RE/Max zvyšuje obrat

Síť realitních kanceláří mezinárodní značky RE/Max loni v Česku prodala nemovitosti za více než 17 miliard korun, to je meziročně o 13 procent více. Obrat franšízových kanceláří RE/Maxu meziročně vzrostl o 14 procent na více než 700 milionů korun. Cílem vedení je dosažení hrubého provizního obratu ve výši jedné miliardy v průběhu následujících několika let. Kancelářím RE/Maxu se loni podařilo navýšit počet transakcí i průměrnou provizi na makléře. RE/Max patří společně s českou M&M Reality mezi největší sítě realitních kanceláří na českém trhu.

Regus otevřel další kanceláře v Praze

Globální společnost Regus minulý týden otevřela své deváté centrum sdílených kanceláří v Praze. Coworkingové centrum se nachází v budově Rosmarin v Holešovicích, na více než 1200 metrech čtverečních nabízí plně vybavené kanceláře, zasedací místnosti a sdílený prostor s kapacitou 150 pracovních míst. Zájemci si tu mohou pronajmout místo nebo celou kancelář třeba jen na jeden den, v centru je i kuchyně a služby recepce. Holešovice jsou oblíbené mezi start-upy, nejnovější byznyscentrum Regus využívají hlavně lidé narození po roce 1995.

Stát má 3,5 miliardy na zateplení domů

Integrovaný regionální operační program, který patří pod ministerstvo pro místní rozvoj, vyhlásil novou výzvu Energetické úspory v bytových domech. Pro žadatele je připraveno 3,5 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj na zateplování, výměnu oken a dveří nebo výměnu zdroje tepla pro bytové domy mimo Prahu. Předchozí výzvy čelily kritice žadatelů, kteří si stěžovali, že program má příliš přísně nastavené požadavky. To se projevovalo i v pomalém čerpání dotací. Ministerstvo nyní slibuje zjednodušení žádosti i následného zúřadování projektu.

O titul Pasivní dům 2017 soutěží 44 staveb

V Česku se ročně postaví stovky rodinných domů v pasivním energetickém standardu. Tyto mimořádně energeticky úsporné domy každý rok oceňuje soutěž Pasivní dům roku, již vyhlašuje společnost ABF ve spolupráci s neziskovou organizací Centrum pasivního domu. Do hlasování o nejlepší ze 44 domů se může do konce ledna zapojit i veřejnost. Vyhlášení vítězů proběhne 8. února v rámci veletrhu nízkoenergetických, pasivních a nulových staveb For Pasiv, který se uskuteční 8. až 10. února na výstavišti v Praze-Letňanech.

