uživit mnoho úspěšných služeb. Ty se mnohdy doplňují, jelikož každá nabízí svůj vlastní unikátní obsah," napsalo vedení Netflixu.

Co se rostoucích tržeb a zisku týče, pro investory je důležitější údaj o vývoji cash flow, tedy o tom, kolik firma ze svých aktivit vytváří hotovosti. A zde se projevují vysoké výdaje na tvorbu vlastního obsahu a nákupy licencí k filmům a seriálům a také do rozvoje technologií. Za samotné čtvrté čtvrtletí bylo cash flow záporné, a to zhruba půl miliardy dolarů. Za celý rok 2017 pak dokonce minus dvě miliardy dolarů.

Lepší v tomto ohledu nebude ani letošní rok, jelikož firma chce, i s ohledem na sílící konkurenci, do nového obsahu investovat 7,5 až osm miliard dolarů.

Podle některých expertů na to však zatím nebudou brát investoři ohled, což dokazuje i zmíněný vývoj ceny akcií. "Dokud jim bude růst tržeb zrychlovat a počty předplatitelů přibývat, nebudou na to investoři brát ohled," řekl listu Wall Street Journal analytik Anthony DiClemente ze společnosti Evercore ISI.

Související