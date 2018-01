Nejenže Česká republika pro uprchlíky z muslimských zemí není cílovou destinací, výrazně také klesl počet těch, kteří přes tuzemsko míří do okolních evropských států. Podle údajů cizinecké policie loni oproti roku 2016 klesl počet takzvaných tranzitních migrantů na třetinu.

Zadržení cizinci většinou mířili z Rakouska do Německa. Šlo hlavně o Afghánce, Syřany a Iráčany. "Cizinecká policie zadržela v roce 2017 celkem 172 tranzitních migrantů, zatímco v roce 2016 jich bylo 511," uvedla mluvčí Kateřina Rendlová. Dodala, že pokles je ještě výraznější oproti roku 2015, kdy migrační krize vrcholila a policisté při nelegálním putování přes Česko zadrželi více než dva tisíce uprchlíků.

Evropská unie chce po členských státech, aby si mezi sebe uprchlíky rozdělily na základě kvót. Česko to dlouhodobě odmítá a dosud si od Řeků a Italů, kteří nápor migrantů nezvládali, přebralo pouze 12 lidí.

Do Německa, které je nejčastějším cílem uprchlíků, loni přišlo skoro 187 tisíc žadatelů o azyl. V Česku v prvních 10 měsících roku 2017 o tuto formu mezinárodní ochrany usilovalo přes 1200 lidí. Zatímco v Německu byli žadatelé nejčastěji syrské, irácké a afghánské národnosti, v Česku o azyl žádají převážně Ukrajinci.

Podle prosincového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) však i přes mizivé počty běženců na českém území považuje uprchlíky za "velkou hrozbu" 54 procent dotázaných. "Přes polovinu dotázaných za velkou hrozbu považuje uprchlíky, mezinárodní organizovaný zločin a radikální náboženská hnutí. V posledních dvou letech se ovšem jejich podíl snížil řádově o desetinu," uvedli výzkumníci. Dvě třetiny respondentů se obávají teroristů.

Data cizinecké policie za uplynulý rok ukazují, že se Česko vrátilo do stavu před migrační krizí. "Znamená to, že dominantní skupinou cizinců v nelegálním postavení jsou ti, kteří na naše území obvykle legálně vstoupili, avšak překročili povolenou dobu pobytu," popsala policejní mluvčí Rendlová s tím, že takových případů její kolegové loni odhalili 4316, to je o více než dvě stovky méně než předloni. Šlo především o Ukrajince, Rusy a Vietnamce.

Co naopak v předcházejícím roce narostlo, bylo množství cizinců, hlavně Ukrajinců a Moldavanů, kteří v tuzemsku nelegálně pracovali. Přes tři tisíce z nich kvůli tomu ČR vyhostila. "Lze očekávat, že tento trend, vzhledem k zavedení bezvízového styku pro občany Ukrajiny v červnu 2017, bude pokračovat i v letošním roce," uvedla Rendlová.

Policie loni odhalila 44 lidí, převážně Čechů, kteří nezákonné migraci napomáhali. Převaděči přitom mezi nimi byli v menšině. "V sedmnácti případech šlo o účelový sňatek, v 11 případech o účelově přiznané otcovství," vyjmenovala mluvčí.

Počet cizinců, kteří v Česku žijí legálně, loni poprvé přesáhl půlmilionovou hranici. Podle ministerstva vnitra více než dvě pětiny tvořili Ukrajinci a Slováci.