V přetlačované o finance pro svou administrativu americký prezident Donald Trump vyhrál první kolo. S pomocí hlasů opozičních demokratů Kongres v pondělí schválil peníze na chod federální vlády. Po šedesáti devíti hodinách, kdy byla administrativa bez peněz, začala opět fungovat.

Zápas však stále pokračuje. Financování vlády je zajištěno jen do 8. února. A podle deníku Wall Street Journal nelze vyloučit, že situace označovaná jako "shutdown", kdy by federální úřady zůstaly opět zavřené, se nebude příští měsíc opakovat.

Je zřejmé, že demokraté budou trvat na dodržení slibu, který jim v pondělí dal výměnou za jejich hlasy vůdce republikánů v Senátu Mitch McConnell.

700 tisíc Počet mladých lidí, tzv. snílků, kteří do USA přišli ilegálně jako malé děti s rodiči. Pokud republikáni neuzákoní jejich pobyt v USA, jsou demokraté odhodláni blokovat peníze pro Trumpovu administrativu.

Zavázal se, že Senát vypracuje zákon, který vyřeší situaci mladých lidí, takzvaných snílků (dreamers), kteří přišli do USA ilegálně jako malé děti, ale jimž už od začátku března mohou začít hrozit deportace ze země.

Jenže právě problematika této skupiny, zhruba 700 tisíc mladých lidí, a obecně otázka imigrace do USA jsou témata, na kterých se dosud rozcházeli nejen demokraté a republikáni, ale jež také štěpí jednotlivé strany − především republikány − do různých názorových skupin.

V tuto chvíli nelze předjímat, zda se do 8. února podaří najít složitý kompromis, nebo zda přijde další finanční kolaps Trumpovy administrativy.

"Demokraté přišli k rozumu," prezentoval Trump pondělní schválení peněz pro vládu jako vítězství. Jeho problémem však je, že ve své imigrační politice je ostře sledován tvrdým jádrem své voličské základny, která požaduje, aby nekompromisně postupoval proti nezákonným přistěhovalcům v USA.

Sám Donald Trump se v minulosti vyjádřil pro možnost, aby "snílci" ve Spojených státech zůstali. Část jeho voličů a také republikánů v Kongresu by to však považovala za nezákonnou "amnestii". A tak prezident loni v září ukončil program DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) spuštěný v roce 2012, který snílkům poskytuje ochranu pro legální pobyt a práci v USA.

Donald Trump tehdy oznámil, že pokud záležitost nevyřeší kongresmani, přestane DACA letos 5. března platit.

Pro demokraty je ale DACA otázkou, z které nehodlají, a vzhledem ke své voličské základně ani nemohou, slevit. Rozhodli se věc postavit kategoricky. Pokud se nevyřeší osud "snílků", nedají Trumpově vládě peníze. V pondělí ještě ustoupili, ale příště už budou na své podmínce trvat. Část jejich senátorů považuje pondělní kompromis za prohru a zradu voličů.

Před dvěma týdny se zdálo, že skupina senátorů, složená z republikánů a demokratů, by se mohla dopracovat ke kompromisu. K legislativě, která by uzákonila pobyt "snílků" v USA, ale zároveň by obecně přitvrdila kontrolu imigrace do země.

Demokraté by například souhlasili s omezením "řetězové migrace", kdy za jedním přistěhovalcem do USA rychle přicházejí další členové rodiny.

Nadstranická jednání však zkolabovala po roztržce na schůzce v Bílém domě, kdy měl prezident Trump na adresu Haiti a afrických zemí pronést větu, proč do USA přicházejí imigranti z takových "prdelí světa".

Z pondělních vyjádření důležitých republikánů i demokratů v Senátu vyplývá, že obě strany jsou připraveny jednání obnovit a že by se nakonec mohlo podařit dohodnout kompromisní návrh imigrační zákona.

Jenže v dolní komoře amerického Kongresu, ve Sněmovně reprezentantů, jež by musela legislativu také schválit, mají mezi republikány silné slovo a poměrně dost hlasů tvrdí odpůrci imigrace, kteří jsou odhodláni postavit se v této věci případně i prezidentovi Trumpovi.