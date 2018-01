Stephen Bannon se málem chytnul za hlavu: "To nemohli říct! Ne, prosím vás! To mi ani neříkejte. Pane bože!" Donald Trump se nedávno stal 45. prezidentem USA a jeho volební manažer a klíčový poradce se právě dozvěděl, že americká první dcera Ivanka Trumpová uzavřela se svým manželem Jaredem Kushnerem neformální dohodu: pokud by k tomu někdy nazrála doba, bude to ona, kdo z nich dvou zkusí kandidovat na prezidentku.

V knize Fire and Fury (česky Oheň a vztek) od spisovatele Michaela Wolffa je takových perliček řada. A proto se dobře čte. Jenže zároveň se v této drobné epizodě odráží zrádnost třaskavého "románu" z Bílého domu − není jasné, co jsou fakta a co jen domněnky a výmysly. Sám autor totiž v úvodu připouští, že na 321 stranách popisujících prvních devět měsíců Trumpova úřadování seskládal příběhy z faktů i drbů tak, aby do sebe zapadaly.

Pro Trumpa znamenalo vydání knihy zkraje ledna hodně protivný start do nového roku. Třeba se tam o něm píše: "Nezpracovává informace žádným běžným způsobem. Vlastně je nezpracovává vůbec. Nečte. Dokonce ani text neprolétává očima. Když je něco vytištěné, jako by to ani neexistovalo. Někteří jsou přesvědčeni, že je svým způsobem jen pologramotný."

Aby toho nebylo málo, Wolff knihu vyplnil tvrzením, že řada blízkých Trumpových spolupracovníků a známých jej považuje za blbce (miliardář Tom Barrack), idiota (ministr financí Steve Mnuchin) nebo hlupáka (ekonomický poradce Gary Cohn).

Na tyto a mnoho dalších narážek prezident reagoval po svém: "Jsem velmi stabilní génius." A ještě si nechal od doktora potvrdit, že je v dobré psychické kondici.

Právě tím ovšem dal za pravdu tomu nejpodstatnějšímu, co si z knihy její čtenář odnese − že ve Washingtonu má prst na tom opravdu největším jaderném červeném knoflíku muž, který je chorobně sebestředný, neukázněný, neorganizovaný, bez pevného ideového řádu a širších znalostí o dění ve světě.

"Tohle bylo to nejpodstatnější zjištění Bannona o Trumpovi: všechno bere osobně, nedokáže si v tom prostě pomoct," konstatuje Wolff. Postava Stephena Bannona, gurua populistické pravice v USA, je pro Fire and Fury klíčová. Jako Trumpův poradce se před novinářem hodně rozpovídal a dal nahlédnout do toho, jak Bílý dům funguje. A obrázek to není moc hezký, neboť velkou část knihy vyplňuje popis tvrdých zákulisních bojů o moc a vliv nad prezidentem, kterého ze všeho nejvíc zajímá, jak z toho či onoho vyjde v médiích.

Bannonovi, který musel loni na podzim Trumpův tým opustit kvůli své kritice prezidenta a vleklým sporům s Ivankou a jejím chotěm, otevřenost vůči Wolffovi uškodila. Rozkmotřil si svou prostořekostí sponzory svého vlivného serveru Breitbart News − zakladatele hedgeového fondu Renaissance Technologies Boba Mercera a jeho dceru Rebeku −, a tak musel odejít.

O Fire and Fury se už začala zajímat hollywoodská studia. To je celkem logické pokračování Wolffovy práce. Jako by k takovému vyústění směřoval od začátku. Však si také vysloužil hlavně od amerických novinářů hodně kritiky. Nejen kvůli volné práci s fakty (což jej spojuje s Donaldem Trumpem). Ale i kvůli zjevným chybám − například Marka Bermana, reportéra Washington Postu, zaměnil s Mikem Bermanem, poradcem někdejšího kandidáta demokratů na prezidenta Waltera Mondalea.

Vysloveně nových informací v knize pro pozorné čtenáře amerického tisku ale moc není. Závěr? Wolff, který se dlouho pohyboval v těsné blízkosti Trumpových lidí, napsal něco, co hodně vypovídá o Bílém domě a vůbec o dnešní době. Stejně jako u Trumpa je ale i u něj třeba být na pozoru s tím, co se dá jak interpretovat.

Autor knihy Fire and Fury Michael Wolff. Přispívá do USA Today. Napsal sedm knih, jednou z nich je The Man Who Owns the News, biografie vydavatele Ruperta Murdocha. Foto: Reuters