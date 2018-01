Zemědělské kvóty

◼ Zavedení kvót si v roce 1968 vynutila Světová obchodní organizace (WTO). Požadovala, aby vyspělá Evropa nebránila v obchodu méně rozvinutým státům. Byly mezi nimi i cukerné kvóty, k nimž se Česko zavázalo před vstupem do unie. Ty vedly mimo jiné k tomu, že z 50 cukrovarů v zemi jich zbylo sedm, na druhou stranu jsou ale efektivnější.

◼ Cukerné kvóty skončily loni v říjnu a mnohé cukrovary okamžitě zvedly výrobu. Jejich konec přišel v době, kdy v Evropě a ve světě ceny cukru klesají, a navíc dva roky poté, co Brusel po 31 letech uvolnil trh s mlékem. Z toho se farmáři vzpamatovávají dodnes. Nadprodukce srazila výkupní ceny mléka a zemědělci se dostali do ztrát.